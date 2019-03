Dalla Cina a New York e a Milano, il bao è il panino cinese al vapore salutare, ipocalorico e ottimo, oltre che nuova moda food: ecco cos'è e dove mangiarlo

A Milano è ormai sulla bocca di tutti, letteralmente: è il bao, detto anche baozi o bau.

Si tratta di una specialità asiatica che nasce come street food, e forse proprio per questo si è conquistato il soprannome di Hamburger Cinese.

Già perché come un hamburger è un panino estremamente gustoso ripieno di carne e/o verdure, solo che ogni paragone finisce qui, perché il bao è un panino cotto al vapore salutare e ipocalorico.



Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova ossessione food che ci stregherà il palato.

(Continua dopo la foto)

Photo Credits: J. Samuel Burner - flickr.com/photos/lobsterstew/107965495/

Che cosa sono i bao



Il bao, baozi o bau è un panino ripieno cotto al vapore, piatto tipico della cucina cinese e asiatica in generale.

Il ripieno può essere di carne (maiale, anatra e pollo soprattutto) o di verdure, tritato a mo’ di pesto.

Nell'aspetto è simile al tradizionale mantou, il pane cinese al vapore composto di farina di grano, acqua e lievito.

Photo Credits: Sfllaw - Flickr, CC BY-SA 2.0

Come si presenta



Proprio come il mantou, il panino al vapore cinese, anche il bao sembra quasi di gomma.

Lucido da sembrare bagnato, soffice come una nuvola, morbidissimo e al primo morso di una consistenza un tantino gommosa, appena il palato occidentale si abitua a tutto questo l’innamoramento è assicurato.

Delizioso, oltre al gusto, è anche l’aspetto: bianchissimo e liscio, sembra un oggettino in porcellana da appoggiare alla console in ingresso, come fosse un suppellettile.



Quando e come si mangia il bao



La tradizione vorrebbe che li si mangiasse a colazione oppure durante il cosiddetto Yum Cha, la cerimonia del tè.

Tuttavia già nella cultura cinese moderna i bao sono stati introdotti nei pasti, sia a pranzo sia a cena, come primo o piatto unico.

Negli ultimi anni sono inoltre diventati lo street food numero uno che si può gustare per strada in Cina e più in generale nei paesi orientali.

Come si prepara il bao



Per l’impasto che fa da involucro, il panino vero e proprio insomma, si mescolano farina bianca, zucchero, una bustina di lievito di birra, si aggiunge un bicchiere di acqua o di latte a seconda dei gusti, un cucchiaio di olio e mezzo cucchiaino di sale fino.

Dopo avere impastato bene tutti gli ingredienti, pensate al ripieno: carne di maiale, anatra o pollo oppure verdure, a seconda delle inclinazioni del palato.

E anche un pizzico di spezie saranno la ciliegina sul bao!

Chiudere l’impasto come se fosse un sacchetto da riempire con il ripieno (precedentemente tritato) e cuocere al vapore per 15 minuti.

Per mantenere il bianco lucido caratteristico di questo panino, aggiungete un cucchiaio di vino bianco all’acqua da vaporizzare.

Un po’ di storia



Il bao è originario del nord della Cina ma si è rapidamente diffuso in tutta l'Asia con nomi diversi.

In Giappone lo chiamano nikuman, mentre in Taiwan è conosciuto come gua bao.

Secondo la leggenda, è stato inventato da Zhuge Liang, celebre militare e stratega cinese che era il Primo Ministro di Shu durante il periodo dei Tre Regni in Cina.

Oltre al suo lato militaresco, Zhuge Liang viene ricordato come un saggio, uno studioso e un prolifico inventore.

E tra le sue tante ingegnose idee probabilmente dobbiamo a lui anche il panino al vapore.

Photo Credits: momofuku.com (nella foto l’interno del ristorante Momofuku di New York dello chef David Chang)



Chi l’ha portato in Occidente?



Il bao sta diventando una vera ossessione food.

Ormai a ogni latitudine, Milano compresa.

Ma questa specialità cinese è arrivata a New York nell’ormai lontano 2004, quando lo chef stellato David Chang per primo ha pensato bene di inserirlo nel menù di prelibatezze fusion del suo ristorante Momofuku a New York.



Photo Credits: Bao House (il logo del ristorante Bao House di Milano)

Dove mangiarlo a Milano



Ravioleria Sarpi - via Paolo Sarpi 27, Milano

Bob - via Pietro Borsieri 30, Milano

Maoji Street Food - Piazza Aspromonte 43, Milano

Mu dimsum - via Caretto 3, Milano

Kungfu Bao - viale Monza 37, Milano

Bao House - via Plinio 37, Milano

Mini Maoji - Navigli Alzaia Naviglio Pavese 6