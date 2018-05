Aggiornate la vostra immagine del profilo perché Facebook sta lanciando una nuova funzione di dating online. Ma che ne sarà dalla tanto agognata privacy online? Ecco spiegato tutto quanto

Facebook cerca di lasciarsi alle spalle lo scandalo di Cambridge Analytica, tutte le domande sulla sicurezza a cui è stato obbligato a rispondere al Congresso USA tenutosi a Washington, il problema delle intercettazioni delle elezioni politiche e la questione delle fake news.

E lo fa aggiornando la piattaforma con nuovissime funzioni tutte da provare, tra cui una di dating in stile Tinder.

Il CEO Mark Zuckerberg, 33 anni, ha aperto le danze ieri a F8, un evento annuale di 2 giorni a San Jose, in California, in cui sviluppatori di software e aziende esplorano le novità tecnologiche.

«We are all here because we are optimistic about the future - dice Zuckerberg - We have real challenges to address but we have to keep that sense of optimism too. What I learned this year is we have to take a broader view of our responsibility» (Siamo tutti qui perché siamo ottimisti riguardo al futuro. Abbiamo delle vere sfide da affrontare ma dobbiamo mantenere questo senso di ottimismo. Quello che ho imparato quest'anno è che dobbiamo avere una visione più ampia delle nostre responsabilità).

Vediamo tutte le notività introdotte ieri.

(Continua sotto il video)

Facebook si da al dating online, come Tinder

Ci sono 200 milioni di persone iscritte come single su Facebook, e il buon vecchio Mark ha deciso di aiutare tutti a trovare la propria anima gemella con il nuovo servizio di dating.

La funzione permetterà alle persone di creare un profilo separato da quello regolare fatto esclusivamente per gli appuntamenti in cui si accederà sempre tramite nome e cognome e permetterà di entrare in contatto con profili estreanei mentre gli amici regolari non vedranno queste nuove pagine. Le persone che utilizzano la funzione saranno in grado di scegliere a quali gruppi o eventi vogliono "partecipare" per cercare potenziali corrispondenze con gli stessi interessi.

«This is going to be for building real long term relationships, not just hookups, it's going to be in the Facebook app but it's totally optional [...] We have designed this with privacy and safety in mind from the beginning, you will only be suggested people who are not your friends» (Sarà per costruire relazioni reali a lungo termine, non solo per i collegamenti, sarà nell'app di Facebook ma è totalmente opzionale [...] L'abbiamo progettato tenendo fin da subito a mente i problemi di privacy e sicurezza, per questo ti verranno suggerite soltanto persone che non sono tra i tuoi amici).

Il social network sta cercando di spostare l'uso dell'app da parte delle persone da una navigazione vuota e insensata a una connessione più significativa, e il suo fondatore spiega il motivo di questa nuova funzione facendo riferiemtno al fatto che le relazioni romantiche sono "forse la connessione più significativa di tutte".

I messaggi di testo potranno essere inviati solo nella funzione di messaggistica e non ci sarà connessione a Messenger o WhatsApp, in modo da evitare eventuali momenti imbarazzanti se per errore si dovesse mandare un messaggio a qualche vecchio amico o collega.





Clear History e il diritto all'oblio

Continuano intanto le innovazioni del social network sul versante bollente della privacy. Mark Zuckerberg ha infatti spiegato che gli utenti di Facebook d'ora in poi potranno cancellare la loro "storia online", cioè tutti quei dati che riguardano la prorpia navigazione sul web.

Sostanzialmente questa nuova funzione consentirà agli utenti di cancellare la loro cronologia di navigazione su Facebook, incluso ciò su cui hanno fatto clic e su quali siti web hanno visitato.

«Dobbiamo - dice il CEO di Facebook - fare di più per tenere le persone al sicuro e lo faremo. Ma dobbiamo anche continuare a costruire e a connettere il mondo».

Ancora altre novità

A F8 in California, le novità non si fermano al nuovo dating online di Facebook.

Confermato il lancio di Oculus Go, una sorta di auriculare per la realtà viruale che sarà disponibile da maggio 2019.

Anche le storie, sia di Facebook che di Instagram, si modernizzano: adesso potranno attingere materiale da altre app, come la musica da Spotify.

Lo stesso Instagram è protagonista di altre novità, prime fra tutte debuttano la realtà aumentata e le video chat, singole o di gruppo, con video ridotti al minimo in modo che gli utenti possano chattare mentre ancora guardano le foto e scorrazzano nella loro home.

Per concludere anche Messanger ha frutio di un refresh: il layout della app è stato ridisegnato, in modo che sia più pulito, e si sta aggiungendo una funzione di traduzione limitata che può tradurre per ora solo l'inglese e lo spagnolo ma con ulteriori lingue in futuro.

Parola si Mark Zuckerberg.