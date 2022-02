Una ricerca sul sesso e sul cervello delle donne sembra dimostrare che un po' di attività sotto le lenzuola abbia ancora più benefici di quanto pensiamo

Avevamo erroneamente supposto di sapere già tutto sul sesso: da come un rapporto influisce sulla nostra salute fisica e mentale, a quante calorie si bruciano tra le lenzuola fino addirittura alla formula per scoprire se facciamo abbastanza sesso.

Quello che non sapevamo però, è che il legame tra sesso e salute è in realtà molto più profondo. Sopratutto per quanto riguarda i benefici del sesso sul nostro cervello.

**Chi fa (buon) sesso vive meglio: ecco come avere una vita sessuale appagante**

Secondo un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Neuroscience, il sesso può effettivamente essere responsabile di un cervello più sviluppato, in particolare della corteccia somatosensoriale.

I ricercatori hanno infatti identificato la regione del cervello legata alla stimolazione genitale nelle donne, scoprendo non solo che è più sviluppata rispetto a quella degli uomini, ma che il suo sviluppo dipende anche da quanto una donna è attiva sotto le lenzuola.

In altre parole: più una donna fa sesso più il suo cervello è sviluppato.

**Cosa succede se non si fa sesso per tanto tempo? Ecco la risposta della scienza**

(Continua sotto la foto)

Sesso e cervello: i risultati dello studio

La ricerca ha visto un gruppo di donne volontarie - di età compresa tra 18 e 45 anni - impegnate nella stimolazione del clitoride mentre i loro cervelli venivano scansionati tramite risonanza magnetica funzionale (fMRI).

I risultati hanno confermato che la regione della corteccia somatosensoriale del cervello si attivava in ogni donna nel momento della stimolazione.

I ricercatori hanno anche chiesto alle partecipanti la frequenza con cui avevano fatto sesso nell'ultimo anno e hanno scoperto che lo spessore dell'area cerebrale in questione era più sviluppato tra le donne che riferivano rapporti sessuali più frequenti.

**10 trucchi per fare sesso meglio (ci ringrazierete)**

Questa non è la prima volta che la scienza ha dimostrato che il sesso faccia bene al cervello.

Nel 2016, un team di ricercatori della McGill University in Canada hanno scoperto che le giovani donne che hanno rapporti hanno più facilità a ricordare le cose rispetto alle loro controparti sessualmente inattive. Un altro studio, della Coventry University nel Regno Unito, ha scoperto in modo simile che chi fa regolare attività sotto le coperta ha una salute cerebrale migliore.