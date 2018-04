Al cuore non si comanda, ma quando subentra la lontananza fisica è tutto più difficile: ecco cosa consigliano le star per far funzionare una relazione a distanza

Una relazione a distanza può essere appagante, se gestita nel modo giusto. Già, ma qual è il modo giusto? Perché quando ci si mette di mezzo la lontananza diventa tutto più difficile.



I litigi si amplificano e la mancanza della persona amata può diventare insopportabile. Per resistere bisogna trovare un equilibrio e tanta, tantissima organizzazione (se non altro per incastrare i rispettivi impegni e riuscire a vedersi).



Dovendo viaggiare continuamente da una parte all'altra del mondo, le star sono le persone ideali per dare qualche consiglio (fosse anche quello di fuggire a gambe levate).

Ecco cosa hanno detto in proposito.

Ed Sheeran, bisogna sempre trovare il tempo



Nel corso della sua carriera, tra promozioni di album e tour mondiali, il cantante si è trovato spesso a dover stare lontano dalla sua fidanzata di una vita, Cherry Seaborn, che era anche una sua compagna di scuola.

Il segreto del loro successo? Prendersi del tempo per stare insieme anche in mezzo al trambusto di una carriera folgorante.

«È la prima volta che ho avuto il tempo di innamorarmi. Ho voluto prendermi un anno di pausa dal lavoro perché lei aveva lasciato il suo impiego a New York.

Ci siamo detti: “Molliamo tutto e prendiamoci un anno di stop. Così ci siamo messi a viaggiare e trascorrere tutto quel periodo insieme. Ho sentito che tutto andava al suo posto ed è successo perché ho permesso che accadesse».



Ellie Goulding, serve impegno da parte di entrambi



La cantante si è ritrovata a vivere una storia a distanza con il suo ex, Dougie Poynter, il che la ha dato un’esperienza tale da potersi permettere di dare qualche consiglio in proposito.

«Bisogna lavorarci tanto, impegnarsi tanto ed essere realistici, in modo da essere preparati e cercare di vedersi ogni volta che si può. La distanza non è per niente facile, bisogna lottare, come sempre nella vita».



Vanessa Hudgens, la comunicazione è la chiave



Se pensate che non valga la pena tuffarsi in una relazione a distanza, perché siete convinti che non funzionerà, ci pensa l’attrice a farvi cambiare idea, forte del suo rapporto con Austin Butler.

«La cosa importante è mettere al primo posto l’altra persona. Se cercate continuamente di farla felice e vedete che dall’altra parte succede lo stesso, allora state certi che niente potrà andare male», dice lui.

Mentre stando a Vanessa: «La comunicazione è la chiave di tutto. Quando c’è qualcosa che vi preoccupa, non tenerla dentro. Parlatene, non censuratevi».



Khloe Kardashian, fate cose insieme anche a distanza



«Possono esserci centinaia o migliaia di chilometri tra voi, ma potete sempre condividere dei bei momenti», sostiene la reality star, ripensando ai momenti in cui con Tristan Thompson dovevano accontentarsi di una storia a distanza (visto che lui gioca a basket in un’altra città).

«Guardate il vostro telefilm preferito insieme in diretta su Face Time o fate qualcosa di produttivo, come andare a correre mentre chiacchierate o riorganizzate gli armadi».



Nicole Kidman, lasciatevi un pensiero per ogni giorno lontani



L’attrice e il marito Keith Urban hanno optato per la corrispondenza vecchio stile quando si tratta di stare lontani:

«Per ogni singola notte in cui lui è via mi lascia una lettera. Ogni singola volta da quando stiamo insieme», ha rivelato la star in un’intervista a InStyle.



Drew Barrymore, non stare in una relazione a distanza



L’attrice consiglia di non farsi coinvolgere, almeno sulla base di quella che è stata la sua esperienza:

«Mi sentivo impazzire, davo letteralmente di matto, con cose del tipo “Non ti vedo mai, non parliamo abbastanza”.

La cosa peggiore dell’essere single è stare da soli, ma così non avevo nessun benefit perché stavo con una persona che non vedevo mai e mi sentivo come in un assurdo purgatorio. E per questo perdevo la testa».

Troian Bellisario, programmare avventure insieme



La protagonista di Pretty Little Liars, che nel dicembre 2016 ha sposato il suo fidanzato di lungo corso Patrick J. Adams, sostiene che sia importante

«programmare diverse avventure da fare insieme e prepararsi a fare tanti chilometri per farla funzionare».

Miles Teller, scrivetevi di meno



Quando pensa ai momenti in cui lui e la sua fidanzata Keleigh Sperry devono stare separati, l’attore sostiene sia meglio ridurre la quantità di messaggi:

«Il problema della gente che si scrive tutto il tempo è che se racconti tutto quello che fai durante la giornata, poi non avrai niente da dire».



Amanda Seyfried, mai frequentare nessuno a distanza



A proposito di relazioni a distanza, l’attrice ha le idee molto chiare e non intende neanche valutare questa opzione:

«Mai frequentare qualcuno che non vive nel tuo stesso posto. Ti fa soffrire e ti rende insicura, ti senti il cuore in mille pezzi ogni volta che devi separarti da lui».



Claire Danes, non entrate in modalità report



«Parliamo un sacco, ci scriviamo e ci mandiamo foto e scemenze» ha rivelato l’attrice di Homeland parlando della sua storia semi-a-distanza con Hugh Dancy.

«Credo sia pericoloso però entrare nella modalità report, quando semplicemente ti ritrovi a elencare quello che hai fatto durante la giornata. Secondo me a volte bisogna comportarsi come se si stesse insieme».