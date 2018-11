Per ascoltare notizie e approfondimenti, per gli amanti del crime e del thriller, o per migliorare l'inglese: ecco i migliori podcast italiani su Audible

Quello dei podcast è un mondo che in Italia è ancora in una fase embrionale, ma in America, dove sono arrivati prima, il fenomeno è già esploso da parecchi anni e non c'è persona che non abbia i suoi podcast del cuore, da seguire come una serie tv o il proprio programma tv preferito.

Ed esattamente come per serie tv e programmi, trovare qualcosa che ci appassioni e soddisfi i nostri interessi non è facile.

Ecco perché abbiamo selezionato quelli che secondo noi sono i podcast più interessanti e belli del panorama italiano tra quelli disponibili su Audible, la branchia di Amazon dedicata alla produzione e distribuzione di audiolibri digitali, serie audio e podcast originali, in Italia da Maggio 2016.

Appassionanti racconti crime, approfondimenti scientifici, culturali e sociali, commento dei principali fenomeni di costume, casi di cronaca nera recente, lezioni interattive per migliorare l'inglese: qualunque sia il vostro interesse, c'è un podcast che fa per voi.

Ecco i migliori.

Roberta Bruzzone: professione profiler

Per gli amanti del genere crime & thriller

Criminologa e psicologa forense, Roberta Bruzzone è una delle più conosciute e preparate professioniste nell'analisi della scena del crimine e nelle tecniche investigative.

Nei 20 episodi di "Professione Profiler", la nuova serie audio originale di Audible, la sua voce accompagna l'ascoltatore dentro alcuni dei più noti casi della cronaca nera recente e delinea le caratteristiche dei più comuni profili criminali.

Preparatevi a un viaggio sulle scene del crimine e nelle aule giudiziarie, con tutti gli ingredienti delle migliori narrazioni crime & thriller.

Le lezioni di Paolo Crepet

Per chi vuole ascoltare un'opinione scientifica sugli argomenti più dibattuti della società

Le lezioni di Paolo Crepet, uno dei più noti e illustri psichiatri e sociologi italiani, sono un'occasione di riflessione su alcuni dei temi più dibattuti della società in cui viviamo: dalle dipendenze alla violenza di genere, dalla disoccupazione giovanile alle nuove tecnologie, dai "millennials" alle famiglie arcobaleno.

L'autore stesso le definisce "appunti per un viaggio in cui ciascuno di noi ha un costante bisogno di orientarsi".

Sono riflessioni lucide e ben documentate, sempre in equilibrio tra il rigore scientifico dello studioso e l'abilità del divulgatore, caratteristiche grazie alle quali Crepet si è conquistato un posto di primo piano sui media cartacei e televisivi.

Listen and Learn (J.P Sloan)

Per chi vuole migliorare l'inglese

John Peter Sloan, "il più efficace insegnante di inglese mai apparso nel nostro Paese", ha scelto Audible per diffondere in esclusiva il suo primo corso di livello intermedio.

Si tratta di una vera full immersion, di ben 27 episodi da 20 minuti da ascoltare in totale comodità e mobilità.

All'interno di ogni lezione, si sviluppa un tema di conversazione, diviso in due parti e declinato in diverse rubriche: Pearls (parole nuove, come perle preziose), False Friends (parole di cui non fidarsi), Pronunciation (tutti i segreti della dizione), USA (il vocabolario british e quello "yankee" a confronto).

Phrasal verbs A- Z (J.P. Sloan)

Per chi vuole migliorare l'inglese (partendo da un livello alto)

Dopo il grande successo di "Listen and Learn", John Peter Sloan pubblica in esclusiva su Audible il suo nuovo corso: "Phrasal verbs A-Z".

Il livello si alza leggermente, da Intermediate a Upper intermediate e il tema del corso sono i Phrasal verbs, la particolare costruzione che prevede l'uso di un verbo seguito da una preposizione e che assume un significato diverso dal verbo originale.

Quello che non cambia è il metodo di insegnamento di Sloan: simpatia, consigli e dialoghi reali, con la collaborazione di Robert Dennis e Daniela Di Muro.

Dopo un'intro dedicata ai verbi più importanti (Get, Come, Set, Let, Put, Take), il filo conduttore del podcast è l'alfabeto.

Ogni episodio sviluppa le espressioni più comuni con la lettera selezionata, seguito da un quiz finale per verificare l'apprendimento.

Check it out and have fun!

PodLast

Per chi vuole un approfondimento ogni giorno su un tema diverso

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è possibile scegliere tra due approfondimenti curati dai giornalisti de La stampa, ciascuno di venti minuti, che vanno dalla letteratura all’attualità, dalla politica alla religione, dalle notizie alle storie.

Dentro la notizia

Per approfondire la notizia della settimana

La voce del direttore Mario Calabresi, insieme ai giornalisti della redazione di Repubblica, vi guiderà dentro la notizia della settimana con approfondimenti e analisi realizzati dal vivo, corredati di contenuti esclusivi per capire a fondo cosa succede intorno a noi.

Torna a casa Lessico

Per gli amanti dell'italiano e del bel parlare

In Torna a casa, Lessico! si parla di parole, in brevi episodi.

Emergono in racconti, sfilano per temi.

Etimologie, storie, significati, sfumature di significati, narrazioni.

Un intrattenimento di parole utili al pensiero e alla vita, che non avete mai sentito così.

Possiamo dirlo? Qualcosa di nuovo.

Dall'autore del sito "Una parola al giorno".

L’Audiolibraio

Per chi ama parlare di libri e ascoltarne i retroscena

L’Audiolibraio, un format unico nel suo genere, in grado di coniugare due delle più interessanti e “nuove” forme dell’intrattenimento.

Puntata dopo puntata, la voce del giornalista Carlo Annese (giornalista, esperto di innovazione tecnologica nei media e fondatore di Piano P, il primo marchio indipendente nella produzione di podcast giornalistici di qualità in Italia) parlerà di libri letti ad alta voce, e lo farà proprio con chi quei libri (non solo di narrativa, ma anche di saggistica) li ha scritti o li ha tradotti, con chi li ha pubblicati su carta o in formato audio, e con chi li ha letti – attrici, attori e speaker di professione.

Odifreddi – Grandi menti a confronto

Per gli amanti della scienza e dei grandi pensatori

"Grandi menti a confronto" è la nuova serie audio originale firmata Audible, dedicata alla divulgazione scientifica.

La voce di Piergiorgio Odifreddi, matematico e scrittore, racconta e confronta le idee dei grandi pensatori che hanno segnato la Storia.

Ogni episodio è dedicato a una disciplina scientifica o artistica e a due grandi protagonisti.









Su Audible, dopo una prova gratuita di 30 giorni, si può sottoscrivere un abbonamento mensile da 9,99 € che permette di avere accesso illimitato all'intero catalogo di oltre 5000 titoli in italiano e 10000 in altre lingue, tra audiolibri, podcast, serie audio, corsi di lingua, programmi radio e guide turistiche.