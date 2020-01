Si può rimanere amici con l'ex? Ebbene sì, è una tendenza che sta dilagando. Ma funziona solo per determinati tipi di ex e ad alcune condizioni

Diventare migliori amici del proprio ex fidanzato è possibile?

Pare di sì, soprattutto ora che la cerchia degli amici non virtuali si restringe al punto che spesso il partner è la sola persona con cui si passa il proprio tempo libero.

In quel caso, quando la love story finisce si rimane single anche sul piano delle relazioni interpersonali.

Questo è il motivo per cui ultimamente assistiamo sempre più spesso a un fenomeno che negli anni Novanta sarebbe stato impensabile: l’amico del cuore diventa l’ex.

Anzi, FREX (Friend + Ex), per dare un nome alla cosa.

Certo, perché possa funzionare servono alcuni presupposti.

Ecco in quali casi e come si può restare amici con l'ex.

Quali ex possono diventare amici

I migliori candidati per un’amicizia vera tra ex sono gli ex storici: coloro che si sono mollati da anni senza più ricadute vere o tentate possono tranquillamente inaugurare un bel rapporto tra ex. Ex novo.

L’importante è che non siano rimasti rancori né ceneri passionali altrimenti salta tutto.

Tra gli ex freschi, invece, via libera alle coppie che si sono lasciate consensualmente poiché la passione si era sopita fino a spegnersi.

Considerate il vostro ex come un fratello o una sorella? Perfetto.

Spesso però accade che uno dei due sia il soggetto “debole” della coppia, quello rimasto più coinvolto emotivamente che - pur di non perdere l’ancora dolce metà - accetta lo status da amico senza confessare i propri sentimenti.

Chi dovesse accorgersi che l’altro non si comporta a cuor leggero, si distacchi per un po’ per permettere all'ex di elaborare la separazione, metabolizzando la fine della storia.

Un’amicizia con l’ex può essere molto profonda

Perché mai inoltrarsi in un campo potenzialmente minato come l’amicizia con l’ex? La risposta è semplice: nessuno al mondo vi conosce meglio del partner che avete avuto accanto per molto tempo.

Le vostre abitudini, gli usi, i costumi e i gusti sono ben noti all’ex. Vi conosce nel profondo, sa cosa vi piace e cosa invece detestate, motivo per cui è la persona che sa prendervi meglio.

Oltre al feeling dato dal tempo trascorso insieme, non è da sottovalutare nemmeno l’empatia che sta alla base di una storia amorosa.

Se vi siete inizialmente piaciuti e poi fidanzati significa che le vostre personalità si intersecano bene, nonostante i problemi di coppia subentrati successivamente.

Sono tante le relazioni erotiche frustranti che si trasformano in amicizie molto soddisfacenti.

Cosa non bisogna mai fare

Innanzitutto è da bandire la pretesa dell’esclusiva: in amicizia l’esclusività non esiste!

Mettetevi in testa fin da subito che adesso siete "solo" un’amica come possono diventarne tante altre. Niente gelosia, nemmeno per eventuali fiamme con cui l’ex può intraprendere una relazione.

Nel caso di nuove compagne che non vedono di buon occhio l’ex fidanzata ancora presente, cercate di farvi da parte.

Lo stesso valga per voi: se trovate un partner che non coglie di buon grado la situazione, allora parlatene con il vostro ex e cercate di allontanarvi.

Insomma: il rispetto nei confronti dei nuovi compagni è fondamentale per vivere in maniera onesta tutto, anche la vostra amicizia.

A livello pratico, evitate di inviare messaggi con la stessa frequenza e intensità di prima.

Non siate assillanti per sapere cosa ha fatto, chi ha incontrato etc.

Non è necessario avere il controllo di ogni istante della sua giornata: niente stalking e voyeurismo sui social; se dovesse venirvi l’impulso di guardare regolarmente il suo profilo Facebook, Instagram e via dicendo, allora lasciate perdere perché l’amicizia tra di voi non è ancora possibile.

Infine, ricordatevi di mordervi la lingua ogni volta che vi verrà la tentazione di riesumare vecchie discussioni. Il passato è passato. Ora la relazione tra voi deve avere basi differenti da prima. E anche discussioni ben diverse.

