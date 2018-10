Il nuovo Samsung Galaxy A9 è il primo smartphone con 4 fotocamere dedicato alla Instagram generation: ecco come funziona e cosa permettono di fare

Con un evento in contemporanea a Milano e a Kuala Lumpur, Samsung ha presentato al mondo il suo ultimo smartphone della famiglia Galaxy, A9.



E la prima cosa che si nota, non appena lo si vede, è che la banda posteriore delle fotocamere, verticale, è molto più lunga di quanto siamo abituati a vedere.



Già, perché questa volta le fotocamere sono quattro, che lavorano insieme, ognuna con una funzione specifica, per risultati fotografici professionali.



Ecco come funzionano, cosa permette di fare la quadrupla fotocamera posteriore e cosa saperne.



Samsung Galaxy A9

In blu, rosa, nero, con 128 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB di spazio, il nuovo Samsung A9 si fa riconoscere a colpo d'occhio per le quattro fotocamere posteriori.

Da 8, 10, 24 e 5 MegaPixel, le quattro fotocamere hanno quattro ruoli diversi e integrati che permettono al software di mettere insieme le informazioni ottenute, eleborarle, e offrire così un risultato professionale anche in situazioni di distanza, movimento o poca luce.

Una quinta fotocamera, quella frontale, è stata implementata a sua volta fino a 24 MP, per offrire foto impeccabili anche in modalità selfie.

A cosa servono quattro fotocamere

Come detto, ogni fotocamera ha una funzione specifica.

La prima, in ordine di importanza, è l'obiettivo principale (il terzo dall'alto): da 24 MP permette di scattare immagini chiare e luminose in qualsiasi condizione di illuminazione.

Grazie allo strumento Ottimizzatore Scene la fotocamera intelligente è in grado di riconoscere in automatico la scena inquadrata per ottimizzare istantaneamente e autonomamente la qualità dell'immagine.

Lo zoom ottico



Lo zoom ottico 2x permette scatti ultra-dettagliati, sia da vicino che da lontano.



Senza perdere di qualità.



L'obiettivo Ultra Wide



Si chiama Ultra Wide l'obiettivo che permette di catturare non solo il soggetto ma tutto il panorama.



L'ultra-grandangolare infatti permette di "allargare la presa", per una visione che riesce ad abbracciare e immortalare il 120% dell'ambientre frontale alla fotocamera.



L'obiettivo di profondità



La Dept Camera consente di separare il soggetto fotografato dallo sfondo e di dare così nuova profondità allo scatto.



Grazie all'obiettivo di profondità da 5MP, è sufficiente sfruttare la funzione Messa a fuoco Live per controllare la profondità di campo e ottenere un effetto bokeh incredibile.

Quando arriva nei negozi e quanto costa



Galaxy A9 sarà disponibile a partire da novembre al prezzo consigliato di 629€, nelle colorazioni Caviar Black, Lemonade Blue e Bubblegum Pink