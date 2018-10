Scatta foto quando sa che verrete bene, riconosce i vestiti, si ricarica in un attimo, vi farà sembrare super preparati: ecco perché vi piacerà Pixel 3

Pixel 3 è il nuovo smartphone di Google, che grazie all'intelligenza artificiale riesce a offrire performance altissime e alcune chicche davvero uniche.

Tipo: capisce quando state venendo bene e scatta la foto in quel momento.

O è in grado di dirvi che razza di cane o specie di pianta avete davanti.

O, ancora, vi permetterà di scoprire di che marca è la borsa di quella ragazza seduta di fronte a voi in metropolitana e acquistarla prima ancora di arrivare alla fermata successiva.

In pratica sarà come avere un'amica fantastica sempre in borsa.

Ecco le funzioni di Google Pixel 3 che ci hanno fatto impazzire (e dovreste conoscere).

(Continua sotto la foto)

1. Scatta quando state venendo bene

La modalità Cogli l'attimo sfrutta l'Intelligenza Artificiale per identificare quando state sorridendo o facendo un'espressione buffa, e scatta la foto da sola senza che dobbiate toccare lo schermo.

L'ideale per chi non ha una faccia da foto e per scattare foto naturali.

Basta aprire la fotocamera, selezionare Altro sulla destra, Cogli l'attimo, e premere la stellina blu al posto del cursore.

Da quel momento con un sorriso, una smorfia, una duckface o quello che preferite, Cogli l'Attimo cattura le foto automaticamente.

Funziona solo con la fotocamera frontale

2. Suggerisce la foto migliore

Grazie all'opzione Scatto migliore, l'intelligenza artificiale di Pixel 3 scatta foto alternative a quelle del momento dello scatto e automaticamente suggerisce la migliore.

Scatto migliore, infatti, cerca il frame migliore tra quelli a disposizione, in cui tutti sorridevano e guardavano l'obiettivo, e suggerisce la foto riuscita meglio, anche se non era esattamente quella dell’istante in cui avete premuto il pulsante (dando comunque la possibilità di vedere le altre e scegliere quale salvare).

Come funziona: per ogni foto in cui si attiva la modalità movimento (il pallino in alto) il telefono scatta una raffica di fotogrammi e Scatto migliore seleziona la foto migliore secondo i parametri dell'intelligenza artificiale.

In pratica metterà tutti d'accordo nelle foto di gruppo.

3. Riconosce animali, fiori e piante

Razze dei cani, ma anche specie di piante e fiori: grazie a Google Lens basta puntare la fotocamera verso quello che vogliamo riconoscere e l'Intelligenza Artificiale fa il resto, riconoscendo il soggetto inquadrato e dandocene le relative informazioni googlabili.



4. E anche i vestiti

Inquadrate una persona e Google Lens farà il resto, dandovi la possibilità di selezionare quale parte di abbigliamento vi interessa e suggerendo capi simili trovati su Web.

Da lì a un ecommerce il passo è davvero brevissimo.

5. Sa leggere

Lens scansiona i testi, li riconosce e permette una serie di collegamenti a quello che c'è scritto o, se selezioniamo una parola o una frase, a quella.

Si può copiare e incollare il testo, selezionarlo per vederne una traduzione, evidenziare una parola per cercarla su Google.







6. I selfie non saranno più solo facce

Con la funzione Selfie di gruppo non serviranno più selfie stick.

Basta aprire la fotocamera in modalità selfie e toccare il cursore dello zoom.

La fotocamera corregge la deformazione che spesso si ha quando si scatta una foto grandangolare e assicura però più "spazio" per accogliere tante persone nel selfie (o una scenografia più ampia alle spalle).

In numeri? C'è il 184% di spazio in più nella foto per gli amici e lo sfondo.

(Nella gallery qui sopra il confronto tra un selfie normale e uno con la funzione Selfie di gruppo).

7. Mai più senza carica

Immaginate un cellulare che con 15 minuti di ricarica assicura 7 ore di autonomia aggiuntiva.

Ecco.

Prezzo, dimensioni, colori, disponibilità Pixel 3 e Pixel 3XL sono in vendita dal 2 Novembre su Google Store (e sono già disponibili per i pre-ordini). Pixel 3, con schermo da 5.5 pollici, disponibile da 64 o 128 GB a partire da 899 euro. Pixel 3XL, schermo da 6.3, disponibile da 64 o 128 GB a partire da 999 euro. Entrambi hanno una fotocamera posteriore da 12 MP con tecnologia Dual Pixel. Tre i colori: nero, bianco, rosa.