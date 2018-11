iPhone XR o XS, Samsung, Huawei, Google Pixel: decidere che cellulare comprare (per sé o da regalare) non è facile. Ecco come fare a scegliere

Che cellulare comprare è una domanda a cui la sempre più ampia offerta di smartphone rende difficile dare una risposta unica.

Quando si parla dei top di gamma delle principali marche, infatti, le prestazioni hanno raggiunto tali livelli di perfezione che a una prima occhiata risulta difficile anche solo identificarne le differenze, figuriamoci eleggerne un migliore.

Prendiamo l'esempio della fotocamera: meglio una potentissima o quattro che lavorano una con l'altra? Investire sulla quantità di megapixel o sull'accuratezza dell'intelligenza artificiale che ne ottimizza il risultato?

D'altra parte, a seconda delle esigenze di ognuno (che possono essere le foto, i video, la durata della batteria o l'intelligenza artificiale), ogni cellulare ha un aspetto che lo rende migliore degli altri.

Per venirvi incontro, abbiamo fatto il punto sulle principali caratteristiche dei cellulari più nuovi e desiderabili del 2018 - prezzo compreso.

(Continua sotto la foto)

Apple iPhone Xs e iPhone XsMAX

iPhone Xs (si legge iPhone ten s) è l'ultimo top di casa Cupertino.

Due dimensioni (5.8, come quello già esistente, e 6.5, il display più grande mai montato su un iPhone: il cellulare è grande come un iPhone 8Plus, ma tutto schermo), tre colorazioni, gold, silver, space grey, resiste a tutto, polvere, acqua (fino a 2 metri per 30 minuti, il che vuol dire che si potranno scattare foto sott'acqua), e pure birra.

Face ID si riconferma: «Prendi in mano il tuo iPhone, guardalo, e sarà già sbloccato». D'altra parte è il sistema di sicurezza migliore mai montato su un cellulare.

Senza entrare nel dettaglio tecnico, basti sapere che il sistema ottimizzato di iPhone Xs permette 5 trilioni di operazioni al secondo.

Il suono è amplificato al massimo, la fotocamera permette scatti senza precedenti, grazie ai due obiettivi da 12 MP e flash True Tone perfezionato.

Potenziata anche la batteria: quella di iPhone Xs dura mezz'ora più di quella di iPhone X, quella di Xs MAX un'ora e mezza di più.

iPhone XS e iPhone XS Max sono disponibili in modelli da 64GB, 256GB e 512GB.

Prezzo a partire da €1.189 e €1.289.

Il punto forte: è un iPhone, chi conosce Apple sa cosa significa.

Samsung Galaxy A9

Il nuovo Samsung Galaxy A9 è il primo smartphone con 4 fotocamere ed è specificatamente pensato per la Instagram generation.

*** Samsung presenta Galaxy A9, il primo smartphone con 4 fotocamere ***

Già, perché le quattro fotocamere (da 8, 10, 24 e 5 MegaPixel) lavorano insieme, ognuna con una funzione specifica, e permettono al software di mettere insieme le informazioni ottenute, eleborarle, e offrire così un risultato professionale anche in situazioni di distanza, movimento o poca luce.

Grazie allo strumento Ottimizzatore Scene la fotocamera intelligente è in grado di riconoscere in automatico la scena inquadrata per ottimizzare istantaneamente e autonomamente la qualità dell'immagine, lo zoom ottico 2x permette scatti ultra-dettagliati, sia da vicino che da lontano senza perdere di qualità,Ultra Wide è l'obiettivo che permette di catturare non solo il soggetto ma tutto il panorama (allargando l'inquadratura del 120%); la Dept Camera consente di separare il soggetto fotografato dallo sfondo e di dare così nuova profondità allo scatto.

Una quinta fotocamera, quella frontale, è stata implementata a sua volta fino a 24 MP, per offrire foto impeccabili anche in modalità selfie.

Prezzo: 629€, nelle colorazioni Caviar Black, Lemonade Blue e Bubblegum Pink con 128 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB di spazio.

Il punto forte: decisamente il comparto fotografico.

