State pensando di iscrivervi a Tinder? Avete un profilo attivo? Allora vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in queste 9 categorie di uomini

Ormai il meccanismo della nota app di incontri Tinder è noto a (quasi) tutti. Ci si iscrive, si carica “la propria foto migliore” e poi si inizia a sfogliare il catalogo di ragazzi iscritti.

Se un profilo è interessante, si scorre verso destra e compare la scritta like in verde; se invece si vuole passare oltre, si scorre a sinistra e appare un nope in rosso.

Quando la preferenza è reciproca ci si può scrivere in chat.

Dopo un po' che si utilizza questo sistema (e per chi è attenta ai dettagli basta davvero un breve lasso di tempo), iniziano a saltare all'occhio alcune costanti nel modo in cui i ragazzi si presentano, tanto da arrivare ad individuare alcune tipologie precise di iscritti.

Da chi si scatta selfie in bagno a chi colleziona foto insieme a decine di animali diversi, ecco i 9 tipi di ragazzi che popolano Tinder.

(Continua sotto la foto)

1. Lo sportivo

Questa categoria di iscritto a Tinder mette solo ed esclusivamente foto di sé mentre è intento nella pratica di una svariata quantità di sport.

Dallo snowboard al surf (due grandi classici delle gallerie di Tinder), passando per l'equitazione e l'arrampicata, non esiste disciplina sportiva che lui non padroneggi.

E se è un vero pro, “lo sportivo” ha anche almeno una foto scattata mentre nuota sott'acqua.

C'è da dire che molte delle immagini lo ritraggono di spalle, quindi non è chiaro se sia davvero lui o meno.

A chi ha qualsiasi interesse al di là dello sport (e a chi ama la verità), consigliamo di scorrere verso sinistra.

2. L'appassionato di animali

Sfogliando le foto di questa tipologia di ragazzo, lo si può vedere abbracciato a un Terranova, con diversi gattini in braccio e persino in compagnia di un koala.

È chiaro che “l'appassionato di animali” vuole fare leva sulla tenerezza suscitata dagli occhioni di questi cuccioli, ma viene spontaneo chiedersi come sia possibile che abbia così tanti animali.

L'ipotesi che li abbia presi in prestito da qualcuno dietro pagamento resta sicuramente la più probabile (e il koala dev'essergli costato parecchio caro). Quindi è “next!” anche per lui.

3. Il timido

Gli scatti di questo personaggio di Tinder lo ritraggono in ambienti con illuminazione quasi assente, di spalle, col viso coperto da occhiali da sole e cappellino o a distanza di almeno 50 metri.

Se questa è una strategia per coinvolgere la sua preda in una sorta di gioco a nascondino, oppure una sofisticata tecnica per comunicare il suo lato introverso, rimane comunque il sospetto che non sia proprio prestante.

Una “x” rossa non gliela toglie nessuno.

4. Il nudista

Palestrato (o meno) con autostima da vendere, questo tipo di “tinderiano” pubblica un'ampia collezione di foto a petto nudo, di cui almeno un paio lo raffigurano mentre contrae bicipiti o pettorali per ragioni che vuol fare apparire naturali (senza naturalmente riuscirci).

Anche per "il nudista" è decisamente un “nope”.

5. Il “benjaminbuttoniano”

Questa tipologia di iscritto all'app di incontri, con un'età dichiarata di 29 anni, ne dimostra almeno 45. O viceversa: "Marco 34" sembra aver appena sostenuto la maturità.

Il caso dei tanti Benjamin Button di Tinder è tanto curioso quanto irrisolvibile.

Che siano davvero soggetti con un rapporto controverso con lo scorrere del tempo? O che si tratti piuttosto di strateghi che si invecchiano o ringiovaniscono a seconda del target femminile a cui puntano?

Nel dubbio una “x” rossa è fortemente raccomandata.

6. L'esigente



Con una foto che sprizza sicurezza, questo “tinderiano” descrive il profilo della donna che vorrebbe al suo fianco.

Naturalmente bella, intelligente e amante dei bambini, la candidata ideale è anche emancipata, estroversa e fedele.

“L'esigente”, resosi conto della sua esigenza, spesso conclude con un “ma forse chiedo troppo”.

La risposta che si merita non si limita a un semplice “no”, ma è un più deciso “NOPE!”.

7. L'amante del bagno

Questo genere di ragazzo, a differenza di qualsiasi altra persona normale, non possiede foto scattate con gli amici, durante un viaggio, per un'occasione speciale o anche semplicemente all'aperto.

No. La sua galleria è una raccolta di selfie fatti in punti diversi dello stesso bagno.

Dal cliché davanti allo specchio sopra al lavandino, fino ad arrivare ad angolazioni più avanguardistiche che lo vedono appoggiato sul bordo della vasca (vestito di tutto punto).

Con questo soggetto scorrere a sinistra è più facile che mai.

8. Il malato di sesso

Soggetti come "Graziano, 41" solitamente hanno soltanto una foto che li raffigura dallo sterno in giù mentre indossano nient'altro che un asciugamano (volutamente lasciato scivolare più in basso di quanto si dovrebbe).



Al "malato di sesso" bisogna riconoscere però una grande dose di sincerità: lui non gira intorno alla cosa come tanti altri, ma va direttamente al sodo, scrivendo nella sua bio un emblematico "altre foto in pvt".

Purtroppo per lui però è decisamente un'altra "x" rossa.

9. L'anonimo

Iscritto a un'applicazione che funziona esclusivamente attraverso le foto, quest'iconoclasta dei tempi moderni rifiuta di pubblicare qualsiasi tipo di immagine, presentandosi solo attraverso nome ed età.

Tutto si può dire de “l'anonimo”, tranne che non sia un sognatore: con una potenzialità di riuscita pari a zero, lui è convinto che arriverà la sua chance.

Ma, almeno per noi, “it's not a match”.