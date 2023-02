Ricco di vitamine, minerali e antiossidanti, il cioccolato fondente offre diversi benefici per la salute: eccoli

Un quadratino di cioccolato fondente al giorno toglie il medico di torno.

Sì, è vero, il famoso detto non è proprio così. Tuttavia è dimostrato che ci sono infatti enormi benefici per la salute associati al consumo giornaliero di qualche grammo di cioccolato fondete.

Per essere considerato fondente, il cioccolato deve contenere almeno il 50% di cacao, burro di cacao e zucchero, e non deve contenere latte (tranne che in tracce che possono verificarsi a causa della contaminazione incrociata durante la produzione).

Il cacao è infatti ricco di flavanoli, sostanze chimiche vegetali ottime per la salute grazie alle loro proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e anti-radicali liberi.

Più scuro è il cioccolato, più cacao contiene e maggiori sono i benefici per la salute.

**Resistere al cioccolato è impossibile, lo dice la scienza**

Cioccolato fondente: 7 benefici per la salute

(Continua sotto la foto)

Il cioccolato fondente protegge la salute del cuore

Svariati studi hanno dimostrato che il cioccolato fondente offre una serie di benefici che, se combinati, aiutano a proteggere l'organismo da malattie cardiovascolari.

Questo tipo di cioccolato ha effetti antinfiammatori e anti-trombotici, che possono aiutare a prevenire la formazione di coaguli di sangue. Ha anche proprietà anti-ipertensive, che aiutare a ridurre la pressione sanguigna.

Riduce il rischio di diabete

Mangiare cioccolato tutti i giorni non sembra affatto il modo migliore per prevenire il diabete. Tuttavia, ricerche scientifiche hanno dimostrato che quantità moderate, se consumate come parte di una dieta sana, potrebbero effettivamente migliorare il modo in cui il corpo metabolizza il glucosio.

I tipi di flavanoli presenti nel cioccolato fondente riducono infatti i fattori di rischio associati all'insulino-resistenza. La resistenza all'insulina causa alti livelli di glucosio nel sangue ed è il segno distintivo del diabete di tipo 2.

Riduce la pressione sanguigna

Alcune ricerche suggeriscono che il cioccolato fondente può avere un effetto positivo sulla riduzione della pressione sanguigna.

L'assunzione di porzioni moderate contribuirebbero infatti alla flessibilità dei vasi sanguigni, alleviando la rigidità delle arterie e migliorandone la funzione. Questo può aiutare a ridurre il rischio di aterosclerosi, che si verifica quando l'accumulo di placca e grassi sulle pareti interne delle arterie limita il flusso sanguigno.

Il cioccolato fondente fa bene alla pelle

Vitamine e minerali come rame, ferro, magnesio e manganese, sono un toccasana per la nostra pelle. E fortuna vuole che il cioccolato fondente sia ricco di queste sostanze.

Il manganese, ad esempio, supporta la produzione di collagene, una proteina che aiuta a mantenere la pelle giovane e sana. Inoltre, diversi studi precedenti hanno anche scoperto che gli alti livelli di antiossidanti presenti possono proteggere la pelle dai potenti raggi ultravioletti emessi dal sole.

Migliora il sonno

Gli esperti del settore hanno dichiarato che il cioccolato fondente aiuta a migliorare il nostro ritmo circadiano.

Questo alimento, infatti aumenta la serotonina, un ormone che ci aiuta ad addormentarci di notte. Il cioccolato fondente è anche ricco di triptofano, un amminoacido che regola il sonno.

Migliora la prestazione fisica in palestra

Uno studio ha rilevato che 40 grammi di cioccolato fondente al giorno hanno migliorato la resistenza atletica dei partecipanti, ovvero per quanto tempo potevano effettivamente allenarsi. Secondo i ricercatori, ciò è dovuto a un tipo di flavanolo nel cacao chiamato epicatechina che ha dimostrato di aumentare la produzione di ossido nitrico nel corpo.

L'ossido nitrico è un vasodilatatore, il che significa che rilassa i nostri muscoli, permettendo ai vasi sanguigni di allargarsi; esattamente ciò di cui abbiamo bisogno quando corri o solleviamo pesi in palestra.