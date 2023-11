Una ricerca conferma che chi mangia abitualmente cioccolato è in genere più felice. Vi spieghiamo perché succede

3 italiani su 4 dichiarano di consumare abitualmente cioccolato (con donne e giovani under 34 tra i più assidui): d'altronde è da sempre uno dei comfort food preferiti al mondo soprattutto nei mesi freddi, per concedersi una coccola quando il tempo si fa più pungente o - per i più metereopatici - per risollevare l’umore buttato giù dall'accorciarsi delle giornate.

** 7 motivi per mangiare un quadratino di cioccolato fondente al giorno **

**Resistere al cioccolato è impossibile, lo dice la scienza**

E fanno bene: secondo una ricerca effettuata da Deliveroo in collaborazione con SWG, i consumatori più abituali hanno più speranza e sono più felici. Mentre chi non lo consuma sente più rabbia e disgusto.

** Mangiare cioccolato fa bene alla salute, ecco perché **

In che modo il cioccolato fa bene all'umore e alla salute?

Il dott. Michelangelo Giampietro - Specialista in Scienza dell’alimentazione - ha commentato:

«Il senso di gratificazione e appagamento, e dunque di benessere psicologico, che si prova quando ci si concede, anche abitualmente ma sempre senza esagerare, un buon cioccolato, è dovuto, in parte, ad alcuni composti contenuti nel cacao (come teobromina, feniletilamina e, anandamide, ecc.).

A tali componenti sono attribuite le capacità di migliorare la percezione soggettiva di benessere e di piacere, l’umore e le funzioni cognitive, proprio in virtù del loro effetto su alcuni neurotrasmettitori come serotonina ed endorfine.

Del resto, la componente dolce in generale ​ genera una sensazione di benessere riportandoci a ricordi di infanzia».

E non solo: il cacao è anche ricco di flavanoli, sostanze chimiche vegetali ottime per la salute grazie alle loro proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e anti-radicali liberi.

Più scuro è il cioccolato, più cacao contiene e maggiori sono i benefici per l'organismo.

Tra gli altri svariati studi hanno dimostrato che il cioccolato fondente offre una serie di benefici che, se combinati, aiutano a proteggere l'organismo da malattie cardiovascolari, ad avere un effetto positivo sulla riduzione della pressione sanguigna, a dormire meglio e, un po' a sorpresa, anche ad avere una bella pelle.

Vitamine e minerali come rame, ferro, magnesio e manganese, infatti, sono un toccasana per la nostra pelle. E fortuna vuole che il cioccolato fondente ne sia ricco.

Il manganese, per esempio, supporta la produzione di collagene, una proteina che aiuta a mantenere la pelle giovane e sana. Non male no?

Se vi serviva una scusa per addentare un cioccolatino, ve l'abbiamo data.