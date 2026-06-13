La stanchezza cronica colpisce anche i momenti di far nulla e piacere. Sonno, alimentazione, stress e pensieri potrebbero essere le cause principali

Ci sono giorni (che dovrebbero essere) di riposo in cui non facciamo niente. Magari qualche commissione, qualche incontro tra amici ma in fondo sono giorni di piaceri.

Eppure sentiamo l'energia sotto ai piedi, come se avessimo scalato una montagna altissima.

I piaceri - o presunti tali- però non è detto che lo siano anche per la mente. A volte ad esempio organizziamo incontri con persone che tolgono energia perché, senza volerlo e senza intenzioni, non siamo noi stessi.

Mettiamo in atto un meccanismo di difesa automatico di masking in cui offriamo la versione di noi che va bene all’altro. Ci si adatta alle aspettative, si evitano i giudizi, si finge che vada tutto bene (anche a noi stessi).

Magari ce ne rendiamo pure conto ma non riusciamo a fare diversamente e così ne usciamo sfiniti.

Altre volte invece la responsabilità è di una routine che porta a un esaurimento mentale ed emotivo in cui ci censuriamo o non ci mettiamo in contatto con noi stessi.

Ed è proprio così che la nostra energia si esaurisce.

**Come ritrovare energia (fisica e mentale) anche quando siete stanchissime**

(Continua sotto la foto)

La mente lavora sempre

In ogni attività che facciamo la mente lavora continuamente.

Pensieri, emozioni, percezioni e sensazioni si rincorrono velocissimi e usano molta di quell’energia che poi a poco a poco si esaurisce.

Più cose si hanno in mente più ci si sente stanchi, a prescindere dall’attività che stiamo facendo.

Puoi anche essere sdraiato su un lettino in spiaggia con il tuo cocktail preferito in mano ma se in quel momento ti rincorrono paure e angosce allora sarebbe meno stancante andare al lavoro.

Stress cronicizzato

Quando lo stress è continuativo e ad alti livelli è possibile che si cronicizzi.

Significa che il cervello starà in uno stato di allerta e tensione mentale e corporea che utilizzerà moltissima energia anche se il corpo non si muove.

Questo stato di agitazione può incidere anche sul sonno, ad esempio si potrà dormire anche molte ore ma sentirsi comunque stanchi al risveglio.

Routine di movimento e alimentazione

L’alimentazione è la nostra benzina e quindi ciò che mettiamo dentro il nostro corpo influenza direttamente stati emotivi, cognitivi ed energia vitale.

Lo stesso vale per il corpo, il movimento lo attiva e la sedentarietà lo disattiva.

Stanchezza chiama stanchezza, energia chiama energia.

Se non ci sono problematiche legate a particolari patologie spesso basta modificare delle piccole ma quotidiane abitudine e la stanchezza sarà solo un brutto ricordo.