Google Pixel 3

*** 7 cose che sa fare Pixel 3, il nuovo smartphone di Google, che vi renderanno la vita più semplice ***

Pixel 3 è il nuovo smartphone di Google, che grazie all'intelligenza artificiale riesce a offrire performance altissime e alcune chicche davvero uniche.

Tipo: capisce quando state venendo bene e scatta la foto in quel momento (la modalità Cogli l'attimo sfrutta l'Intelligenza Artificiale per identificare quando state sorridendo o facendo un'espressione buffa, e scatta la foto da sola senza che dobbiate toccare lo schermo, mentre con Scatto migliore scatta foto alternative a quelle del momento dello scatto e automaticamente suggerisce la migliore).

O è in grado di dirvi che razza di cane o specie di pianta avete davanti (grazie a Google Lens basta puntare la fotocamera verso quello che vogliamo riconoscere e l'Intelligenza Artificiale fa il resto, riconoscendo il soggetto inquadrato e dandocene le relative informazioni googlabili, marca della borsa di quella ragazza seduta di fronte a voi in metropolitana compresa, con tanto di link al relativo ecommerce, volendo).

E sempre con Google Lens basta fotografare un testo scritto per poterlo copiare e incollare, selezionarlo per vederne una traduzione, evidenziare una parola per cercarla su Google.



Con la funzione Selfie di gruppo non serviranno più selfie stick perché zoomando indietro la fotocamera corregge la deformazione che si ha quando si scatta una foto grandangolare e assicura però più "spazio" per accogliere tante persone nel selfie (o una scenografia più ampia alle spalle).

In numeri? C'è il 184% di spazio in più nella foto per gli amici e lo sfondo.

Altro? Immaginate un cellulare che con soli 15 minuti di ricarica assicura 7 ore di autonomia aggiuntiva. Ecco.

Pixel 3 (schermo da 5.5 pollici) e Pixel 3XL (da 6.3) sono disponibili da 64 o 128 GB a partire da 899 e 999 euro.

Entrambi hanno una fotocamera posteriore da 12 MP con tecnologia Dual Pixel.

Tre i colori: nero, bianco, rosa.

Il punto forte: per i cultori di Google e di quello che ci si può fare sarà un parco giochi.

Huawei Mate 20 Pro

Mate 20 Pro è il nuovo top di gamma di casa Huawei e se le sue specifiche tecniche lo piazzano come di consueto sul podio della telefonia mondiale, sono alcune sue caratteristiche di utilizzo che lo rendono davvero super. *** 9 cose che sa fare Huawei Mate 20 Pro, tipo contare quante calorie avete nel piatto *** Innanzitutto: quattro colori (emerald green, midnight blue, black e twilight, un verde/blu cangiante), design quadrato per le fotocamere posteriori, tre Leica (da 40, 20, 8 MP) più il flash, che lo rendono subito riconoscibile, water and dust resistant, Mate 20 Pro è impermeabile e permette di scattare foto in immersione fino a 5 metri. Per chi non vuole rinunciare al sistema di sblocco con impronta digitale, Huawei presenta il primo in-screen fingerprint, ovvero un lettore di impronta digitale "virtuale" che compare al centro dello schermo, sul vetro, ma funziona come i lettori fisici. In pratica basta appoggiare il dito in mezzo allo schermo e il cellulare si sblocca. (Rimane comunque in parallelo anche il riconoscimento facciale) La batteria ultra long lasting assicura una resistenza senza pari: più di undici ore di forte utilizzo - e l'intelligenza artificiale di cui è dotato il device è in grado di ottimizzare il consumo della batteria sulla base dell'utilizzo, personalizzandolo in base alle proprie personali esigenze. Per ricaricarsi, poi, le bastano una manciata di minuti: la batteria sale di 1% ogni 30 secondi, quindi in 30 minuti si ricarica al 70%. E sì, si ricarica anche wireless. Tra l'altro, grazie alla Reverse Charge, permette di condividere letteralmente la propria batteria con il prossimo: appoggiando uno all'altro (di schiena) due smartphone con ricarica wireless, Huawei o altre marche, Mate20 Pro si trasforma in un caricabatteria e passa la propria carica all'altro. Tra ie feature più affascinanti, la modalità Macro, che permette di scattare foto avvicinandosi al soggetto fino a 2,5 cm; Hollywood-like Effect, una modalità video che, una volta selezionata, riesce a ritagliare l'immagine principale, il soggetto ripreso, e lasciarlo a colori, su sfondo in bianco e nero; la 3D deep camera, che permette di scansionare un oggetto in tre dimensioni e vederlo letteralmente prendere vita sullo schermo del cellulare. E per finire con il 3D Modeling Calorie Calculation è possibile vedere in tempo reale quante calorie ha ogni singola fetta di torta che abbiamo davanti, già che Mate 20 Pro è in grado di riconoscere automamente il cibo e di calcolarne le misure. Prezzo: 1.099 €. Il punto forte: l'innovazione tecnologica.



