Ci sono dei segnali che fanno capire da subito se la persona che abbiamo davanti può fare al caso nostro o meno: ecco come riconoscere gli uomini sbagliati

Ci risiamo, avete appena subito l’ennesima delusione e questa volta siete decise: non volete più avvicinarvi a qualcuno che potrebbe farvi soffrire.

Riconoscere un ipotetico donatore di dolore non è semplice, all’inizio l’altro sembra ben disposto e non emergono veri segnali di pericolo.

Le scottature passate e raccontate dalle amiche ci fanno andare con i piedi di piombo ma poi ricadiamo nei meccanismi che ci portano a subire le famose pene d’amore.

Vi diamo una guida per capire quali segnali potrebbero farvi aprire gli occhi subito e fuggire a gambe levate.

Prima dice una cosa poi ne fa un’altra

Si propone come il più fedele degli amici, il pr della situazione e poi vuole stare sempre a casa e sembra che tutti i suoi amici siano spariti nel nulla.

Oppure proclama di essere estremamente indipendente e poi ogni giorno va a mangiare dalla mamma.

Attenzione a questi aspetti, non tanto per l’incoerenza ma per le aspettative che l’apparenza e le parole possono creare nella vostra mente tanto da arrivare a immaginare (e a volere!) una persona molto diversa da quella che avete davanti agli occhi.

I lati del carattere

Per capire quale sia il vero carattere del partner, fate più attenzione ai suoi comportamenti piuttosto che a quello che dice.

A parole tutti proviamo a trasmettere quello che vogliamo che l’altro percepisca di noi ma sono i fatti che rivelano chi siamo veramente.

Sì alla fiducia ma è importante concentrarsi anche sulla realtà oggettiva dei fatti per capire se la persona davanti a noi è quella giusta.

Super Man

Il Super Man moderno che si mette la tuta blu e rossa e sembra zampillare sicurezza da tutti i pori è una triste illusione.

Attenzione a chi decanta improbabili abilità, a chi ha bisogno di mostrare che sarà l’unico a capirvi, a salvarvi, ad abbracciare la vostra vita.

Alcune persone con tratti narcisistici spesso mantengono questo profilo per qualche tempo ma a poco a poco potrebbe emergere il proprio bisogno di essere salvato.

I ruoli si ribaltano e voi, inevitabilmente, soffrite.

L’istinto

Il vostro istinto non mente.

Se la pancia vi dice di scappare via già dal primo appuntamento, forse è il caso di ascoltare queste sensazioni e non perché siano particolarmente infallibili ma perché l’istinto è un meccanismo automatico che conosce molto bene ciò di cui abbiamo bisogno.

Mettetevi in ascolto del corpo e capirete se quello che avete davanti può essere finalmente il vostro lui.