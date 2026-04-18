Da San Babila a Porta Venezia fino ai Navigli: ecco la nostra selezione dei migliori posti dove fare colazione durante la Milano Design Week 2026

La Milano Design Week 2026 è finalmente arrivata e la città brilla di suoni, colori e sapori. È il gusto della settimana più attesa dell'anno, quella in cui trascorrere le giornate in giro per quartieri (che in questo momento dell'anno vengono chiamati distretti) e farsi travolgere da migliaia di iniziative, experience e appuntamenti.

Per affrontare bene un calendario sempre più fitto, bisogna partire con il piede giusto. E allora ecco che anche la colazione diventa il momento perfetto per concedersi del tempo e rifugiarsi tra artigianalità, tradizione e saper fare.

Abbiamo creato una mappa di bar, pasticcerie e locali da provare per cominciare la giornata con lo sprint ideale.

Ecco allora dove fare colazione a Milano durante la Design Week (con anche qualche chicca temporary).

**Fuorisalone 2026: cosa vedere quartiere per quartiere**

I migliori posti dove fare colazione durante la Milano Design Week 2026

(Continua sotto la foto)

Dove fare colazione in Duomo/San Babila

Pasticceria Marchesi 1824 resta un riferimento per la pasticceria tradizionale milanese: brioche farcite con crema pasticcera preparata quotidianamente, cannoncini riempiti al momento, veneziane con zucchero semolato e una selezione di torte classiche. Il servizio è strutturato per sostenere un flusso continuo.

Al 10_11 di Portrait Milano la proposta è quasi infinita: accanto ai lievitati, uova preparate espresse, pane servito con burro e confetture, oltre a una selezione salata che permette di trasformare la colazione in una pausa più estesa.

Strucchi x Cassina Café unisce design in senso stretto e gusto. Pochi sanno, infatti, che oltre all'aperitivo e alla ricca drink list a base di Vermouth è possibile fare anche colazione con i croissant del Forno del Mastro.

Dove fare colazione in Brera durante il Fuorisalone

Cafezal è l'ideale per gli irriducibile dei caffè specialty: estrazioni filtro e espresso da singola origine, accompagnate da una selezione essenziale di dolci da forno, come banana bread e torte soffici.

Da Egalité ci si immerge in una boulangerie francese: croissant al burro, pain au chocolat, baguette e viennoiserie preparate quotidianamente.

Fioraio Bianchi Caffè è il posto perfetto per estraniarsi dal caos cittadino e propone una colazione più articolata: yogurt con granola, torte da credenza, uova e piatti semplici.

Rivoire Milano porta in città una tradizione storica: cioccolata calda servita in tazza, pasticceria classica e un’impostazione che richiama i caffè di matrice toscana.

Dove fare colazione in Porta Venezia/Dateo

Qui ci troviamo nella zona che forse più di tutte e prima di tutte ha saputo intercettare il trend delle colazioni che ormai hanno preso quasi il posto degli aperitivi. La scelta è ardua. Si va dalle insegne ormai iconiche come Pavè e Sissi a quelle più recenti, ma altrettanto amate.

Tra queste, Loste si distingue per il lavoro su pane e fermentazioni: focacce, croissant e lievitati con impasti a lunga maturazione sono l'attrazione principale. Altre bakery dall'approccio contemporaneo sono Pan e Nepà, il primo strizza l'occhio al Giappone con varianti di dolci e bevande al matcha, l'altro punta su preparazioni vegane che niente hanno da invidiare alla più burrosa delle brioches.

Altra icona ormai in zona è Onest, con sfogliati come la veneziana farcita alla crema o il bun alla cannella, ma anche il pane, burro e marmellata o i toast per chi preferisce fin da subito il salato.