Apple iPhone XR

Sei colori, face ID per lo sblocco con riconoscimento facciale, schermo a tutto smartphone: iPhone XR segna il punto di non ritorno di bordi fisici e impronte digitali e traghetta tutti gli utenti Apple verso il mondo immaginifico che chi si è votato ad iPhone X l'anno scorso in parte già conosce.

*** 5 cose da sapere sul nuovo iPhone colorato ***



Innanzitutto, la caratteristica più evidente di quello che a tutti gli effetti è considerato l'iPhone economico, i colori: nero, bianco, blu, giallo, corallo e (PRODUCT)RED.



Il retro è in vetro, per consentire la ricarica wireless. In pratica con qualunque sistema di ricarica (di qualunque marca) basterà appoggiare lo smartphone per ricaricarlo senza aver più bisogno di cavi.

Il riconoscimento facciale fa sparire il pulsante e i bordi, con il risultato che lo schermo risulta molto più grande nonostante la dimensione dello smartphone sia contenuta.

*** Come funziona il riconoscimento facciale ***

iPhone XR è dotato di una fotocamera da 12 MP con lente grandangolare e un nuovissimo sensore che permette foto Smart HDR.

Questo significa che a messa a fuoco più veloce, pixel più larghi e profondi, e migliore fedeltà di immagine si aggiunge una resa incredibile anche in condizioni di scarsa luminosità sia nelle foto che nei video.

Nonostante la fotocamera sia solo una, e non doppia, iPhone XR è in grado di riconoscere quando ha davanti una persona e di scattare in modalità ritratto, isolando il soggetto fotografato e permettendo di sfuocare il retro.

E non solo: grazie alla funzione Controllo profondità si può regolare la profondità di campo, isolando più o meno il soggetto principale dal fondo.

iPhone XR è impermeabile, con grado di protezione IP67 (profondità massima: 1 metro fino a 30 minuti).

Tradotto vuol dire che non solo resiste all'acqua, ma anche a caffè, the, bibite e qualunque liquido di capiti di bere (o rovesciare).

iPhone XR è in vendita nei modelli da 64GB, 128GB e 256GB nei colori bianco, nero, blu, giallo, corallo e PRODUCT(RED) a partire da €889.

Parte del costo di iPhone XR nella colorazione (PRODUCT)REDcome di consueto viene devoluto alla ricerca, cura e prevenzione contro l'HIV.

Il punto forte: la scelta cromatica super.

Nokia 7.1

Quasi due terzi dei video in tutto il mondo vengono visualizzati su dispositivi mobili e proprio su una fruizione ottimale dei video ha puntato HMD Global, la casa madre dei telefoni Nokia, realizzando 7.1, il primo smartphone dotato di tecnologia PureDisplay, in grado di assicurare contrasto elevato, maggiore chiarezza e colori più reali su tutti i contenuti.

Grazie al supporto per HDR10, la tecnologia PureDisplay di Nokia 7.1, infatti, offre un contrasto più elevato (rapporto di contrasto dinamico di 1.000.000:1) e maggiore

chiarezza, per percepire più dettagli sia nei chiari che negli scuri, con colori vibranti.

