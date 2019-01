Una dieta detox di tre giorni a base di zuppe, creme e minestrone, da seguire per sgonfiarsi e resettare lo stomaco dopo un periodo di eccessi o disordini

Dopo le feste, dopo l'inverno, o dopo un viaggio in cui abbiamo (giustamente) mangiato in modo (molto) diverso da come facciamo di solito, ma anche durante un periodo di stress in cui sfoghiamo sul cibo il tempo che non abbiamo per il resto o siamo costretti a pasti veloci quanto insalubri davanti al pc.

Una dieta detox può avere molte motivazioni e apporta altrettanti benefici.

*** Cosa sapere delle diete detox ***

Nonostante il nome non si tratta di un regime dietetico vero e proprio, per quanto come effetto secondario, considerato il moderato apporto calorico, assicura la perdita di peso, ma di un modo per resettare il sistema digestivo e dunque portare beneficio sia alla forma fisica che a quella mentale.

Se il vantaggio immediato è il senso di benessere associato a una sensazione di leggerezza, infatti, quello parallelo è una maggiore energia.

A seconda dell'esigenza si può scegliere di farla anche solo per una giornata ogni qualvolta si senta l’esigenza di eliminare le tossine, recuperare energia e trovare ristoro per la mente, in ogni caso non va protratta per più di tre giorni per non rischiare carenze nutritive.

Ecco dunque il menù detox che hanno creato per noi Zerbinati e la Dottoressa Clelia Iacoviello, Consulente Nutrizionale Nutraceutica: un menù depurativo semi-liquido di 3 giorni a base di zuppe. Nel caso in cui voleste seguire la dieta detox per una sola giornata fate riferimento al giorno 1.

Giorno 1

Colazione: due bicchieri di acqua tiepida a stomaco vuoto e un centrifugato a base di cuore di sedano, mela, limone e zenzero (per fare il pieno di vitamine e antiossidanti).

Pranzo: crema con legumi, germogli e zenzero (lo zenzero possiede un effetto termogenico, cioè produce calore e di conseguenza induce a bruciare calorie: oltre a prevenire la sensazione di fame ha effetto tonificante, digestivo, antivirale e afrodisiaco).

Cena: passato di verdure miste condito con un filo di olio extravergine di oliva a crudo e una spolverata di peperoncino. Il peperoncino contiene capasaicina, principio attivo che accelera il metabolismo aumentando la spesa energetica.

Spuntini: succo d’arancia, smoothie di frutta fresca

Giorno 2

Colazione: due bicchieri di acqua tiepida, uno smoothie di frutta fresca.

Pranzo: crema di ceci e due gallette multicereali. I legumi sono alimenti ricchi di fibre e proteine vegetali che per essere assorbite al meglio dovrebbero essere sempre abbinate ai cereali.

Cena: crema di finocchio e finocchietto, dal forte potere digestivo.

Spuntini: semi di zucca (che sono ricchi di triptofano, calmano la fame nervosa e migliorano l’umore), thè verde, limone e zenzero.

Giorno 3

Colazione: due bicchieri di acqua tiepida, un centrifugato yellow a base di zucca tagliata, mela e cannella, due fette di pane ai cereali con un cucchiaino di burro d’arachidi.

Pranzo: zuppa di verdure miste con farro (un alleato perfetto contro l’invecchiamento grazie all’alto contenuto di selenio).

Cena: minestra di verdura con quinoa e ceci. La quinoa è un super food che oltre ai mille benefici che porta all’organismo grazie a proteine, fibre e grassi buoni, ha un potere saziante che aiuta a tenere sotto controllo l’appetito.

Spuntini: una energy bowl a base di carote julienne, condita con succo di limone e scaglie di mandorle, succo d’arancia.

Dopo i 3 giorni detox

Una volta conclusi i tre giorni detox si devono reintegrare tutti i cibi solidi e quelli di cui abbiamo fatto a meno nel regime detossinante.

Ci sono però alcune indicazioni che è bene continuare a seguire.

- prediligere una dieta a base di ortaggi e frutta fresca, cereali e legumi;

- limitare le proteine animali;

- fare attenzione alla cottura dei cibi prediligendo la cottura al vapore o al forno;

- evitare il consumo d’alcool e non fumare;

- mangiare 5 porzioni al giorno di vegetali, che comprendono verdure cotte e crude, frutta secca e fresca di stagione di colori diversi

- cercare di mangiare ogni giorno vegetali che coprano tutti i 5 colori: Rosso-Arancio, Giallo, Bianco, Verde, Blu-Viola. L’uso di tutti e 5 i colori garantisce infatti un apporto nutrizionale più completo.