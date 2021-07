Che vogliate portarvi in vacanza lo smartworking o al contrario dedicarvi solo ai vostri hobby, ecco i più bei gadget tech dell'estate 2021

Dopo questo lungo anno relegati nella propria regione con ben pochi motivi o occasioni per fare shopping, l'acquisto di un nuovo gadget tech non ce lo può togliere davvero nessuno.

D'altronde, proprio la tecnologia è stata la nostra ancora di salvezza e fonte di divertimento, tra streaming, videochiamate, acquisti online e (nuovi) vari ed eventuali hobby a cui dedicarsi.

E ora è pronta ad accompagnarci in vacanza, per permetterci di continuare a lavorare in remoto (ma magari vista mare o montagna), o per farci divertire, o avere un ricordo dei giorni di viaggio.

Ecco dunque i migliori gadget tech da mettere in valigia (o anche solo al polso, alle orecchie o in borsa) quest'estate.

I gadget tech più belli, utili e divertenti dell'estate 2021

Il nuovo localizzatore di Apple

AirTag è un piccolo geolocalizzatore (grande quanto una moneta) che permette di tenere sempre sotto controllo la posizione delle cose a cui teniamo di più e di ritrovarle in qualunque momento.

Funziona a batteria (dunque senza aver bisogno di essere ricaricato) e una volta abbinato a iPhone viene monitorato e localizzato in ogni momento e in qualsiasi luogo attraverso la App Dov'è (la stessa già in uso per visualizzare dove si trovano i nostri dispositivi Apple per intenderci).

Iniziare a usarlo è semplicissimo: basta togliere la pellicola protettiva della batteria, avvicinarlo a iPhone e l'abbinamento sarà completo.

Per finalizzare la registrazione basterà dare un nome all'AirTag che stiamo abbinando o scegliere da un elenco quello a cui lo vogliamo attaccare (che si tratti di un ombrello, della custodia del Mac o delle chiavi della macchina).

Disponibile in confezioni singole o da 4 tag (prezzo: 35 euro per la confezione singola)

Una memoria esterna grande quanto una carta di credito

Perfetta per custodire in totale sicurezza i propri ricordi più preziosi, l’SSD portatile T7 Touch, è la memoria flash super compatta di Samsung che permette di archiviare i propri file e documenti in tutta sicurezza e di trasferire anche i ricordi più “pesanti” in pochi secondi.

Un robusta scocca in metallo protegge il dispositivo, mentre le funzionalità avanzate di sicurezza, che criptano i dati e permettono di accedervi solo tramite impronta digitale o password, si occupano del suo contenuto.

Grazie alle dimensioni ridotte, simili a quelle di una carta di credito, e al suo peso piuma (appena 58 grammi) l’SSD T7 Touch di Samsung può essere portato davvero ovunque, sempre pronto ad archiviare foto, video e documenti importanti.

Disponibile in nero o argento, nei tagli da 500 GB, 1 TB e 2 TB, T7 Touch è in vendita a un prezzo di partenza di 99,99€.

I nuovi auricolari intelligenti di Google

Pixel Buds A-Series sono i nuovi auricolari wireless di Google, che assicurano un suono di alta qualità, chiamate nitide e l'aiuto di Ehi Google ogni volta in cui lo interpellerete.

Per creare degli auricolari che assicurassero il massimo comfort con una tenuta salda ma confortevole sono state scansionate migliaia di orecchie.

E grazie a uno speciale foro ambientale che riduce la pressione all'interno dell'orecchio rimangono confortevoli anche se indossati a lungo.

Durante le chiamate, poi, i Pixel Buds A-Series usano dei microfoni beamforming che si focalizzano sulla voce e riducono il rumore esterno, rendendo le chiamate più chiare.

Disponibili in bianco e in verde oliva, consentono fino a cinque ore di ascolto con una singola carica e fino a 24 ore utilizzando la custodia di ricarica: con ricarica rapida in circa 15 minuti nella custodia si garantiscono fino a tre ore di ascolto.

Resistenti al sudore e all'acqua, hanno l'Assistente Google integrato, grazie a cui controllare rapidamente il meteo in vivavoce, ottenere risposte, alzare o abbassare il volume e ricevere notifiche con un semplice "Hey Google".

Ma non solo: ad esempio, si può ottenere una traduzione in tempo reale in più di 40 lingue, direttamente in cuffia, se si utilizza un telefono Pixel o Android 6.0+.

