Facili da trovare (al bar, al super, o alla macchinetta), nutrienti e a basso contenuto calorico: ecco cosa mangiare a merenda in ufficio

A metà mattina o in pieno pomeriggio, quando l'ultimo pasto è stato digerito e al prossimo mancano davvero troppe ore per resistere, cosa mangiare a merenda in ufficio senza vanificare le buone intenzioni dei pasti davanti alla macchinetta?

Per fare una merenda sana in ufficio non serve necessariamente portarsela da casa. E nemmeno c'è bisogno di sopportare i morsi della fame, basta saper scegliere la merenda giusta alla macchinetta.

Fare una merenda sana e poco calorica, seppur nutriente, infatti, è più facile di quanto sembri.

Basta seguire poche e semplici regole: frutta e verdura sono alimenti per natura ipocalorici e ricchi d’acqua quindi vanno sempre bene, ma se non si ha una cucina in ufficio in cui lasciarli potrebbero essere scomodi da gestire - a meno di non mettersi una banana o una mela in borsa al mattino; in compenso i cereali integrali sono preziosi alleati della nostra linea e promettono di donarci una pancia piatta e una pelle più tonica e i semi e la frutta secca sono una fonte ricchissima di vitamine e sali minerali.

Partendo da queste regole di base, abbiamo pensato a una lista di snack sani e light, che potete portare comodamente con voi a lavoro (o in alcuni casi anche trovare nei distributori automatici), da consumare quando lo stomaco, tra un pasto e l’altro, comincia a brontolare.

Cosa mangiare a merenda in ufficio

Snack sani e light da mangiare a merenda in ufficio (e che quasi sempre si trovano anche nelle macchinette)

Barrette ai cereali

In questo caso intendiamo quelle naturali, che contengano non solo poche calorie, ma anche pochi zuccheri. Molte di quelle in commercio nei supermercati richiamano il concetto di dieta, ma attenzione a leggere le etichette. Scegliete quelle di marchi bio, che utilizzano prodotti naturali ed evitano addensanti e sciroppi per tenere insieme i pezzi. Così avrete uno spuntino sano, leggero e gustoso, che dia il giusto apporto glicemico e proteico.

Cioccolato fondente

Un paio di cubetti placheranno subito la vostra voglia di dolce e il bisogno di zuccheri al cervello. Le sue prprietà sono ormai note, ma è sempre bene ricordare che è un ottimo antidepressivo e che grazie ai flavonoidi facilita la circolazione sanguigna. Inoltre, è fonte di magnesio, che aiuta a ridurre lo stress.

Crackers

Anche se spesso demonizzati, i carboidrati non sono il nemico assoluto della linea. Consumati in giuste quantità apportano il giusto livello di energia per affrontare la giornata. Il classico pacchetto di crackers è l'alleato ideale per l'ufficio, specie se realizzati con farine integrali e senza grassi idrogenati. Riusciranno a soddisfare la fame da metà pomeriggio senza appesantire e dandovi la giusta quantità di zuccheri per arrivare alla fine della giornata. Nelle macchinette si trovano spesso abbinati ai cubetti di grana. Ancora meglio.

Frutta secca

Uno studio pubblicato sull'European Journal of Clinical Nutrition ha evidenzitato che mangiare le mandorle lontano dai pasti aiuta a ridurre l'appetito senza provocare un aumento di peso. Questo se ovviamente se ne mangiano quantità limitate. In genere se ne consigliano non più di 8, per avere il giusto apporto di grassi e proteine e recuperare energie fisiche e mentali. Stesso discorso vale per le noci, le nocciole e i pistacchi. La frutta secca in generale ha tanti benefici, che possono essere sfruttati anche durante una dieta senza correre il rischio di prendere peso. Basta solo stare attenti alle dosi.

(Non le solite) gallette di riso

Le gallette hanno un gran potere saziante e ne bastano poche per sentirsi soddisfatti. Vanno bene da tenere nel cassetto in ufficio, e si trovano in vendita ormai dappertutto. Per chi le trova insapori ci sono le opzioni più golose, ma altrettanto sane e leggere, di Riso Scotti - Venere Snack nei gusti gurcuma e pepe, barbecue o paprika.