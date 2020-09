Il nuovo Apple Watch Series 6 punta tutto sulla salute, attraverso il movimento e la monitorazione di nuovi parametri: ecco cosa può fare

Inizia dal Covid, e non a caso, l'annuale attesissima presentazione dei nuovi prodotti Apple, in cui quest'anno, invece che sul palco dell'affollato Steve Jobs Theatre di Cupertino, Tim Cook racconta le novità passeggiando, da solo, per una sede semi deserta, dando la parola agli altri protagonisti della presentazione, ognuno solo in un ambiente diverso.

Non è solo un'introduzione di attualità, infatti, ma un modo per dirigere subito l'attenzione sulla salute, la vera protagonista dell'evento grazie a Apple Watch Series 6, ancora più evoluto e in grado di aiutarci a restare non solo più in forma ma anche più in salute.

Come?

Arrivano il promemoria e il timer per lavarsi le mani

Se ancora qualcuno non si ricordasse di lavare le mani di frequente, ora ci pensa Apple Watch a farlo per noi, con un alert quando è ora di andare al lavandino e un timer di 20 secondi per essere sicuri di lavare via tutti i batteri dalle mani.

Apple Watch può aiutare a diagnosticare il Covid attraverso la misurazione dell'ossigenazione del sangue

Se vi sembra troppo futuristico per essere vero probabilmente avete ragione, ma i tecnici di Apple sono riusciti a trovare un modo per far sì che Apple Watch Series 6 riesca a misurare l'ossigenazione del sangue in pochi secondi, permettendo così a chi lo indossa di correre ai ripari appena dovesse rilevarsi necessario farlo.

Informazione fondamentale per delineare lo stato di salute e di forma di una persona, l'ossigenazione del sangue è un parametro fondamentale per la salute generale e per la pratica sportiva.

Sarà possibile misurarla in ogni momento e verrà registrata in forma autonoma da Apple Watch in background, anche durante il sonno, per poi avere una panoramica completa su App Salute.

Non solo in salute ma anche in forma con Apple Fitness +

Apple fitness + è un nuovo servizio di Apple pensato per stimolare sempre di più i suoi users a mantenersi attivi e in forma.

In pratica: ci si iscrive al servizio (l'abbonamento costa 9.99 $ al mese) e si guardano le classi di aerobica o pesi o le lezioni del proprio workout preferito (ci sono 10 discipline diverse per coprire i gusti di tutti) su iPhone, Apple TV o iPad usando la fitness App e in tempo reale Apple Watch misura le prestazioni e le metriche di salute e le mostra sullo schermo principale per motivarci.

Ogni settimana ci sono lezioni nuove.

Ah, e ovviamente c'è anche la colonna sonora pensata per ogni allenamento. Si trova su Apple Music.

I nuovi sfondi

Tra le novità estetiche cadono all'occhio subito i nuovi sfondi, dove sarà possibile vedere il proprio Memoji, la propria bandiera preferita (che sia quella arcobaleno, quella della propria nazione o della squadra del cuore), e le Watch faces - letteralmente faccine che daranno vita allo schermo.

I nuovi colori di Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 avrà tra le novità due nuovi colori, che si aggiungono alle versioni argento, space gray, oro e alluminio: un nuovissimo blu e una cassa rosso (PRODUCT)RED.

I nuovi cinturini

I nuovi cinturini di Apple Watch si chiamano Solo Loop e sono, in pratica, dei bracciale elastici senza chiusura.

Disponibili in soft silicone e filato intrecciato sono disponibili in nove diverse dimensioni, in modo che ognuno trovi quella perfetta per il suo polso e 12 colori (7 in silicone e 5 in tessuto).