Sotto la luce diretta del sole o in una stanza con scarsa illuminazione, poi, giocando o guardando un video, il display in 19:9 Full HD+ da 5,8” regola automaticamente luminosità e contrasto a seconda delle condizioni di luce ambientali, per permettere di godersi appieno i contenuti in qualsiasi situazione.

Basato sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon™ 636 Nokia 7.1 garantisce uno streaming HDR fluido e continuo, oltre a miglioramenti dell’efficienza della batteria che consentono di godersi audio e video ancora più a lungo.

La porta USB type-C assicura una ricarica rapida: fino al 50% in 30 minuti.

Nokia 7.1 è disponibile nel colore Gloss Midnight Blue al prezzo di €359.

Il punto forte: la fruizione video a un prezzo contenuto.

Wiko View2 Go e View2 Plus

Full Screen 19:9, retro effetto specchio per View2 GO, finitura in simil vetro per View2 Plus, i nuovi smartphone di Wiko assicurano performance potenti e affidabili e batteria a lunga durata.

Entrambi i dispositivi infatti sono alimentati da una batteria che assicura un consumo minimo di energia: dai film ai giochi, dalle e-mail alla musica, garantiscono fino a un giorno intero di uso intensivo con una singola carica.

Fotocamera posteriore da 12MP, doppia sul modello View2 Plus, View2 Go e View2 Plus danno spazio alla creatività grazie alla fotocamera intelligente: l'app appositamente progettata consente infatti di ottimizzare qualità e accuratezza della pelle in modalità Face Beauty o HDR e di migliorare il rilevamento del viso e di altri dettagli del corpo in modalità Live Portrait Blur e Live Artistic Blur.

L’ampia dimensione dei pixel e la tecnologia Phase Detection Autofocus ottimizzano gli ambienti scuri, grazie a un maggiore assorbimento di luce da parte del sensore, per immagini sempre luminose e nitide.

La quota LOL? Con i Live AR Filters si possono aggiungere in tempo reale oggetti ed elementi alle proprie foto, vedendoli sullo schermo interagire con il mondo inquadrato dalla fotocamera grazie alla realtà aumentata.

Prezzo: View2 Go 159,99€, View2 Plus: 249,99€

Il punto forte: l'ottimo rapporto qualità prezzo.

Alcatel 5V

Schermo FullView 19:9 Alcatel 5V offre un’esperienza d’uso straordinaria e una doppia fotocamera professionale con effetto bokeh per scatti di altissima qualità.

Anche grazie all'intelligenza artificiale: utilizzando gli algoritmi AI, lo smartphone rileva fino a 11 scene e soggetti diversi, calibrando automaticamente le impostazioni della fotocamera (contrasto, saturazione, luminosità, nitidezza e risoluzione) a seconda del soggetto inquadrato.

Inoltre, la funzionalità Google Lens integrata permette di acquisire informazioni live da immagini e video e interagire maggiormente con la tecnologia.

Per sbloccarlo, Face Key, la tecnologia di sicurezza biometrica che utilizza il riconoscimento facciale e il sensore di impronte digitali.

Disponibile nei colori Spectrum Blue e Spectrum Black.



Quando lo si acquista si riceve un buono Chili dello stesso prezzo per scaricare contenuti audio e video.

Prezzo: € 249,00 + Gift Card CHILI del valore di € 249,00 in omaggio.

Il punto forte: l'incredibile rapporto qualità prezzo.

Doro 8035 e 7060

Doro 8035 (quello in foto qui sopra a destra) e Doro 7060 (quello a conchiglia) sono i migliori cellulari semplificati in circolazione e sono perfetti per chi ha poca o nessuna esperienza (vedi i nonni smart o i genitori che cancellano Google).

Grazie alla Modalità Facile infatti si ha un'interfaccia semplificata; il device è robusto e facile da impugnare, il suono forte e chiaro.

Dotati di funzione Team Viewer (che permette l'accesso e la gestione da remoto tramite App - per controllare il livello di batteria o il volume della suoneria per esempio), hanno un pulsante di emergenza che invia un messaggio ai contatti preimpostati con un semplice comando.

Prezzo: Doro 8035 € 199,90, 7060 € 99,99

Il punto forte: è a prova di nonno.