Basterà dire "Hey Google, aiutami a parlare giapponese" per iniziare una conversazione.

Prezzo: 99 euro

Una Instax per foto ricordo da "toccare con mano"

Fujifilm instax SQUARE SQ1 ha un nuovo corpo macchina squadrato e impugnature arrotondate con texture anti-scivolo.

Facilissima da utilizzare, tra le caratteristiche principali annovera l’esposizione automatica (ossia rileva automaticamente il livello di luce ambientale quando si preme il pulsante di scatto, ottimizzando la velocità dell’otturatore e la potenza del flash in base alle condizioni di illuminazione) e, oltre allo specchietto per selfie integrato, è dotata della modalità Selfie One-Touch per scattare selfie e scatti macro.

Quando la funzione è attiva, modifica in automatico la messa a fuoco e l’esposizione, migliorandole (per attivare la modalità basta ruotare l'obiettivo dalla modalità "ON" alla modalità "Selfie").

Fujifilm instax SQUARE SQ1 è disponibile in tre colori, Terracotta Orange, Glacier Blue e Chalk White, al prezzo consigliato di €139,99.

Uno smartwatch che permette di lasciare il telefono a casa

L’ultima serie di smartwatch Huawei Watch 3 supporta la connettività autonoma e grazie all’attivazione del servizio eSIM sullo smartphone, si potrà gestire tutto, telefonate incluse, direttamente dallo smartwatch con SIM indipendente, senza aver bisogno di portare il telefono con sé.

Abbinandogli i nuovi auricolari FreeBuds 4, per esempio, sarà possibile ascoltare la musica senza avere dietro lo smartphone, così come si potrà rispondere a una telefonata o a un messaggio da un materassino in mezzo al mare (Huawei Watch 3 è impermeabile e perfetto per prendere nota anche delle proprie performance acquatiche).

E a proposito di musica: su Huawei AppGallery, lo store di app proprietario di Huawei, è disponibile per il download per 3RTL 102.5 Play, un’applicazione che consente di accedere al ricco bouquet di canali live della radio da un unico punto di accesso, direttamente sullo smartwatch.

La nuova serie di smartwatch, poi, permette di tenere sotto controllo la propria salute anche attraverso un accordo con Melarossa, che grazie a una App disponibile su Huawei Watch 3 fornisce agli utenti una dieta personalizzata per perdere peso o rimanere in forma, con tanti consigli utili per apprendere a nutrirsi in maniera corretta.

Infine è possibile monitorare i propri risultati sportivi, con oltre 100 modalità di allenamento, rilevamento della temperatura direttamente dalla pelle con il nuovo sensore di temperatura ad alta precisione e il rilevamento delle cadute e avviso SOS in caso di emergenza per vivere le proprie avventure estive, anche quelle più estreme, in totale sicurezza.

Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro sono i primi due smartwatch che eseguono HarmonyOS 2, il nuovo sistema operativo che permette un’esperienza di utilizzo comoda e smart, ancora più utile quando si è in vacanza.

Delle cuffie wireless che si auto-ricaricano con la luce

Urbanista, marchio audio svedese, ha annunciato il lancio di Urbanista Los Angeles, le prime cuffie al mondo con cancellazione attiva del rumore wireless che si auto-ricaricano utilizzando un'avanzata tecnologia green che permette loro di convertire tutte le forme di luce, provenienti da ambienti all'aperto e al chiuso, in energia, per offrire un tempo di riproduzione praticamente infinito.

Come? Basta un'ora trascorsa fuori in una giornata di sole per generare tre ore di riproduzione musicale.

Giornata nuvolosa? Per ogni ora trascorsa fuori, hai comunque due ore di autonomia.

Le cuffie si ricaricano anche al chiuso, in condizioni di luce ambientale: basta indossarle in una stanza o in un ufficio ben illuminati per mantenerle in carica.

E quando non le si utilizza, se le si lascia vicino alla finestra per un'ora si aggiungerà un'altra ora intera di autonomia.

Al prezzo di 199 euro, le cuffie Los Angeles sono compatibili con dispositivi iOS, Android e Windows.

Una mini fotocamera versatile come una action cam

Le vacanze si avvicinano e per dare massimo sfogo alla propria creatività e non perdere un secondo degli istanti più significativi e divertenti basta mettersi in tasca DJI Pocket 2, la mini-fotocamera che unisce la comodità di un gimbal da smartphone alla versatilità di una action cam, con le capacità di ripresa di un drone.

