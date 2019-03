Grazie alla petizione di Tinder #representlove anche le coppie interrazziali avranno la loro emoji: ecco come sono nate e come sono le nuove emoticon

Nuove emoji sono in arrivo sulle nostre tastiere.

Il linguaggio dei pittogrammi continua ad evolversi e diventa sempre più inclusivo per tutti gli utenti: in risposta alle oltre 52.000 persone che hanno firmato una petizione online pubblicata dall'app di incontri Tinder, Unicode, l'organizzazione globale responsabile per la realizzazione di emoticon, ha pubblicato nuovi artwork che rappresentano coppie interrazziali.



Il Consorzio Unicode ha infatti considerato i numeri della petizione online lanciata dall'app di dating, e di conseguenza ha deciso di aggiungere una serie di emoji di coppie per mano con un mix di generi e colori della pelle, seguendo la campagna #representlove di Tinder.

Ecco alcune delle nuove emoji.



Tinder ha lanciato la campagna #representlove a febbraio 2018 con una petizione che aveva l'intento di chiedere a Unicode di includere le coppie interrazziali sulla tastiera delle emoji.

«Non è forse l'ora che tutte le forme dell'amore siano rappresentate?» aveva scritto Tinder nella petizione, che ha ottenuto oltre 50.000 firme nel corso di un anno.

Il motivo per cui Tinder ha lanciato più di un anno fa questa petizione è perché gli appuntamenti online, in primis proprio l'app di dating qui citata, hanno facilitato l'aumento degli appuntamenti e anche dei matrimoni interrazziali secondo uno studio globale di Tinder.

La base di utenti di Tinder è culturalmente assai diversa, e in questo stesso studio Tinder ha indicato che il 77% dei suoi utenti ha affermato di essere più aperto a uscire con persone lontane dalla propria area culturale, razziale o sociale da quando ha iniziato a utilizzare siti o app di incontri.

