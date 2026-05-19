Ogni Luna piena lo smartphone restituisce solo una pallina bianca nel cielo? Ecco perché succede e quali mosse rendono perfetti gli scatti

Ogni Luna piena succede la stessa scena: guardate il cielo, correte al balcone con il cellulare, scattate, riguardate la foto. Sullo schermo, però, la magia si trasforma in una pallina bianca e sgranata persa in un cielo nero. Nel frattempo la vostra amica posta storie con una Luna piena di crateri e dettagli.

La differenza non è solo nell’occhio creativo, ma in poche impostazioni azzeccate. Qui trovate una guida pratica su come fotografare la Luna con il cellulare, senza dover diventare fotografe professioniste né comprare una reflex. Bastano un minimo di preparazione, due accessori low cost e qualche trucco giusto.

Perché la Luna vi viene sempre brutta in foto

La Luna è un soggetto molto luminoso dentro un cielo quasi nero. L’esposizione automatica del telefono cerca di “schiarire” tutto e finisce per bruciare il disco lunare: addio crateri, resta solo una macchia bianca.

Secondo diverse guide di fotografia, come quelle di Adobe, la ricetta corretta è l’opposto di quello che fa il telefono da solo: ISO bassi (intorno a 100) e tempi abbastanza rapidi, anche 1/125 o 1/250 di secondo. Così si congelano i dettagli senza far entrare troppa luce.

C’è poi il problema della distanza. La Luna è piccola nell’inquadratura: se esagerate con lo zoom digitale, l’immagine si sfarina e diventa tutta pixel. Infine il micromosso: anche un minimo tremolio di mano, di notte, è sufficiente per rendere lo scatto sfocato.

Attrezzatura minima: cosa serve davvero sul cellulare

Primo alleato: il teleobiettivo integrato, se il vostro smartphone ne ha uno. Meglio usare quello (2x, 3x, 5x) invece di spingere lo zoom digitale a 20x o 50x. La differenza in nitidezza si vede subito.

Se il telefono è di fascia media o bassa e non ha tele, nessun dramma: scattate con poco zoom e ritagliate dopo. Aiuta tantissimo scegliere momenti come alba, tramonto o “ora blu”, quando il cielo non è completamente nero e il contrasto è più dolce.

Secondo alleato, fondamentale: un cavalletto. Va benissimo anche un treppiede da pochi euro o un appoggio di fortuna (muretto, ringhiera, tavolino). Attivate l’autoscatto di 2 o 3 secondi, così non muovete il telefono mentre premete il pulsante.

Ultimo dettaglio, ma decisivo per gli aloni: pulite benissimo la lente con un panno morbido e, se potete, togliete cover spesse o lenti aggiuntive. Spesso sono loro a creare riflessi e bagliori strani attorno alla Luna.

Impostazioni consigliate: la ricetta base per la Luna

Se il vostro smartphone ha la modalità Pro o Manuale, partite così:

- selezionate il teleobiettivo

- ISO a 100

- tempo di scatto intorno a 1/125 di secondo

- messa a fuoco su infinito, oppure toccate la Luna sullo schermo

- bilanciamento del bianco su “luce diurna” o “sole”.

Scattate, guardate il risultato e, se la Luna è ancora troppo chiara, accorciate il tempo: 1/250, poi 1/500. Se invece è troppo scura, allungate leggermente il tempo, ma senza esagerare per non introdurre mosso.

Evitate di alzare troppo gli ISO: sopra 400-800, la maggior parte degli smartphone inizia a produrre molto rumore, quei puntini colorati che rovinano il cielo. Meglio tenere bassa la sensibilità e lavorare di tempi e cavalletto.

Se non avete una modalità Pro, usate la fotocamera normale: inquadrate, zoomate con moderazione, toccate la Luna per far capire al telefono dove esporre, poi abbassate la luminosità con il cursore che compare accanto al punto di messa a fuoco. Autoscatto, respiro trattenuto, e via di serie di scatti.

Attenzione alla modalità Notte: è utilissima per le scene buie, ma con la Luna spesso “spiana” i dettagli e la trasforma in un faro bianco. Tenetela attiva solo se la Luna è un piccolo elemento dentro un paesaggio più ampio; se volete i crateri, meglio disattivarla.

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Trucchi extra per iPhone, Samsung e telefoni economici

Su iPhone, inquadrate la Luna, fate uno zoom moderato e tenete il dito premuto sul disco finché non appare “Blocco AE/AF”. A quel punto abbassate l’esposizione scorrendo il dito verso il basso sull’icona del sole. Disattivate la modalità Notte se brucia i dettagli. Con gli iPhone Pro, attivare ProRAW vi dà più margine per sistemare la foto in post-produzione; se volete ancora più controllo, potete provare app come Camera+ o ProCam.

Sugli smartphone Samsung di fascia alta, tipo la serie Ultra, sfruttate il teleobiettivo ottico e non partite subito con lo Space Zoom a 50x o 100x. Quelli vanno bene solo con cavalletto solidissimo e sapendo che una parte del risultato è “ricostruita” dall’intelligenza artificiale. Se disponibile, l’app Expert RAW permette di scattare file più puliti e lavorabili.

Con i telefoni economici la parola d’ordine è realismo: niente zoom spinto, meglio massimo 2x e poi ritagliare. Cercate orari con un po’ di luce ambientale, appoggiate il telefono a qualcosa, toccate la Luna per l’esposizione corretta e usate sempre l’autoscatto.

Zero aloni, più atmosfera: gli ultimi ritocchi

Per eliminare gli aloni, oltre alla lente pulita, serve una luce controllata: riducete un po’ l’esposizione e, in modalità Pro, scegliete tempi veloci come 1/250 o 1/500 di secondo con ISO bassi. Evitate lampioni o fari dentro l’inquadratura, che possono creare flare e macchie.

Per rendere la foto interessante, pensate alla composizione: una Luna isolata al centro del cielo, da sola, è spesso noiosa. Spostatela su uno dei terzi dell’immagine e includete elementi di paesaggio: un campanile, i tetti della città, un albero, il profilo del mare. In Italia basta cambiare punto di vista di pochi metri per avere subito uno skyline da cartolina.

Infine un filo di editing sullo smartphone fa miracoli: nelle app base della galleria, o in strumenti come Lightroom mobile o Snapseed, giocate con luci e ombre per recuperare i crateri, aumentate leggermente il contrasto, aggiungete un pizzico di nitidezza e, se serve, una moderata riduzione del rumore. Niente filtri iper saturi: la Luna è già spettacolare così com’è, ora anche nelle vostre foto.