Cosa fare (assolutamente)

La prima cosa da rispettare è la “friend zone”: non bisogna mai oltrepassare i limiti, evitando malizia e civetteria, pena la fine dell’amicizia.

Innanzitutto è bene essere onesti con se stessi: se vi viene spontaneo trattare l’ex come quando eravate fidanzati, allora c’è un problema di fondo che va a cozzare con il nuovo modello di relazione interpersonale.

Oltre al nuovo modello di relazione, è bene tenere conto anche di eventuali nuove relazioni, mettendone subito al corrente lui.

Non appena vi accorgete di essere coinvolte emotivamente con qualcuno, confidatevi con l’ex. Sarà un modo per essere trasparenti ma anche per vedere la sua reazione.

Basta analizzare il suo primo sguardo o la sua prima parola per capire se prova ancora qualcosa per voi oppure se davvero avete trovato un tesoro.

I pro

I pro sono innumerevoli, a partire da quanto già detto: nessuno al mondo vi conosce meglio dell’ex, colui con il quale avete trascorso parecchio tempo. E sperimentato uno spettro vario di situazioni.

Oltre a sapervi prendere, essere in grado di prevedervi e mai propinarvi qualcosa che proprio non vi va giù, l’ex condivide probabilmente anche molti dei vostri gusti a livello culturale.

Film, libri, arte, musica… l’ex è il candidato ideale per accompagnarvi alle mostre, ai concerti, al cinema o anche per una chiacchierata su un libro e un film visto da entrambi.

Per non parlare delle serie tv! Il binge watching è una delle attività preferite dalle coppie in crisi, motivo per cui potrete continuare a farlo ora che siete una coppia non più in crisi, ossia di buoni amici.

I contro

Il primo rischio è quello di rimanere invischiati nel passato, legati indissolubilmente al cosiddetto "bel tempo che fu".

Questa insidiosa ragnatela avviluppa e intrappola nel "prima", non permettendo di vivere il presente e soprattutto il futuro senza la perenne presenza dell’ex sullo sfondo.

Rimanere legati a una persona che appartiene al passato sentimentale intralcia anche la crescita emotiva.

Nei casi peggiori potrebbe addirittura fare sfociare in una dipendenza affettiva tale da non permettervi di instaurare nuove relazioni.

Il motivo? Senso di colpa. Un po’ come se fossimo ancora fidanzati con l’ex e lo stessimo in qualche modo tradendo.

A volte è addirittura più facile tradire il partner rispetto all’ex diventato amico, quindi occhio a non entrare in questo circolo vizioso.

Ex coppie di vip che continuano a essere amici

E passiamo ora al gossip. Le ex coppie dello star system che hanno mantenuto ottimi rapporti di amicizia sono moltissime.

Una su tutte, Demi Moore e Bruce Willis: nonostante siano separati da anni, i due escono spesso assieme a prescindere dalle figlie che hanno in comune.

Un caso ancora più eclatante è quello di Donald Trump che ha addirittura accompagnato l’ex moglie Ivana all’altare quando ha sposato Rossano Rubicondi. E la casa in cui si teneva la cerimonia era la tenuta di Miami del tycoon!

Cameron Diaz e Justin Timberlake si sono lasciati talmente bene che si sentono frequentemente e hanno addirittura accettato di recitare in una commedia sentimentale insieme (Bad teacher – Cattiva maestra, ndr).

Angelina Jolie e Billy Bob Thorton sono amici del cuore. Lei ha pure scritto la prefazione all'autobiografia dell'attore.

Insomma, da Chris Martin e Gwyneth Paltrow fino a Sean Penn e Madonna, da Courteney Cox e David Arquette a Tim Burton e Helena Bonham Carter passando per Lisa Bonet e Lenny Kravitz, lo showbiz pullula di casi che ci insegnano che dalle ceneri di un love romance può ardere ancora un sentimento focoso, scevro di complicazioni erotiche.

Il premio alla migliore coppia di ex? Va a Sarah Ferguson e al principe Andrea d’Inghilterra: si sono separati nel 1992, hanno divorziato nel 1996 ma vivono tutt'ora insieme e sono ottimi amici.