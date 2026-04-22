No, queste frittelle di erbette non sono uno strappo alla dieta, anzi! Sono sane e leggere(oltre che buonissime) e fanno molto bene all'intestino

Sono gustose, croccanti e profumano di erbe di campo. Sulla carta potrebbero sembrare lo sfizio da friggitoria che manda in tilt la dieta, in realtà queste frittelle di erbette, se giocate bene, possono essere un regalo per l’intestino. E un modo furbo per far mangiare più verdure a tutta la famiglia, anche a chi di solito le scanserebbe nel piatto.

Nate come ricetta di recupero, oggi le frittelle di erbette diventano un alleato strategico: riempiono di fibre, ferro e micronutrienti e trasformano un semplice contorno verde in qualcosa di goloso. La chiave sta nelle erbe che scegliete e nel tipo di cottura.

Perché le frittelle di erbette piacciono all’intestino

Il primo punto forte è il contenuto di fibre. Le erbette, spontanee o da banco, aiutano il transito intestinale e modulano il senso di sazietà, così vi alzate da tavola soddisfatte ma senza appesantirvi. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, una dieta quotidiana ricca di fibre vegetali sostiene la regolarità intestinale e contribuisce alla prevenzione di diverse patologie croniche.

Alcune erbe, come la borragine, apportano mucillagini, sostanze che hanno un effetto “morbido” sulle mucose digestive. Le erbe verdi intense, come l’ortica, portano clorofilla, che si associa spesso a una maggiore sensazione di leggerezza intestinale.

C’è poi la preparazione: sbollentare le verdure per pochi minuti e strizzarle molto bene riduce i nitrati (soprattutto in bietole e spinaci) e le rende più digeribili. Nel caso dell’ortica, la cottura elimina anche il potere urticante.

Il segreto, insomma, sta più nelle erbette che nella pastella.

Le erbette migliori: gusto, ferro e micronutrienti

Bietole e spinaci sono i classici jolly: sapore delicato, tanta acqua, poche calorie. Portano acido folico, vitamina K, luteina e magnesio, perfetti se volete una frittella “verde” ma non troppo invadente nel gusto.

L’ortica giovane è la star nascosta. Se raccolta tenera e ben cotta è ricchissima di ferro, calcio e clorofilla. Ideale per chi mangia poche verdure a foglia verde ma ha bisogno di rinforzare l’apporto di minerali.

Il tarassaco (il famoso dente di leone) ha un gusto amarognolo, dato da composti con potenziale azione coleretica e diuretica. Porta beta-carotene e vitamina K e funziona benissimo in mix, per dare carattere senza dominare.

La borragine, tipica di diverse tradizioni regionali, dopo la cottura diventa morbida e vellutata. Offre mucillagini, vitamina C e minerali, perfetta se volete una frittella che resta tenera dentro e croccante fuori.

Poi ci sono le altre erbe di campo, come cicoria selvatica, portulaca o silene, che aggiungono clorofilla, potassio, magnesio e, nel caso della portulaca, anche una quota interessante di omega-3 vegetali.

Se non avete voglia di esplorazioni botaniche, nessun problema: bietole, spinaci e catalogna tenera da banco sono disponibili tutto l’anno e vanno benissimo.

Raccolta e preparazione: le 4 regole salva-erbette

Per chi ama le passeggiate nei campi, qualche regola di sicurezza è obbligatoria:

1. Raccogliere solo piante che riconoscete con assoluta certezza, meglio se guidati da persone esperte.

2. Evitare i bordi strada, i campi trattati e le zone frequentate da molti animali.

3. Lavare le erbe in più acque, fino a quando non resta traccia di terra o sabbia.

4. Sbollentare per pochi minuti in acqua salata e poi strizzare con forza: migliora la digeribilità e, per l’ortica, elimina il rischio di pizzicori.

