Se quello che cercate è il Principe Azzurro iniziate a far caso che abbia alcune qualità specifiche: ecco da cosa riconoscere l'uomo ideale

Se Babbo Natale potesse regalarvi una storia d'amore come si deve mettendovi sotto l'albero qualcuno con cui passare i prossimi Natali, come dovrebbe essere?

Sapreste quali caratteristiche inserire nella letterina?

L'importante, quando si desidera qualcosa, è avere le idee chiare.

E questo è un discorso che vale anche per l'amore.

Ecco dunque quali dovrebbero essere le caratteristiche imprescindibili da cercare in un uomo, se quello che sognate è l'amore.

(Continua sotto la foto)

Senso dell'umorismo

Uno di quelli che ride alle vostre battute, che non prende tutto sul serio e non vi risponde seriamente se lo chiamate dicendo «emergenza, emergenza, dovete correre in soccorso della signorina che vi sta chiamando», insomma non uno che non vi risponde chiedendovi se state male e quando capisce che è uno scherzo sostiene che sia di cattivo gusto.

Uno che sia in grado di giocare, con i doppi sensi, con l’humor nero e soprattutto con se stesso.

Senza troppe paranoie

In generale, sul mondo e sulla vita.

Già ci pensiamo noi a farci le pare su tutto, su cosa dobbiamo metterci, sul nostro nuovo colore di capelli, sul perché abbiamo quel brufolo proprio in mezzo alla fronte e proprio il giorno in cui dobbiamo presentare il nostro progetto.

Cercate un uomo che sdrammatizzi, che non si faccia paranoie sulla vita, che la prenda come viene e prenda anche voi così.

Che vi dica che va tutto bene e che pesi la giusta importanza, che vi insegni a trovare il lato comico della vita in ogni cosa che vi succede e sgonfi i macigni sulla vostra schiena come se bucasse dei palloncini.

Che dimostri l'amore nei fatti

Niente uomini che dicono subito ti amo o che professano di volersi innamorare rapidamente.

Vi auguriamo di trovare un uomo che prima ancora di dirlo lo dimostri ogni giorno, uno che non ha bisogno di troppe parole ma che mette tutto quello che prova e che è nei fatti.

Gli slanci plateali sono facili e lasciano il tempo che trovano, i silenzi sono difficili e per essere capiti hanno bisogno della fiducia.

Che non abbia paura dell'amore

No ai sognatori sterili e che non sanno dimostrare i propri voli pindarici ma no anche ai cinici che non credono nell’amore, che non sanno dare e non riescono più ad emozionarsi.

Kant parlava del «cielo stellato sopra di me», la bellezza non sta in quel cielo ma nella capacità di emozionarsi, di provare qualcosa e di metterlo in circolo senza problemi, paure o sensi di colpa.

Cercate un uomo che non abbia paura dei suoi sentimenti.

Con cui sentirvi voi stesse

Esistono le persone che vi fanno sentire bene, con cui non dovete spiegarvi, interpretare una parte finta o essere qualcuno che non siete.

Sono le persone con cui sentirvi a casa, dire quello che volete e essere voi con tutti i vostri difetti senza alcun tipo di problema.

Sono quelli con cui non ve ne frega nulla se vi sta spuntando un brufolo sul mento e se non avete nessuna voglia di truccarvi.

Cercate qualcuno che vi sopporti per quello che siete e da sopportare allo stesso modo.

Che non vi giudichi

Una persona a cui poter raccontare tutto, o quasi, che non vi giudichi per il vostro passato e che sdrammatizzi tutto quello che voi catalogate come incredibilmente vergognoso.

Vi auguriamo che non vi serva qualcuno che vi salvi da voi stesse ma solo qualcuno che non butti sale sulle vostre cicatrici, che le metta affianco alle sue e sappia comprenderle e aiutarvi a lasciarle dietro voi.

Con cui divertirvi

Qualcuno con cui ridere, ridere e ancora ridere, un compagno di giochi, un compagno di banco con cui scherzare, provocarvi, correre per mano in mezzo alla strada, baciarvi sotto la pioggia, ballare fino al mattino, giocare ai videogiochi, sfidarvi a chi arriva primo, lanciare palle di neve.

Qualcuno con cui tornare bambini, essere complici e per questo felici.