Infine: Eroica Caffè (che ha una sede anche in via Tabacchi, oltre a quella di viale Tunisia) con la sua colazione dolce e salata a base di uova, bacon, pancakes e pane burro e marmellata; Sfoorno, in via Fiamma (ma anche in Piazza Udine, zona Lambrate), che accanto agli sfogliati classici come pan suisse e pan au chocolat, propone a rotazione varianti stagionali e pastry in edizione limitata. In occasione della Milano Design Week, da mercoledì a domenica, il locale di Via Fiamma ospiterà un'installazione dello studio Salak, presente anche da Alcova, in abbinamento a uno sfogliato sferico al gusto del frutto Salak ispirato alle loro collezioni.

Colazione in Zona Navigli/Tortona

Anche qui c'è l'imbarazzo della scelta. Da Combo, perfetto anche per chi vuole fermarsi a lavorare, a Ofelé, noto per una proposta che include pancakes, french toast e preparazioni da brunch già dalle prime ore del mattino.

L.O.C. Milano è una chicca: un piccolo bar con produzione propria di biscotti buonissimi di tutti i tipi, anche vegani, oltre a torte fatte in casa, frolle e croissant da farcire al momento a piacimento.

142 Café e Le Polveri sono ormai grandi classici della zona, specializzati in sfogliati e prodotti da forno, perfetti anche per soste rapide tra un evento e l’altro.

La colazione nel distretto 5Vie (o zona Sant'Ambrogio)

In zona l'istituzione è la Pasticceria Cucchi (che per la Design Week e fino a giugno sarà colorata dalle creazioni di Marni e, per l'aperitivo, ospiterà dei momenti targati Martini. Ma sono tanti i locali e le bakery da provare.

Via Stampa, per esempio, si sta facendo apprezzare per il suo approccio slow: laboratorio di pasticceria e panificazione ispirato per metà dalla moderna cultura delle bakery nordiche e per l’altra dai tradizionali forni del Sud Italia, con prodotti realizzati esclusivamente con farine integrali, zuccheri non raffinati e lievito madre.

Da Corte Romanengo la proposta si sviluppa come salon de thé: tè e infusi accompagnano una selezione di dolci e preparazioni salate che derivano dalla tradizione della maison genovese.

Ditta Artigianale porta nel quartiere un’impostazione centrata sullo specialty coffee, con estrazioni espresso e filtro e una proposta che si estende anche al brunch.

Da Cartoline Caffè la colazione propone caffè specialty, dolci fatti in casa e una cucina a prevalenza vegetale che amplia le possibilità già dalle prime ore del giorno.

Le colazioni temporary da provare durante la Milano Design Week 2026

Al Nilufar Depot, Bindi celebra gli 80 anni con un pop-up nel giardino all’interno del progetto Nilufar Grand Hotel. Il protagonista è un profiterole in edizione limitata, affiancato da una selezione di monoporzioni che raccontano l’evoluzione del marchio.

Alla Piscina Romano, Bar Pieno accompagna il progetto OVER AND OVER AND OVER AND OVER come spazio attivo dalla mattina alla sera: caffetteria e snack durante il giorno, con una programmazione che si estende fino all’aperitivo e oltre.

Ad Alcova, tra Villa Pestarini e l’ex Ospedale Militare di Baggio, Davide Longoni porta una proposta centrata sulla panificazione: focacce, pane, toast, dolci da forno e una selezione di bevande pensate per accompagnare la visita.

Da Toiletpaper, in via Balzaretti, la colazione si inserisce in un calendario su invito dedicato all'Alta pasticceria dei maestri dell'AMPI, affiancato da una mostra fotografica e dalla collaborazione con Lily's Kitchen (per cui le colazioni sono aperte anche agli amici a 4 zampe).

Infine Momenteeria, affacciata su Sant’Ambrogio, propone un progetto sviluppato con Irene Tolomei e Rita Strati: un’alzatina che alterna creazioni dolci — come la mono al matcha con lamponi — a preparazioni salate come la mignon carbonara, il bignè con parmigiana e il maritozzino reinterpretato, pensate in edizione limitata per la settimana del design.