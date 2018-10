Chi sono gli uomini emotivamente sterili e perché per il vostro bene e la vostra felicità dovreste tenerli il più lontano possibile

Chi sono gli uomini emotivamente sterili? Sono i belli che non ballano, quelli che si defilano alle quattro del mattino, che non dormono mai con voi e non si lasciano mai scappare niente di compromettente.

All'inizio sembrano tenebrosi, impenetrabili, affascinanti: non vi lasciano mai capire cosa provano e nel migliore dei casi vi sembrano perfetti per dei giri in giostra senza impegno, vi raccontate che possono essere leggeri, ma vi sbagliate.

Un uomo emotivamente sterile è tutto tranne che una passeggiata di piacere, anzi, esattamente il contrario: è quello che viene colto da un attacco di panico se dimenticate uno spazzolino da lui e che si vuole assicurare in ogni modo che non vi trasformiate in una cozza che si attacca allo scoglio.

Ecco come riconoscerli e perché dovreste starne alla larga, perché sappiate che l'unica parola d'ordine sarà la pesantezza.

È sempre distaccato

Lui è quello che non vi abbraccia, non vi bacia più del necessario, non vi guarda negli occhi, non vi fa mezzo complimento e non dice niente che possa essere interpretato come una specie di attenzione.

Praticamente è come un biscotto senza latte, senza uova e senza zuccheri che potrebbe anche ricordarvi l'idea del biscotto ma in pratica sa di cartone secco.

Non serve neanche inzupparlo, rimane comunque un mattone.

A questo punto meglio non mangiarlo proprio, no?

Mette le mani avanti

L'uomo emotivamente sterile è quello che costantemente tende a precisare che non sta facendo qualcosa per voi o che non prova realmente alcun sentimento per la vostra persona: lui è lì per caso, a quanto pare.

La prossima volta in cui si premura di ricordarvi quanto non gli importa e che non potrà mai e poi mai esserci nulla tra di voi, fate come Massimo Troisi e ditegli «mo me lo segno».

Non è un giro in giostra e non lo sarà

Per giro in giostra intendiamo il giro singolo, che si può ripetere o no, su un essere di sesso maschile che però comprende lucine, musica, colori, risate e zucchero filato.

Una cosa divertente insomma.

Con l'uomo emotivomente sterile tutto questo non c'è, lui vuole ricordarvi sin dall'inizio che avete un solo gettone e che il vostro tempo sta per finire, tutto questo senza luci e imbellettamenti vari.

Più che un giro in giostra diventa un giro in cantina con odore di muffa annesso. Uh, che prospettiva allettante.

Non ha senso dell'umorismo

L'umorismo è qualcosa di molto sottile, è una presa in giro della realtà, un modo per non prendersi sul serio e l'uomo emotivamente sterile non ama non prendersi sul serio, non vuole giocare e detesta i doppi sensi.

Per questo motivo non capisce le vostre battute, anzi lo mandano totalmente in confusione, lo infastidiscono e la dinamica diventa: battuta - risposta seria - altra battuta - silenzio imbarazzante - fine.

Tira fuori un lato brutto di voi

Vi fa sentire insicure, non apprezzate, quasi invisibili.

Vi trasforma in un cane in cerca di attenzioni che però alla fine si arrende e va con la sua palla ad accucciarsi in un angolo.

Una donna insicura e che cerca conferme non è neanche sexy e diventa inevitabilmente goffa e ridicola ed è per questo che vi trasforma nella peggior versione di voi, qualcosa di lontano da quello che siete veramente, una versione triste e insoddisfatta.

Una commedia brutta insomma che non ha senso mettere in scena.

Rende tutto molto freddo

Trasforma una serata che dovrebbe essere calda, anzi molto ma molto calda, tipo sauna, sudore, peperoncino e fuoco, in un giro nei fiordi norvegesi d'inverno.

L'uomo emotivamente sterile toglie tutto il contorno non necessario e vi fa sentire sexy come il fondoschiena di una scimmia allo zoo.

Voi girate nude e fate mosse da panterona che fa le fusa e lui vi chiede se non avete freddo.

Tirate fuori il pigiama di pile e mandatelo a casa.

Non vi fa sentire belle

Sì certo, non dovreste cercare sicurezze dall'esterno, siete voi a dovervi sentire belle e meravigliose, ma quanto fa bene ogni tanto sentirsi dire che siete delle bonazze?

Ecco, sappiate che l'uomo emotivamente sterile non è in grado di farlo, niente pacche sul sedere o complimenti a caso.

E se voi provate a sbilanciarvi con un complimento a lui vi risponde sorridendo con un «grazie» come la peggiore delle fighe di legno.

A questo punto meglio i latin lover che lo dicono a sette diverse tipe contemporaneamente ma almeno tirano un po' su la vostra autostima, no?

E viva le pacche sul sedere al suono di «bella bonazza».

Vi lascia un senso di amarezza

Il bello che non balla dopo essersi dileguato in piena notte e aver portato la temperatura della vostra stanza a -10 gradi vi lascia addosso un senso di amarezza e inadeguatezza, e una cosa che avrebbe dovuto rendervi felici finisce per lasciarvi tristi e pensierose.

Magari lui sarà anche molto bello e avrà il fascino di chi non si lascia andare, ma forse il gioco non vale la candela se poi la luce non vi scalda il cuore.