Mate 20 Pro è il nuovo top di gamma di casa Huawei: vi raccontiamo cosa sa fare, perché alcune delle sue caratteristiche vi faranno letteralmente impazzire



Huawei ha presentato due nuovi smartphone, Mate 20 e Mate 20 Pro, da un palco di Londra, e se le loro specifiche tecniche li piazzano come di consueto sul podio della telefonia mondiale, sono alcune loro caratteristiche di utilizzo che ci hanno conquistato.



Tra video con effetti incredibili, possibilità di scattare foto in ogni condizione (compresa quella subacquea), peluche che prendono vita - questa più in basso ve la spieghiamo meglio - batterie condivisibili e diet coach integrato, vi raccontiamo quali sono.

1. Potete portarlo a fare snorkeling



Quattro colori (emerald green, midnight blue, black e twilight, un verde/blu cangiante), design quadrato per le fotocamere posteriori, tre più il flash, che lo rendono subito riconoscibile, water and dust resistant, Mate 20 Pro è impermeabile e permette di scattare foto in immersione fino a 5 metri.



2. Ha un lettore di impronte digitali da 007

Per chi non riesce proprio a rinunciare al sistema di sblocco con impronta digitale, Huawei presenta il primo in-screen fingerprint, ovvero un lettore di impronta digitale "virtuale" che compare al centro dello schermo, sul vetro, ma funziona come i lettori fisici.

In pratica basta appoggiare il dito in mezzo allo schermo e il cellulare si sblocca.

(Rimane comunque in parallelo anche il riconoscimento facciale)



3. Non vi cadrà più di mano



L'Optical Pattern è un particolare disegno stampato ton sur ton sul vetro posteriore dello smartphone (nelle versioni verde e blu) che dona al telefono più grip, per non perdere la presa, e fa sì che non rimangano le impronte digitali sul vetro.

4. E non resterete mai più senza batteria



La batteria ultra long lasting assicura una resistenza senza pari: più di undici ore di forte utilizzo - e anche dopo 18 mesi d'uso perde appena il 5% delle performance rispetto a quelle di una batteria nuova.



L'intelligenza artificiale di cui è dotato il device è in grado di ottimizzare il consumo della batteria sulla base dell'utilizzo, personalizzandolo in base alle proprie personali esigenze.

Per ricaricarsi, poi, le bastano una manciata di minuti: la batteria sale di 1% ogni 30 secondi, quindi in 30 minuti si ricarica al 70%. E sì, si ricarica anche wireless.



5. Potrete condividere la vostra carica con gli altri



Mate20 Pro, grazie alla Reverse Charge, permette di condividere letteralmente la propria batteria con il prossimo.

Perché appoggiando uno all'altro (di schiena) due smartphone con ricarica wireless, Huawei o altre marche, Mate20 Pro si trasforma in un caricabatteria e passa la propria carica all'altro.

Ovviamente si ricarica quello che è più esausto.

6. O scattare macro

Huawei Mate20 Pro ha tre fotocamere Leica, da 40, 20, 8 MP che permettono risultati incredibili anche in situazioni di luce difficile, assente, o al contrario molto forte o controluce, già che assicura colori vividi e dettagli sia del soggetto che dello sfondo.

Al contrario, si può decidere di focalizzare l'attenzione dell'obiettivo sul soggetto e di sfocare il fondo, per un effetto ritratto.

Con la modalità Macro poi è possibile scattare foto incredibili avvicinandosi al soggetto fino a 2,5 cm.

7. I video alla Hollywood

Hollywood-like Effect è una modalità che, una volta selezionata, riesce a ritagliare l'immagine principale, il soggetto ripreso, e lasciarlo a colori, su sfondo in bianco e nero.

Il tutto in tempo reale e senza bisogno di post produzioni.



8. Date vita ai vostri peluche

La 3D deep camera permette di scansionare un oggetto in tre dimensioni e vederlo letteralmente prendere vita sullo schermo del cellulare.

Per la scansione basta girare la fotocamera intorno a tutti i lati dell'oggetto (un peluche per esempio).

Una volta che tutti i suoi punti sono stati registrati, il sistema è in grado di riprodurne una sua versione cartoon altrettando tridimensionale ma completamente virtuale, pronta per ogni possibile interazione.

Per esempio, si può scansionare l'ambiente in cui ci troviamo per vedere il nostro peluche correre sui fornelli o saltellare sul divano.



9. Conterà per voi le calorie che avete davanti



E non per modo di dire. Con il 3D Modeling Calorie Calculation è possibile vedere in tempo reale quante calorie ha ogni singola fetta di torta che abbiamo davanti.

O scegliere se per la dieta va meglio una mela piccola o un kiwi grande: il sistema infatti si basa sulla capacità di riconoscere automamente il cibo e di calcolare le sue misure.