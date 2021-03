Volete capire se il vostro partner è davvero quello giusto da sposare? Ecco quali sono secondo la scienza le 9 qualità da cercare in un uomo

Gli scienziati hanno passato decenni a cercare di capire tutti i meccanismi e i segreti che svelano il perché ci innamoriamo di una specifica persona piuttosto che di un'altra e sono arrivati a definire 9 qualità da cercare in un uomo se quello che vogliamo è un compagno per la vita.

D'altra parte, da parte nostra, tutti ci siamo chiesti almeno una volta se la persona che abbiamo scelto come partner è la migliore che avremmo potuto trovare.

O se un dato corteggiatore potrebbe essere "quello giusto".

Se una relazione positiva può portare molta gioia e felicità nella propria vita, infatti, vale anche il contrario nel caso in cui non si abbia a fianco la persona giusta.

E questo è il motivo per cui, che siate in una relazione, o alla ricerca di un compagno, potrebbe valere la pena chiedersi se quest'uomo ha effettivamente tutte le carte in regola.

Per fortuna, a quanto pare gli scienziati hanno identificato una serie di caratteristiche e qualità da cercare in un uomo se si desidera una relazione duratura e felice.

Ecco allora l'identikit dell'uomo da non farsi scappare: spuntate l'elenco!

9 qualità da cercare in un uomo se volete una relazione felice e duratura

1. È intelligente

Uno studio della Hanken School of Economics in Finlandia suggerisce che più un uomo è intelligente, e più è probabile che sia fedele. Secondo la ricerca infatti, gli uomini più intelligenti hanno maggiori probabilità di sposarsi e rimanere felicemente sposati.

2. Vi fa ridere

Trovare qualcuno che vi faccia ridere è fondamentale in una relazione. E lo conferma anche una ricerca pubblicata su ScienceDirect: gli uomini hanno maggiori probabilità di avere successo nell'accoppiamento sono quelli che hanno un buon senso dell'umorismo.

3. Supporta attivamente la vostra carriera

Lo studio Fast-Track Women and the “Choice” to Stay Home ha rilevato che per ben due terzi delle donne l'opinione del marito era un fattore decisivo nella scelta se lasciare il lavoro. Anche per quelle donne che nello studio hanno descritto i loro mariti come solidali, si è poi scoperto che gli uomini si rifiutavano di cambiare i propri orari di lavoro o di aiutare di più nella cura dei bambini.

Per questo, se trovate un uomo che supporti attivamente la vostra carriera ed è pronto a fare sacrifici per il vostro successo, tenetevelo stretto.

4. Si interessa dei vostri amici e della vostra famiglia

Non è raro che una donna finisca per rinunciare alla propria vita sociale per inserirsi in quella del suo nuovo uomo. Ma è raro che un uomo faccia lo stesso una volta che entra in una relazione.

Ma mantenere le proprie amicizie è importante anche quando si ha una relazione romantica. Quindi assicuratevi di essere con un uomo che non solo vuole che troviate il tempo per vedere i vostri amici, ma si sforza anche di conoscerli e uscirci insieme.

5. Ha intelligenza emotiva

Se bisogna credere agli stereotipi, sono le donne quelle che cercano sempre di parlare di sentimenti e mai gli uomini. E a quanto pare in questo c'è un fondamento di verità scientifica.

Sono molti gli studi che confermano che le donne sono più brave a prendere in considerazione le opinioni e i sentimenti del loro partner rispetto agli uomini, ma è importante che in una relazione entrambi abbiate un certo livello di intelligenza emotiva.

6. Rispetta le vostre opinioni e ascolta quello che avete da dire

Se il vostro partner è convinto di avere sempre ragione e non prende mai in considerazione il punto di vista altrui, non è un buon segno per la relazione.

Secondo il dottor John Gottman, autore di The Seven Principles for Making Marriage Work, se un uomo rifiuta l'influenza della sua partner femminile, potrebbe essere un segno che ha problemi di potere. Meglio stargli alla larga.

7. È disposto a impegnarsi per migliorare le cose

Uno studio della University of Texas ha scoperto che le relazioni di maggior successo non erano influenzate tanto dalla compatibilità tra uomo e donna, ma piuttosto dalla volontà di entrambi di far funzionare la relazione.

Quindi, se a ogni litigata voi o il vostro partner siete sempre pronti a dire basta piuttosto che impegnarvi a far funzionare la relazione, potrebbe non essere un segnale di buon auspicio.

8. Celebra i vostri successi

Che si tratti di un grosso successo lavorativo, o della vostra prima lezione di flauto, è importante avere un partner che celebri i vostri risultati.

Ma non (solo) per farvi sentire meglio. Uno studio pubblicato su The Journal of Personality and Social Psychology ha scoperto che le coppie che hanno celebrato i successi del proprio partner erano più soddisfatte delle loro relazioni rispetto a quelle che hanno reagito negativamente o erano indifferenti.

9. Condivide i vostri valori

Secondo una ricerca pubblicata su ScienceDaily, avere una visione simile della vita potrebbe essere il vero fattore determinante per avere una relazione di successo.

Più le vostre personalità sono simili, più è probabile che affrontiate la vita (e i problemi) allo stesso modo; dalla socializzazione al lavoro all'organizzazione della casa.

Se le vostre priorità e i vostri valori sono gli stessi, è probabile che ci sia anche un maggiore livello di rispetto reciproco.