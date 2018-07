Prime vacanze insieme: ecco come scacciare dubbi e paure e rendere la prima vacanza con il (nuovo) fidanzato indimenticabile e bellissima

Dovete partire con il vostro lui, siete in panico perché non sapete come fare, come comportarvi e cosa portare in valigia.

Urge shopping selvaggio, anzi no meglio evitare per non sembrare che avete comprato tutto solo per lui. Meglio partire con i vestiti di sempre e sembrare naturali ma se poi vede il difetto sul fianco che fa quel vestito?

L’essere umano, per natura, è portato a crearsi problemi anche dove non ci sono.

I pensieri negativi si susseguono e si accavallano in ogni situazione nuova che presuppone un cambiamento, figuriamoci se c’è di mezzo l’amore.

La causa di tutto questo? Insicurezza e paura di non essere all’altezza delle (sue e vostre) aspettative.

Vi diamo quattro consigli per godervi la vostra vacanza e non pensare più a niente.

Siate quello che siete

Sembrerà banale ma l’unico modo per far andare nel verso giusto la vacanza con il partner è essere semplicemente se stessi.

Potete decidere di indossare una maschera ma quanto può durare?

Prima o poi cadrà rovinosamente e vi ritroverete ad arrampicarvi sugli specchi e a cercare di aggiustare qualcosa che ormai potrebbe essersi rotto.

No alle aspettative

Sognate pure a occhi aperti di romantiche passeggiate sulla spiaggia, cene a lume di candela e aperitivi circondati da fiori ma sappiate che la realtà sarà comunque molto diversa.

Le situazioni che vivrete saranno uniche perché colme di emozioni e sensazioni che solo quel momento vi darà quindi cercate di vivere tutto a suo tempo.

Il tempo dell’attesa prima di partire, quello della vacanza e quello del post viaggio, quando potrete davvero tirare le somme di ciò che avete vissuto.

Vivete il momento

Se state già pensando a cose come E se mi annoio? E se non sappiamo di cosa parlare? E se lui non fa per me? è decisamente il momento di frenare i pensieri.

Tutti i pensieri negativi che state facendo non vi aiuteranno e anzi non faranno altro che aumentare la vostra ansia.

Fate tre respiri e dite ad alta voce Stop! Vi servirà a mettere un freno a quella vocina interna sabotatrice.

Vivete il momento presente e pensate che tutto quello che succederà, in positivo o in negativo, vi servirà per il futuro.

Condividete i pensieri

Potrebbe stupirvi sapere che, nella maggior parte dei casi, le paure di uno sono condivise anche dall’altro.

La prima vacanza insieme infatti è un banco di prova per la coppia.

È il momento di comprendere lo stile di vita e le abitudini dell’altro per poi capire se possono essere incastrate con le nostre.

Avete timore di mostrarvi al mattino senza make up? Diteglielo! Se è quello giusto troverete conforto, le paure spariranno e potrete vivere al meglio la vostra vacanza.