Fotocamera da 64 MP e Zoom 8X è in grado di realizzare video HDR 4K fluidi, grazie al meccanismo di stabilizzazione a 3 assi dei movimenti e alla funzione Active Track 3.0 che aggancia e mantiene un’inquadratura su un soggetto ovunque ci si muova.

Con Panorama Hight-Definition, l’ampio campo visivo permette di riprendere con modalità panorama in 180° o di realizzare un selfie di gruppo con panorama 3x3.

Per riprese ancora più emozionanti, l’ideale è la modalità “story” che consente di creare filmati in pochi tocchi, unendo modelli sia video che musicali.

A questa si aggiungono il Timelapse, per trasformare le ore in secondi, il Motionlapse per aggiungere un movimento fluido della fotocamera e infine l’Hyperlapse che utilizza l'efficace combinazione della stabilizzazione elettronica per mantenere un'inquadratura stabile.

E la facilità d’uso non si ferma solo alla fase di ripresa, ma riguarda anche il post editing. Per chi non ha nozioni specifiche, viene in soccorso il programma ‘IA Editor’che combina in automatico foto e video con transizioni e musiche per creare contenuti d’effetto.

Pronti a catturare tutta la vostra estate?

Un cinturino arcobaleno per Apple Watch

Il Solo Loop intrecciato Pride Edition per Apple Watch nei colori della bandiera arcobaleno è un cinturino elastico dal design esclusivo, comodissimo al polso e facile da infilare e sfilare.

È composto da 16.000 fili in poliestere riciclato, intrecciati con fibre ultrasottili di silicone grazie a un avanzatissimo strumento di precisione e poi tagliati con il laser all’esatta lunghezza richiesta. La trama è morbida e piacevole al tatto, e resiste all’acqua e al sudore.

Compatibile con la maggior parte delle versioni di Apple Watch, è disponibile in nove taglie per adattarsi perfettamente a ogni polso.

Per trovare la propria c'è una guida online (che trovate qui).

Un phon che idrata i capelli mentre li asciuga

Il nuovo asciugacapelli Panasonic NA67 con esclusiva tecnologia nanoe idrata fino a 1.000 volte in più rispetto ai tradizionali prodotti a ioni.

E grazie al beccuccio quick dry oscillante garantisce un'asciugatura più delicata, che protegge il cuoio capelluto dal calore focalizzato.

Come funziona? È dotato dell’innovativa tecnologia nanoe di Panasonic, che si basa sull’erogazione di minuscole particelle d’acqua che penetrano nei capelli, per una chioma sana ed incredibilmente lucente.

La dimensione nanometrica delle particelle nanoe consente la loro effettiva penetrazione all’interno delle cuticole del capello, per un’idratazione pari a 1.000 volte quella offerta dai normali ioni che, essendo più grandi, si depositano principalmente sulla superficie del capello.

Nanoe non si prende cura solo delle cuticole, ma anche del cuoio capelluto, idratandolo per prevenire la secchezza e migliorane la salute.

Una cover "classica" per il vostro eReader

Save Your Book è un brand 100% Made in Italy che dalla grande passione per i libri ha ideato e creato delle Cover Book ispirate ai classici, della letteratura e non solo.

Per portare sempre con sé il proprio libro preferito, in formato cartaceo o digitale, proteggendolo dall'usura e dai colpi accidentali, che sia in treno in aereo o semplicemente in borsa.

Ogni Cover Book si contraddistingue per le sue illustrazioni interamente realizzate a mano, da Il Piccolo Principe a Mary Poppins, da Alice nel paese delle meraviglie a Sherlock Holmes.

Prezzo: 28 euro

Degli auricolari pensati per il movimento (e resistenti all'acqua)

Le Beats Powerbeats Pro by Dr.Dre sono auricolari senza fili dalle prestazioni avanzate.

Pensati per il movimento, hanno supporti auricolari regolabili e copriauricolari di diverse misure che li tengono sempre al loro posto.

Resistenti all’acqua e al sudore, assicurano fino a 9 ore di utilizzo.

E grazie alla custodia di ricarica, più di 24 ore di ascolto combinato. Se la batteria è quasi scarica, infatti, grazie a Fast Fuel, con soli 5 minuti di ricarica si ottiene un'altra ora e mezza di uso.

