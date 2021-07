YouTube Shorts è un nuovo spazio per video brevi e accattivanti da realizzare utilizzando semplicemente il proprio telefono cellulare: ecco come funziona

YouTube Shorts arriva in Italia e si prepara a diventare un nuovo formato di riferimento per creativi e creator digitali.

Cos'è YouTube Shorts

Si tratta di un nuovo spazio in cui creare e condividere video brevi facilmente e in modo intuitivo attraverso l'aiuto di strumenti che permettono di realizzarli solo con il proprio cellulare.

I video in formato breve erano già visualizzabili nella piattaforma, ma solo ora le persone in tutto il mondo potranno accedere per la prima volta agli strumenti per creare Shorts: tra questi, la videocamera multi-segmento per unire più clip video, la possibilità di registrare con la musica, le impostazioni per il controllo della velocità e altro ancora.

Le persone avranno anche la possibilità di campionare l'audio dai video disponibili su YouTube - che include miliardi di video in tutto il mondo - dando vita a un nuovo spazio di creatività mai visto prima.

Ciò significa che si potranno rivisitare in chiave creativa i contenuti YouTube e fare in modo che trovino un nuovo pubblico, che si tratti di reagire alle battute che si preferiscono, cimentarsi nella preparazione dell'ultima ricetta di un creator o proporre la propria versione di uno sketch comico.

I creator manterranno il controllo dei propri contenuti e potranno disattivare la funzionalità nel caso in cui non volessero che i loro video di lunga durata possano essere oggetto di remix.

La versione beta di YouTube Shorts sarà rilasciata in oltre 100 paesi nel mondo e disponibile per tutti a partire dal 14 luglio.

A seguire verranno poi introdotte man mano sempre nuove funzionalità pensate in collaborazione con artisti e creator.

Cosa si può fare con YouTube Shorts

Tra le principali funzionalità di Shorts al lancio si trovano:

· Inserire del testo in punti specifici del video

· Campionare l'audio di altri Shorts per eseguirne il remix nella propria creazione

· Aggiungere i sottotitoli in modo automatico

· Registrare video della durata massima di 60 secondi con la videocamera Shorts

· Montare clip dalla galleria del telefono all'interno di registrazioni effettuate con la videocamera Shorts

· Aggiungere filtri di base per correggere il colore dei video brevi, in attesa di un maggior numero di effetti che verranno resi disponibili in futuro

Dove vedere gli Shorts di YouTube

Il momento creativo è solo uno degli aspetti che compongono l'esperienza di Shorts.

Per aiutare le persone a scoprire Shorts di proprio gradimento e aiutare i creator a farsi conoscere e trovare è stata introdotta una sezione sulla home page di YouTube appositamente dedicata a Shorts, e lanciata una nuova esperienza di visione che consente di scorrere agevolmente in verticale da un video all'altro.

Sui dispositivi mobili, è stata aggiunta la scheda YouTube Shorts, grazie alla quale diventa più semplice guardare i video brevi con un solo tocco.

Sentendo un frammento di un brano su YouTube Shorts, poi, si può risalire al brano completo, guardare il video musicale o scoprire di più sull'artista, tutto su YouTube.

Ed è possibile anche il passaggio inverso: basta toccare il pulsante Crea direttamente dal video per realizzare uno Shorts con quell'audio oppure scoprire in che modo altri ne stanno facendo uso nei propri video brevi.

A proposito della musica

YouTube ha collaborato con i suoi partner musicali per assicurare che artisti e creatori dispongano di un’ampia raccolta di brani da utilizzare nei loro cortometraggi.

Man mano che la beta di YouTube Shorts si estenderà a livello internazionale, si disporrà di milioni di canzoni e cataloghi musicali da oltre 250 etichette e case discografiche in tutto il mondo, comprese quelle di Universal Music Group, Sony Music Entertainment e Sony Music Publishing, Warner Music Group e Warner Chappell Music, Believe, Merlin, Because Music, Beggars, Kobalt e partner locali come Artist First e Just Entertainment.

I loro cataloghi musicali saranno aggiunti nel corso delle prossime settimane.