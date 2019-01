Una ricerca ha dimostrato che l'uso di nomignoli nelle coppie contribuisce a rendere più forte e intima la relazione. Ecco spiegato perché

Il linguaggio dell'amore è personale perché varia da coppia a coppia, ma è sempre ricco di sfumature. E ciò include anche nomi e nomignoli di vario genere (e gusto).

Epiteti come "cucciolo mio", "orsacchiotto" o "biscottino" sono solo alcuni dei più strani nomi che le coppie amano darsi l'un l'altro.

Ma mentre gli scettici li derideranno per questo, si scopre però che ad averla vinta sono proprio le coppie che fanno uso di questi soprannomi, perché una ricerca ha dimostrato come l'uso di nomignoli del genere aiuti a rendere più forte la relazione.

La ricerca

La ricerca è stata effettuata tramite un sondaggio di 1.026 adulti condotto da Superdrug Online Doctor, e ha dimostrato come l'uso di nomignoli all'interno di una coppia aumenti la soddisfazione della stessa relazione.

I partecipanti avevano un'età compresa tra i 20 e i 71 anni e dovevano aver fatto parte di una relazione da almeno più di un mese per poter partecipare al sondaggio. Il 49% degli intervistati era europeo e il 51% americano.

Il sondaggio ha rivelato che l'utilizzo di questo genere di soprannomi può essere utile perché favorisce un senso di intimità tra i partner e aumenta le connessioni emotive.

«Nelle giuste circostanze, i nomignoli non sono solo un modo carino per attirare l'attenzione del tuo partner - possono anche essere un segno che vi sentite abbastanza a vostro agio l'uno con l'altro per sviluppare il cosìdetto linguaggio d'amore» scrive il team di Superdrug che ha diretto il sondaggio.

A sostegno di questa tesi

Non è la prima volta che i soprannomi del genere usati nelle coppie sono stati identificati come un indicatore della soddisfazione della relazione.

Uno studio pubblicato nel Journal of Social and Personal Relationss nel 1993 aveva esaminato l'uso di idiomi bizzarri nelle coppie sposate, scoprendo che coloro che usano nomignoli erano generalmente più felici rispetto da quelli che non lo facevano.

I risultati hanno anche suggerito che l'uso di nomignoli teneri da parte dei coniugi è diminuito nel corso della loro relazione.

Ad usare i nomignoli in quantità maggiore erano le coppie sposate da meno di cinque anni senza figli, mentre quelli che avevano figli o erano sposati da più tempo li usavano molto meno frequentemente.