Quali sono le qualità essenziali di una storia d'amore di successo? Ecco i segreti per una relazione lunga e per essere felici con il proprio partner

Avete presente quelle coppie visibilmente ed estremamente felici di cui non si riesce a non chiedersi quale sia il loro segreto?

Bene, nonostante il significato di relazione perfetta vari da persona a persona, ci sono in effetti dei segreti che si celano dietro le relazioni di successo.

Non hanno nulla a che fare con la scelta del compagno, ma più che altro con il rapporto che esiste tra le due persone coinvolte; cioè, come le due persone si trattano e come si sentono l'una per l'altra.

Ecco allora svelati i segreti per avere una relazione sana e lunga con il proprio partner.

I 6 segreti di una relazione lunga, sana e felice

1. Investimento emotivo

Avere una relazione richiede molto lavoro e molto tempo. Avere una relazione sana e duratura richiede ancora più lavoro e più tempo. Può infatti essere molto difficile.

Il primo, e forse il più importante, ingrediente per una relazione di successo è l'investimento emotivo al 100%.

Entrambi i partner devono essere completamente coinvolti nella relazione, altrimenti non c'è neanche motivo di provarci.

2. Avere interessi in comune

È vero che gli opposti si attraggono, ma è anche vero che bisogna poter condividere i propri interessi con il partner.

Trascorrere del tempo di qualità insieme è fondamentale.

Il cosa fare non è tanto importante, ma è fondamentale il solo fatto di stare insieme e fare qualcosa che piace a entrambi. Questo vi aiuterà a costruire una relazione più forte.

Cercate quindi di coltivare interessi comuni, informatevi sugli hobby e gli interessi del vostro compagno, siate aperti all'apprendimento di qualcosa di nuovo e condividete le vostre idee su attività da fare insieme.

3. Essere gentili

Essere gentili è uno dei doni più facili che potete offrire all'altro in una relazione. Perché allora a volte è difficile essere sempre gentili con il proprio partner?

Quando conosciamo fin troppo bene i nostri partner e passiamo molto tempo insieme, magari perché viviamo con loro, tendiamo a sminuirne l'importanza dei piccoli atti di gentilezza nella quotidianità.

Ma essere gentili nei modi più semplici, preparando magari insieme la cena, facendo il bucato per l'altra persona o sorprendendolo con piccoli regali, darà sicuramente una grande spinta alla vostra relazione.

Tali semplici atti di gentilezza sono uno dei consigli più pratici per una relazione sana.

4. Condividere i segreti

Le migliori relazioni sono quelle in cui il proprio partner è anche il proprio migliore amico. Quelle in cui si è aperti e onesti l'uno con l'altro.

In una relazione di successo non si ha paura di condividere parti di sé con il proprio partner. Un forte senso di sicurezza e fiducia è necessario per condividere i segreti gli uni con gli altri; segreti che rivelano i vostri più grandi interessi, desideri, sogni e delusioni.

Essere vulnerabili aumenta l'intimità e rafforza il legame relazionale.

5. Parlate (tanto) e ascoltate (ancora di più)

Una buona e sincera comunicazione con l'altro è la chiave di tutte le relazioni di successo; siano esse romantiche, platoniche o anche quelle legate al lavoro.

La fiducia sboccia quando le persone si sentono libere di parlare ma anche ascoltate e comprese.

Ascoltare significa dimostrare attenzione, cura e rispetto verso l'altro. Ma per ascoltare veramente, bisogna prestare la totale attenzione e magari anche mettere da parte la propria idea e i propri desideri.

6. Interdipendenza e indipendenza

In ogni relazione di successo deve esserci un tra interdipendenza e indipendenza.

È importante che i partner sentano di poter dipendere l'uno dall'altro per la vicinanza, il comfort e la sicurezza; tuttavia, non si dovrebbe diventare troppo dipendenti dall'altra persona.

È necessario un livello di indipendenza personale, perché se si fa troppo affidamento sul partner c'è il rischio che inizi a sentirsi soffocato.