Gli auricolari hanno connessione indipendente (quindi se ne può usare anche solo uno alla volta) e i controlli per il volume e la riproduzione sono su entrambi.

La Xbox più piccola di sempre

Xbox Series S è l’hardware più piccolo mai progettato da Xbox, priva di lettore di dischi e con una CPU 8 core Zen 2, che garantisce la velocità e le performance della nuova generazione (il tutto senza gravare in valigia).

Progettata per far girare giochi a 1440p fino a 60FPS, Xbox Series S è ideale per immergersi in avventure videoludiche con Xbox Game Pass, il catalogo istantaneo con più di 100 giochi di grande qualità, EA Play, Gold e molto altro ancora.

Prezzo: 299, 99 euro

... E un'edizione speciale di Controller

Le nuove varianti cromatiche Electric Volt e Daystrike Camo vanno ad aggiungere un tocco di personalità al nuovo Xbox Wireless Controller e non possono mancare tra i must-have dei gamer.

Electric Volt è caratterizzato da una colorazione giallo intenso, mentre l’edizione speciale Daystrike Camo vanta un tema mimetico con sfumature che vanno dal rosso intenso, al grigio e al nero.

Comodo e performante, è possibile personalizzare la mappatura dei pulsanti dell’Xbox Wireless Controller in base alle proprie necessità, collegandolo a qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie audio da 3,5 mm.

Oltre alle console Xbox Series X|S, il nuovo Controller Wireless Xbox è anche compatibile con Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi Android che li supportano.

Prezzi: Electric Volt 59,99 euro, Daystrike Camo 64,99.

Un 2 in 1 per avere tutto il necessario in un unico dispositivo

Surface Go 2 di Microsoft è un tablet dotato di un touchscreen da 10,5 pollici, una risoluzione superiore e una batteria di lunga durata, ed è perfetto per rimanere connessi con i propri amici, per non dover lasciare a metà la propria serie tv preferita solo perché si parte per le vacanze, o anche per lavorare, se abbinato a Surface Keyboard (in foto nella variante Poppy Red) che lo trasforma in un vero pc portatile.

Disponibile sul mercato con diverse opzioni di configurazione, integra Studio Mics, una soluzione con doppio microfono per una maggiore nitidezza della voce e riduzione dei rumori di sottofondo, e una videocamera frontale da 5MP, che assicura video nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità.

Prezzo Surface Go 2: a partire da € 469

Prezzo Tastiera rossa in Alcantara: € 129,99

Un proiettore portatile

LG Electronics ha presentato tre nuovi modelli di proiettori portatili della serie CineBeam (modelli PH30N, PH510PG, PF50KS) con un elevato livello di portabilità, qualità delle immagini e funzionalità smart.

Consentono infatti di avere uno schermo da 100 pollici sempre a portata di mano e pronto all’uso.

Sia che si tratti di un meeting di lavoro organizzato in un posto non convenzionale e non equipaggiato con tecnologia per la proiezione o che si desideri organizzare una serata speciale, immersi nella magica atmosfera di una sala cinematografica ricreata nel salotto di casa.

Grazie al design pratico e compatto, alla batteria integrata e al peso ridotto (513g per il modello PH30N, 650g per PH510PG e 1kg per PF50KS) i tre proiettori portatili possono essere trasportati facilmente ovunque.

L'autonomia della batteria (che va da 2 ore per il modello PH30N a 2,5 per i modelli PH510PG e PF50KS) permette di utilizzarli anche in situazioni in cui non sia presente nelle vicinanze una presa di corrente.

Un mini ferro da stiro verticale portatile

Lo stiratore verticale Rowenta Access Steam Pocket è lo stiratore verticale più compatto e veloce del brand Rowenta, ed è perfetto da inserire in valigia per non ritrovarsi a fare tutta la vacanza stropicciati in pieno look "da valigia".

La possibilità di utilizzo senza asse da stiro e un peso di appena 900 grammi, infatti, lo rendono un compagno di viaggio indimenticabile: in soli 15 secondi si riscalda e con i suoi 1300 W di potenza e un’emissione continua di vapore di 19 g / minuto è pronto a combattere ogni arricciatura dei capi, su qualsiasi tessuto.

Prezzo a partire da €59,99

Una telecamera per controllare casa dal cellulare

Arlo Essential Indoor Camera è una videocamera di sicurezza che consente la ricezione di notifiche di avviso direttamente sul telefono nel momento in cui rileva movimenti o suoni e di visualizzare video in diretta per controllare cosa li abbia effettivamente attivati.

