Gli esperti rivelano quanto conta il sesso in una relazione e come avere una vita sessuale soddisfacente per sé e il proprio partner

Quanto conta il sesso in una relazione? Sembra una domanda trabocchetto, ma è un dubbio che attanaglia più persone di quante credete.

Il sesso non è sempre necessario, tuttavia per molti è una parte importante di una relazione sana e appagante. Quanto sia importante però, varia da persona a persona.

Alcuni ritengono che avere una connessione sessuale con il proprio partner sia assolutamente vitale, altri invece fanno più riferimento a diversi tipi di intimità e connessione. Ad esempio, romanticismo, fedeltà e rispetto sono tutte componenti fondamentali in qualsiasi relazione di successo.

Ma allora quanto è importante il ruolo del sesso nella vita amorosa?

Ecco quanto conta il sesso in una relazione

Non esiste una risposta unica alla domanda "Quanto conta il sesso in una relazione". Il ruolo e la frequenza dell'attività tra le lenzuola dipende tutto da voi e dal vostro partner.

«Quando la propria vita sessuale di coppia sta andando bene, il che significa che lo fate in modo coerente e non avete grossi problemi, allora rappresenta solo dal 15 al 20% circa della soddisfazione della relazione», spiega la erapeuta Laurie Mintz, autrice di A Tired Woman's Guide to Passionate Sex.

Quando invece non va, però, può rappresentare una grossa fetta di insoddisfazione all'interno della relazione.

Ma il sesso è molto più del rapporto sessuale: può significare cose molto diverse in relazioni diverse. La cosa più importante è che i due partner siano sulla stessa lunghezza d'onda riguardo a quanto conta il sesso in una relazione.

Secondo varie ricerche, il sesso regolare supporta una relazione sana in diversi modi. Ad esempio, l'ossitocina rilasciata durante il sesso aumenta il senso di legame e migliora l'intimità emotiva. Inoltre, il sesso in una relazione monogama aumenta il livello di impegno e connessione emotiva con l'altra persona.

Il sesso quindi non è l'ingrediente segreto per far funzionare una relazione, ma ha di certo il suo peso.

Come avere una vita sessuale che vi faccia (entrambi) felici

È normale che tra due partner ci siano livelli di desiderio non corrispondenti, in genere capita che un partner abbia una libido più alta e l'altro libido più bassa.

Anche se le vostre differenze sessuali possono sembrare un problema serio per la relazione, spesso non c'è nulla di cui preoccuparsi. Anche in questo caso, come per tante altre cose in una relazione, bisogna scendere a compromessi.

Fare spazio a queste conversazioni potrebbe fare la differenza tra relazioni sane e relazioni malsane.

Ma quante volte alla settimana bisognerebbe fare sesso?

Secondo uno studio, la soddisfazione relazionale migliora progressivamente anche con solo un rapporto a settimana; il che è anche in linea con la frequenza media nazionale.

