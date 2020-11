Dai pansit, al bao: chi l'ha detto che non si possano provare cose nuove (e buone) senza uscire di casa? Ecco cosa ordinare a domicilio a Milano

Cosa ordinare a domicilio a Milano non è mai stata una domanda tanto attuale e importante.

A Milano, infatti, siamo tornati in una sorta di lockdown (anche se non viene chiamato lockdown) e i ristoranti sono aperti solo per il delivery e l'asporto.

Ma questo non vuol dire che si debba tornare tutti a panificare nel weekend. Anzi.

Si potrebbe cercare di mantenere la tradizione della cena fuori del weekend anche fra le mura domestiche, grazie alla consegna a domicilio.

Non solo aiuteremo i ristoratori che altrimenti non avrebbero guadagno, ma abbiamo un'ottima occasione per assaggiare cose nuove.

Ecco quindi alcuni piatti che, secondo noi, dovreste assolutamente provare e che effettuano servizio a domicilio privatamente ordinando sul loro sito o sulle principali piattaforme di delivery (Deliveroo, JustEat e Glovo).

Cosa ordinare a domicilio a Milano

Ravioli cinesi, ma con ripieno (anche) all'italiana

I ravioli cinesi sono una delle pietanze che ha preso più piede negli ultimi anni. Semplici, gustosi e leggeri vengono preparati ormai in tantissime varianti.

Il punto di partenza è l'impasto a base di acqua e farina, con ripieno di carne, di pesce o verdure. La cottura può essere al vapore o alla griglia.

C'è chi aromatizza e colora l'impasto con altri ingredienti, chi si concentra sul ripieno per offrire varianti sempre più golose.

Se siete degli integralisti, la scelta più ovvia è ricorrere alla Ravioleria Sarpi, qui la scelta è limitata ai grandi classici ma preparati a regola d'arte.

Per chi si vuole sbizzarrire con proposte più ricercate, suggeriamo Ghe sem, che riempie i suoi ravioli di specialità nostrane come la salsiccia e friarielli o pesto e fagiolini, LM's o Dou Asian Passion.

Dove ordinare i ravioli cinesi a domicilio:

Ravioleria Sarpi, Via Paolo Sarpi, 27

Ghe Sem, Via Vincenzo Monti, 26 o Via Pietro Borsieri, 26

LM's, Piazza Napoli 25

Dou Asian Passion, Piazza Napoli 25

Lobster roll

I panini all'astice di origine americana sono approdati in Italia già qualche anno fa, ma nell'ultimo periodo sono diventati una specialità sempre più richiesta.

Il segreto è nella cottura del crostaceo, che deve essere perfetta. Un minuto in più e risulterà stopposo o gommoso.

Poi sì, ci sono le salse e la qualità del pane.

Dove mangiare i lobster roll a Milano:

Fishbar de Milan, via Montebello, 7

Ham Holy Burger, via Marghera, 34 o via Palermo, 15 o viale Bligny 39

Dumbo - Burger & Fish (Dumbo è anche uno dei quartieri emergenti di New York in cui trovare alcuni dei lobster roll più buoni della Grande Mela), via Luigi Cagnola, 6

Okonomiyaki

Quando si parla di cucina giapponese si pensa subito al sushi. In realtà il Giappone offre un'incredibile varietà di proposte culinarie.

Tra queste una che sta prendendo sempre più piede a Milano è l'Okonomiyaki, piatto in genere diffuso nelle zone di Kansai e Hiroshima.

Si tratta di una sorta di frittatona a base - ovviamente - di uova, con l'aggiunta solitamente di verza, acqua e una serie di ingredienti a scelta tra carne, pesce o verdure.

Dove ordinare l'Okonomiyaki a domicilio:

Maido, via Savona, 15

Coedo osteria giapponese, Corso di Porta Romana 107

Pulled Pork

Straccetti di maiale lasciati a cuocere per ore con aromi e salse. Questo è il pulled pork, che già dal nome decisamente onomatopeico lascia intendere quanto questo piatto sia sconsigliato a chiunque voglia rimanere a dieta.

Se invece volete consolarvi con questo piatto, nativo degli Stati Uniti, in particolare della Carolina del Nord, sappiate che a Milano c'è chi lo prepara molto bene.

Ecco gli indirizzi dove assaggiare il pulled Pork a Milano:

Hamerica's, indirizzi vari

Pulled Lovers, via Senatore, 6

Sushi burrito

Negli ultimi anni il sushi ha spadroneggiato in ogni sua forma a Milano.

Per questo, per distinguersi, c'è chi ha voluto fondere il piatto tipico giapponese con altre specialità. In questo caso l'ispirazione arriva dal Messico e dai suoi tradizionali burrito.

Al posto della tortilla, però, c'è l'alga e al suo interno gli ingredienti più classici che compongono il sushi, cioè riso e pesce.

Dove ordinare il sushi burrito a Milano:

Fusho, via Paolo Sarpi 50

Bomaki, indirizzi vari

Pancit

I pancit (o pansit) sono un piatto tipico filippino, molto simile ai noodles. In pratica si tratta di spaghetti di riso saltati e conditi nei modi più svariati.

Anche in questo caso possono essere a base di carne o pesce, ma è possibile chiederli anche nella variante vegetariana.

Dove ordinare i pancit a domicilio a Milano:

Yum, viale Coni Zugna, 44

Mabuhay, Bastioni di Porta Volta, 9

Trapizzino

In Italia ne esiste uno e uno solo e a Milano si può trovare, per fortuna, ormai da qualche anno.

Se non lo conoscete o non lo avete mai provato, di certo vi siete persi qualcosa.

Non sono altro che piccole piramidi di impasto di pizza ripieni di tutto ciò che di più buono vi viene in mente: dalla parmigiana alla salsiccia e tante altre versioni.

Dove ordinarlo a Milano:

Trapizzino, via Marghera, 12

Bao

Ormai da qualche anno hanno conquistato Milano grazie alla loro forma e al loro gusto. Sono i bao (o baozi o bau), dei paninetti cinesi cotti al vapore e ripieni.

Qui trovate tutto quello che c'è da sapere sui bao e sul perché dovreste proprio provarli.

Dove ordinare i bao a Milano:

Delicious baobing, viale Bligny, 26

Kungfu Bao, viale Monza, 37

Kungfu Bao 2, via Giosuè Carducci, 11

Bao House, via Plinio, 37

Mini Maoji, Navigli Alzaia Naviglio Pavese, 6

The miracle burger

Guardando la foto sembrerebbe il classico hamburger, ma se vi dicessimo che quella non è carne?

Il Miracle Burger infatti è l'hamburger realizzato con carne 100% vegetale. Una vera e propria rivoluzione, perché se non ve lo dicessero non vi accorgereste nemmeno della differenza.

Dove ordinarlo a Milano

The Meatball Family, via Vigevano, 20

Il burrito messicano

Vogliamo chiudere con un grande classico. Un piatto messicano che in Italia ormai c'è da anni e tutti conoscono, ma forse non avete mai assaggiato.

Questo involtino ripieno di carne (di pollo, di maiale o di manzo), di verdure, salse e formaggio, infatti, merita nel caso tutta la vostra attenzione.

Dove ordinare un burrito messicano a Milano:

Burritoso, via Senatore, 6

Burrito's way, via Gian Battista Tiepolo, 1 o viale Bligny 43