"Udite udite": da oggi gli AirPods Pro hanno una nuova funzionalità
Secondo una ricerca pubblica sulla rivista scientifica The Lancet, la perdita dell’udito non trattata può avere un impatto significativo sulla salute e sul benessere complessivo di una persona, aumentando il rischio di demenza e isolamento sociale.
Uno studio condotto da Apple, insieme all’Università del Michigan e all’Organizzazione Mondiale della Sanità, mette in relazione la perdita dell'udito e una velocità di camminata più lenta, specialmente negli over 60. Poiché il passo è un indicatore della salute generale (cuore, polmoni, muscoli e cervello), questa scoperta apre nuove prospettive sull'invecchiamento.
I risultati dimostrano la potenziale importanza dell'utilizzo di supporti per l'udito. Affrontare e trattare la perdita di udito attraverso strategie come la funzionalità "Apparecchio Acustico" può aiutare a promuovere la salute fisica nel corso della vita.
Con l’introduzione della funzione “Apparecchio acustico”, gli AirPods Pro offrono un sistema completo per la salute dell’udito.
Test dell'udito
La perdita dell'udito è comune e può peggiorare nel tempo. Il test dell'udito con AirPods Pro 2 o AirPods Pro 3 può identificare eventuali perdite di udito e mostra la vostra capacità di sentire i suoni a diverse frequenze misurata in decibel (dBHL).
Assicuratevi di essere in un ambiente tranquillo e confortevole, indossate gli AirPods connessi ad iPhone e iPad, andate su Impostazioni >> AirPods >> Fai un test dell’udito, vi basteranno circa 5 minuti.
Alla fine del test vedrete risultati e i passaggi successivi consigliati.
Apparecchio Acustico
La funzione “Apparecchio Acustico” usa il profilo uditivo personalizzato, generato con il Test dell’udito, e vi permette di apportare regolazioni dinamiche e personalizzate, che migliorano in tempo reale la chiarezza dei suoni che vi circondano. Con gli AirPods Pro, il profilo uditivo viene applicato automaticamente a musica, film, giochi e chiamate su tutti i dispositivi.
Sia il Test dell’udito sia la funzione “Apparecchio Acustico” sono stati validati attraverso studi scientifici e sono disponibili utilizzando AirPods Pro 3 e AirPods Pro 2 con l’ultima versione del firmware abbinati a un iPhone o iPad compatibile aggiornato ad iOS 26 o iPadOS 26 e successivi; non sono destinate alle persone di età inferiore a 18 anni. La funzione “Apparecchio Acustico” è destinata alle persone con perdita uditiva percepita da lieve a moderata.
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