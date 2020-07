La dieta dell’anguria in estate combatte la ritenzione idrica, fa bruciare i grassi e reidrata a fondo: ecco come funziona

Per dimagrire in fretta e bene d’estate, la dieta dell’anguria è l’ideale.

Il frutto estivo per eccellenza infatti sembra creato apposta: fa bruciare i grassi e reidrata a fondo l’organismo.

Quanto dura e quanto si perde con la dieta dell’anguria

La dieta dell’anguria dura una settimana e fa perdere fino a 5 chili.

Ovviamente non si tratta di una dieta monoalimento, basata solo sul consumo di anguria, ma semmai è un regime alimentare equilibrato che aggiunge questo frutto benefico a uno schema di alimenti dietetici e salutari come i cereali integrali.

Bisogna poi evitare le cotture pesanti come le fritture e preferirgli cotture al vapore.

Seguendo per sette giorni questa dieta, combatterete il gonfiore dalla pancia, la cellulite e la ritenzione idrica.

Perché proprio l’anguria

Nonostante il sapore zuccherino l’anguria contiene tra le 16 e le 30 kcal per ogni 100 grammi.

È ricchissima di acqua (ne contiene al 92%) e ha tre vantaggi per la silhouette: fa dimagrire, combatte la cellulite e idrata la pelle.

Contiene vitamina A, C, B1 e B6 e anche i carotenoidi, sostanze come il licopene e il beta-carotene che migliorano l’abbronzatura e proteggono la pelle. Sono tanti anche i minerali, tra potassio, magnesio, calcio, fosforo, zinco, ferro e manganese.

Ha effetti diuretici e drenanti che la rendono l’ideale per perdere peso e dire addio alla cellulite. Ma non è tutto: l’anguria contrasta pure l’azione dei radicali liberi, favorisce la produzione di melanina e rallenta l’invecchiamento dell’epidermide.

Dieta dell'anguria: cosa mangiare a colazione e come spuntino mattutino

Iniziate la giornata con una tazza di tè verde, una macedonia di frutta mista di stagione e un frullato di anguria non freddo ma a temperatura ambiente.

In alternativa potete optare per una tazza di latte parzialmente (o totalmente) scremato con 5 biscotti integrali o 3 fette biscottate integrali.

A metà mattina, via libera a uno spuntino spezza-fame da scegliere tra uno yogurt magro con una manciata di cereali integrali, un frutto di stagione a scelta (meglio se optate per 100 grammi di mirtilli), una fetta biscottata con un velo di marmellata senza zuccheri aggiunti.

O una bella fetta d’anguria.

Cosa mangiare a pranzo

Consumate circa 50 grammi di pasta integrale con pomodoro e basilico condita con un cucchiaio di olio EVO e con pochissimo sale (il sale aumenta la ritenzione idrica quindi andrebbe bandito o perlomeno scelto iodato).

Accompagnate la pasta con un contorno di verdure bollite, grigliate oppure crude.

Lo spuntino pomeridiano nella dieta dell'anguria

Per la merenda, due fette d’anguria sono l’ideale sia per togliere la fame sia per rinfrescarvi. Grazie all’elevato contenuto di acqua, infatti, due fette di questo frutto hanno un buon potere saziante e una capacità di reidratare a fondo l’organismo.

Se volete amplificare l’effetto idratante, dopo mezz’oretta bevete anche un bicchiere di acqua a temperatura ambiente.

Dieta dell'anguria: cosa mangiare a cena

A cena entrano in gioco le proteine. Mangiate quindi un secondo a scelta tra carne bianca e pesce. Petto di pollo o di tacchino, salmone, tonno, orata e branzino andranno benissimo, da scegliere cotti alla brace, ai ferri o al vapore (o crudi tipo sashimi nel caso del salmone e del tonno).

Accompagnate il secondo con un contorno di verdure fresche, bollite o grigliate come spinaci, asparagi, cavolfiore, zucchine, carote e finocchi. Consumate anche una fetta di pane integrale.

Lo smoothie drenante a base di anguria

Nella dieta dell’anguria la protagonista è ovviamente l’anguria.

Oltre a consumarla al naturale, dunque a fette o a pezzetti tipo macedonia, è importante anche il frullato di anguria da consumare di mattina a colazione.

Lo smoothie a base di anguria, uva nera e lime vi rimetterà in forma smagliante: si tratta di una bevanda drenante ed energizzante che condensa antiossidanti, potassio e vitamina C in un cocktail benefico che contrasta i segni dell’invecchiamento e previene patologie cardiovascolari.

Basta frullare assieme due tazze da tè di pezzetti di anguria fresca (lasciate anche i semi se volete un effetto drenante e diuretico maggiore), due tazze da tè di una nera, due cucchiai grossi di succo di lime appena spremuto e un pizzico di sale iodato.