La ricetta base delle frittelle di erbette, croccanti ma leggere

Per 3-4 persone vi servono: circa 300 g di erbette già sbollentate e ben strizzate, 2 uova, 60-80 g di farina (potete mischiare bianca e una quota integrale o di semola), 2 cucchiai di formaggio stagionato grattugiato se vi piace, acqua frizzante fredda, sale, pepe, erbe aromatiche a scelta e olio per la cottura.

Mescolate le erbette tritate con le uova, aggiungete la farina poco per volta, poi l’acqua frizzante fredda fino a ottenere un impasto cremoso ma non liquido. L’acqua frizzante aiuta a mantenere le frittelle leggere, senza caricare la pastella di grassi.

Se volete una consistenza più soffice, potete inserire una piccola patata lessa schiacciata oppure un cucchiaio di ricotta, riducendo la farina per non far salire troppo i carboidrati.

Per la frittura scegliete olio di arachide o olio extravergine di oliva, portatelo intorno ai 170-180 °C e cuocete poche frittelle alla volta. L’olio non deve fumare né annerirsi. Una volta dorate, scolate su carta assorbente e salate solo alla fine.

Preferite qualcosa di ancora più leggero? Disponete l’impasto a cucchiaiate su una teglia rivestita di carta forno, spennellate con pochissimo olio e cuocete a 180 °C, girando a metà cottura. In alternativa, usate una padella antiaderente con un velo d’olio e trattatele come mini frittate.

Quante frittelle di erbette mangiare senza sensi di colpa

Le quantità cambiano in base all’olio assorbito e agli ingredienti, ma per una porzione media di 3-4 frittelle piccole potete considerare:

- versione fritta: circa 180-250 kcal, 15-25 g di carboidrati, 6-10 g di proteine, 10-18 g di grassi

- versione al forno: circa 120-180 kcal, stessi carboidrati e proteine, ma di solito meno di 10 g di grassi

Se nell’impasto sono presenti uova e un po’ di formaggio, le frittelle possono fare da secondo piatto vegetale proteico. In questo caso il pasto ideale include un contorno di verdure crude e una piccola quota di cereali integrali. Se le portate come antipasto, meglio ridurre la porzione di primo o di pane.

Inserite in una giornata che preveda anche frutta, legumi e altri vegetali, vi aiutano ad avvicinarvi alla quota di fibre consigliata dagli esperti di nutrizione.

Idee furbe: aperitivo, schiscetta e finger food

Come servirle perché diano soddisfazione e restino “amiche” dell’intestino?

Per l’aperitivo, le frittelle di erbette possono sostituire degnamente patatine e snack industriali se le accompagnate con crudité di verdure e una salsa allo yogurt magro ed erbe aromatiche.

Nel pranzo in ufficio, la versione al forno funziona benissimo in una schiscetta: aggiungete un’insalata di ceci o lenticchie e una fetta di pane integrale e avrete un piatto unico vegetariano completo.

Per i bambini potete prepararle in formato mini, con spezie delicate come noce moscata e pochissimo sale. Sono un modo giocoso per far entrare le verdure nella loro routine, senza trasformare il pasto in una trattativa infinita.

Quando andarci piano con le frittelle di erbette

Chi ha colesterolo alto - questi sono i cibi giusti da portare in tavola per abbassare il colesterolo - o problemi cardiovascolari dovrebbe limitare le fritture in generale, scegliendo preferibilmente la cottura al forno e usando poco formaggio stagionato.

In caso di reflusso o digestione lenta, la frittura può risultare pesante: meglio puntare su porzioni piccole e versioni non fritte. Chi ha intolleranze a glutine, uova o latticini dovrà rivedere la ricetta con l’aiuto del proprio medico o nutrizionista. Infine, chi soffre di calcoli renali da ossalati dovrebbe valutare con lo specialista l’uso frequente di spinaci e bietole.

Con qualche attenzione in più, queste frittelle di erbette possono restare croccanti, golose e in ottimi rapporti con il vostro intestino.