La frutta estiva se scelta bene ci difende da gonfiori e chili in più e ci aiuta a combattere gli attacchi di fame. Ecco quale scegliere e perché mangiarla

La frutta estiva è un vero e proprio tesoretto di sostanze amiche della linea. Abbonda di antiossidanti, vitamine e minerali, che aiutano l’organismo a sbarazzarsi dai chili presi nei mesi invernali, a patto però che sia consumata senza esagerare.

La frutta infatti è anche ricca di zuccheri facilmente assimilabili che in eccesso favoriscono l’aumento di peso. Naturalmente occorre scegliere bene. Non tutta la frutta ne è particolarmente ricca. Tra le varietà estive più dolci ci sono, per esempio, il melone, i fichi e l’uva che andrebbero consumati con moderazione.

** 9 segnali per capire se stai mangiando troppi zuccheri (e correre ai ripari) **

Un trucco per ridurre gli effetti sulla linea? Abbinare la frutta a qualche mandorla o noce.

La frutta secca infatti contiene fibre, proteine e grassi di elevata qualità che rallentano l’assimilazione degli zuccheri e ne aumentano l’azione saziante.

Ecco quali varietà di frutta estiva scegliere per aiutare la salute (e la linea)

Anguria per la circolazione

Fresca, gustosa e amica della linea. L’anguria è un’ottima alleata per chi ha bisogno di contrastare gonfiori e ritenzione.

Apporta tanta acqua e minerali come il potassio che agevolano la diuresi e favoriscono l’eliminazione di scorie e tossine in eccesso.

In più, contiene buone quantità di vitamina C che favorisce la circolazione.

Pesche per l'intestino

Hanno il grande vantaggio di avere un ridotto contenuto calorico. In 100 grammi contengono circa 30 calorie.

Apportano poi tante fibre che agevolano il lavoro dell’intestino e la sua regolarità.

Forniscono infine vitamina E, un potente antiossidante alleato della circolazione.

Fragole per smaltire le tossine

Sono ricche di polifenoli, antiossidanti che facilitano l’attività del fegato e lo smaltimento dei grassi e delle tossine e allo stesso tempo proteggono dall’infiammazione che favorisce l’aumento di peso.

Grazie poi alla presenza di acqua, minerali e fibre agevolano l’attività intestinale, renale e del pancreas.

Albicocche per il metabolismo

Le albicocche contengono vitamine del complesso B, tra cui la vitamina B2 e B3 che partecipano ai processi metabolici.

Questo frutto è un ottimo alleato anche per contrastare la cellulite perché ricco di molecole antinfiammatorie tra cui l’acido ascorbico.

Photo Credits: Unsplash