Test dell’udito, protezione e da oggi anche “Apparecchio acustico”: la nuova funzione è ora disponibile in Italia come aggiornamento software gratuito con AirPods Pro 3.

Secondo una ricerca pubblica sulla rivista scientifica The Lancet, la perdita dell’udito non trattata può avere un impatto significativo sulla salute e sul benessere complessivo di una persona, aumentando il rischio di demenza e isolamento sociale.

Uno studio condotto da Apple, insieme all’Università del Michigan e all’Organizzazione Mondiale della Sanità, mette in relazione la perdita dell'udito e una velocità di camminata più lenta, specialmente negli over 60. Poiché il passo è un indicatore della salute generale (cuore, polmoni, muscoli e cervello), questa scoperta apre nuove prospettive sull'invecchiamento.

I risultati dimostrano la potenziale importanza dell'utilizzo di supporti per l'udito. Affrontare e trattare la perdita di udito attraverso strategie come la funzionalità "Apparecchio Acustico" può aiutare a promuovere la salute fisica nel corso della vita.

Con l’introduzione della funzione “Apparecchio acustico”, gli AirPods Pro offrono un sistema completo per la salute dell’udito.

Test dell'udito

La perdita dell'udito è comune e può peggiorare nel tempo. Il test dell'udito con AirPods Pro 2 o AirPods Pro 3 può identificare eventuali perdite di udito e mostra la vostra capacità di sentire i suoni a diverse frequenze misurata in decibel (dBHL).

Assicuratevi di essere in un ambiente tranquillo e confortevole, indossate gli AirPods connessi ad iPhone e iPad, andate su Impostazioni >> AirPods >> Fai un test dell’udito, vi basteranno circa 5 minuti.

Alla fine del test vedrete risultati e i passaggi successivi consigliati.

Apparecchio Acustico

La funzione “Apparecchio Acustico” usa il profilo uditivo personalizzato, generato con il Test dell’udito, e vi permette di apportare regolazioni dinamiche e personalizzate, che migliorano in tempo reale la chiarezza dei suoni che vi circondano. Con gli AirPods Pro, il profilo uditivo viene applicato automaticamente a musica, film, giochi e chiamate su tutti i dispositivi.

Sia il Test dell’udito sia la funzione “Apparecchio Acustico” sono stati validati attraverso studi scientifici e sono disponibili utilizzando AirPods Pro 3 e AirPods Pro 2 con l’ultima versione del firmware abbinati a un iPhone o iPad compatibile aggiornato ad iOS 26 o iPadOS 26 e successivi; non sono destinate alle persone di età inferiore a 18 anni. La funzione “Apparecchio Acustico” è destinata alle persone con perdita uditiva percepita da lieve a moderata.

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