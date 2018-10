iPhone XR è arrivato: tra riconoscimento facciale e super fotocamere, ecco tutto quello che si può fare con il nuovo smartphone Apple, in sei colori diversi

Sei colori, face ID, schermo a tutto smartphone: iPhone XR segna il punto di non ritorno di bordi fisici e impronte digitali e traghetta tutti gli utenti Apple verso il mondo immaginifico che chi si è votato ad iPhone X l'anno scorso in parte già conosce.

A partire dalle dimensioni dello schermo, che raggiungono quelle del vecchio 8 Plus nonostante l'intero iPhone sia (più o meno) della stessa dimensione di un 8, per arrivare al riconoscimento facciale, che permette di sbloccare lo schermo e inserire password e autorizzazioni con un solo sguardo.

Vi raccontiamo tutto quello che sa (e vi permetterà di) fare il nuovo iPhone XR, che a voler essere sinceri ha un unico difetto: la rosa di colori è talmente bella che sceglierne solo uno sarà difficilissimo.

(Continua sotto la foto)

1. È tutto schermo (e che schermo!)

Il display Liquid Retina da 6.1, a tutto schermo, è protetto dal vetro frontale più resistente mai realizzao in uno smartphone.

La cornice, in un alluminio aerospaziale anodizzato e in sei colori: nero, bianco, blu, giallo, corallo e (PRODUCT)RED.

Il retro, in vetro, per consentire la ricarica wireless. In pratica con qualunque sistema di ricarica (di qualunque marca) basterà appoggiare lo smartphone per ricaricarlo senza aver più bisogno di cavi.

2. Ha il riconoscimento facciale

Tenetevi pure addosso i guanti, perché per sbloccare iPhone XR basta uno sguardo, letteralmente.

*** Come funziona il riconoscimento facciale ***

In pratica durante le impostazioni iniziali del telefono (o in un qualunque momento successivo dal menu Impostazioni) si ruota il volto seguendo le indicazioni di iPhone e in una manciata di secondi la fotocamera TrueDepth analizza più di 30.000 punti del volto per comporne una mappa tridimensionale e contemporaneamente cattura un'immagine a infrarossi del viso.

Le informazioni ricavate dalla scansione vengono elaborate e trasformate in una rappresentazione matematica del volto che da quel momento diventa un codice unico per sbloccare il telefono e attraverso cui autorizzare download che lo richiedano e pagamenti, così come succedeva con il PIN e successivamente l'impronta digitale.

Una volta impostato, quando si solleva o si tocca iPhone, o quando si riceve una notifica, se la fotocamera ha di fronte il volto a cui iPhone è abbinato il dispositivo si sblocca in tempo reale, sia che lo si tenga in mano sia che sia appoggiato su una superficie orizzontale.

Ma attenzione, solo se l'attenzione (e lo sguardo) vengono rivolti al telefono, per evitare sblocchi casuali a ogni notifica ricevuta quando si ha iPhone appoggiato sulla scrivania per esempio.

È sicuro? Sì, molto più che un'impronta digitale: le probabilità che qualcuno possa sbloccare iPhone X di un'altra persona con il Face ID è pari a circa 1 su 1.000.000 - il che significa che solo sette persone in tutto il mondo grossomodo hanno gli stessi lineamenti (con le debite eccezioni in caso di gemelli omozigoti), mentre con l'impronta digitale la possibilità sale vertiginosamente a 1 su 50.000.

3. Fa delle foto incredibili

iPhone XR è dotato di una fotocamera da 12 MP con lente grandangolare e un nuovissimo sensore che permette foto Smart HDR.

Questo significa che a messa a fuoco più veloce, pixel più larghi e profondi, e migliore fedeltà di immagine si aggiunge una resa incredibile anche in condizioni di scarsa luminosità sia nelle foto che nei video.



Ombre, tramonti, crepuscolo e controluce: iPhone automaticamente scatta più foto (per semplificare al massimo potremmo dire che scatta un'immagine per ogni singola messa a fuoco) e le fonde insieme per dare un risultato in cui non si perde nemmeno un dettaglio, né nella parte illuminata, né in quella buia dello scatto.

4. Ha il portrait mode

Nonostante la fotocamera sia solo una, e non doppia, grazie a processore ISP, Neural Engine e algoritmi software, iPhone XR è in grado di riconoscere quando ha davanti una persona e di scattare in modalità ritratto, isolando il soggetto fotografato e permettendo di sfuocare il retro.

E non solo: grazie alla funzione Controllo profondità si può regolare la profondità di campo, isolando più o meno il soggetto principale dal fondo.

5. È impermeabile

iPhone XR è impermeabile, con grado di protezione IP67 (profondità massima: 1 metro fino a 30 minuti).

Tradotto vuol dire che non solo resiste all'acqua, ma anche a caffè, the, bibite e qualunque liquido di capiti di bere (o rovesciare).

Quindi sì, se piove potrete usarlo comunque, gli darà meno fastidio che a voi.

Colori, prezzo, disponibilità

iPhone XR è in vendita nei modelli da 64GB, 128GB e 256GB nei colori bianco, nero, blu, giallo, corallo e PRODUCT(RED) a partire da €889.

Parte del costo di iPhone XR nella colorazione (PRODUCT)RED come di consueto viene devoluto alla ricerca, cura e prevenzione contro l'HIV.