La nuova videocamera acquisisce video nitidi, anche con visione notturna, in HD 1080p, ottenendo immagini chiare di quel che sta avvenendo all’interno della propria abitazione, giorno e notte.

Qualora si trattasse di un intruso, è possibile agire rapidamente attivando la sirena incorporata oppure parlando o ascoltando tramite il microfono e l'altoparlante.

Si collega all'alimentazione di rete per una protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e direttamente al Wi-Fi per una semplice configurazione.

Prezzo: 129,00€

Un monopattino elettrico

Senza dubbio, il mezzo di trasporto del 2021.

Progettato per gli spostamenti di breve raggio, Mi Electric Scooter Pro 2 può raggiungere una velocità massima di 25 km/h e coprire distanze fino a 45 km con una singola carica.

Il suo motore DC brushless da 300W fornisce la potenza necessaria per percorrere senza fatica salite con pendenze anche del 20%, mentre un LCD integrato permette di tenere monitorato con uno sguardo la velocità in tempo reale, le modalità di guida, il livello della batteria e molto altro ancora.

Equipaggiato di pneumatici a camera d’aria da 8,5 pollici, ha un doppio sistema di frenata, catarifrangente anteriore, posteriore e laterale e un potente fanale frontale che assicurano un ulteriore livello di sicurezza.

Pesa 14,2 kg e può essere ripiegato in meno di tre secondi, per renderlo portatile e facile da trasportare.

Prezzo: 529,90€

Una macchina fotografica da portarsi anche sott'acqua

Colorata, compatta e impermeabile: la Lumix FT30 è la compagna di viaggio perfetta per immortalare ogni occasione, anche sott’acqua.

Resistente alle basse temperature fino a 10’C, agli urti da massimo 1,5 m e alla polvere, è waterproof fino a 8mt di profondità, dotata di Creative Control con 15 filtri disponibili, e wi-fi per poter avere tutte le foto scattate sul proprio smartphone in tempo reale.

Prezzo: 159,99 €

Una riserva di batteria

Power Bank Wireless 10.000 mAh di Varta è un caricatore versatile, pratico ed efficiente che permette di caricare più dispositivi contemporaneamente, sia tramite cavo, sia in modalità senza fili, semplicemente appoggiandoci sopra il dispositivo.

Sulla scocca sono presenti 4 LED bianchi che indicano il livello di carica e scarica, mentre altri LED blu segnalano la ricarica wireless e rapida.

Grazie alla funzione Pass-through charging il Wireless Power Bank è inoltre in grado di ricaricare contemporaneamente se stesso e il device a cui fornisce energia (fino a 1,2 tablet e 2,5 smartphone al giorno).

Una mirrorless compatta

La Nikon Z 50 è la mirrorless compatta, leggera e resistente perfetta per scattare foto memorabili e ricche di dettagli e registrare filmati in 4K impeccabili delle proprie vacanze!

La funzione Eye-Detection AF intelligente mette a fuoco automaticamente gli occhi del soggetto anche in mezzo alla folla, in modo da ottenere sempre emozionanti ritratti, mentre l’ampio intervallo di sensibilità ISO permette di fotografare anche nelle situazioni con poca luce.

Il nitido mirino elettronico, lo schermo touchscreen inclinabile e la profonda impugnatura sono particolarmente comodi per scattare e registrare da angolazioni inaspettate e l’ampia baionetta Z-Mount di Nikon consente al sensore in formato DX da 20,9 MP di catturare più luce in tutta l’inquadratura e di non perdere nemmeno un dettaglio.

Una smart band come alleata per il benessere

OPPO Band, disponibile nella doppia versione Sport e Style (in foto), è l'alleato del benessere ideale per tutti coloro che hanno uno stile di vita attivo, o che tra i buoni propositi hanno quello di iniziare ad averne uno.

Dotate di 12 funzionalità smart e del monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), del sonno e della frequenza cardiaca, infatti, basta indossare queste smart band per tenere sempre sotto controllo il proprio stato di salute, di attività e di forma.

Disponibili in nero (Oppo Band Sport) e nero e vaniglia (Oppo Band Style), hanno un prezzo di 49,90 (Oppo Band Sport) e 69,90 (Oppo Band Style).