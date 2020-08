Sono una delle prime cose che le donne guardano negli uomini: se vi siete mai chiesti perché alle donne piacciono le mani degli uomini, ecco la risposta

È risaputo: alle donne piacciono le mani degli uomini. Ma sapete perché?

Per quanto l'aspetto in generale, la simpatia, la sicurezza in se stessi e il portamento siano fondamentali per attrarre il potenziale partner, le mani hanno un significato profondo, non a caso sono una delle prime cose che si guardano nell’uomo e più sono grandi e curate più le donne ne sono attratte.

Insomma possono far scoccare la vera scintilla.

Ecco perché alle donne piacciono le mani degli uomini

Donano un senso di protezione

Per quanto ogni donna possa proteggersi da sola, volete mettere la sicurezza che si sente tra le braccia di un uomo?

Le mani diventano il primo mezzo di intimità in una coppia, il primo contatto attraverso cui si può sentire (o meno) il batticuore.

Se il tocco funziona allora anche la storia potrà decollare.

Rivelano chi si ha davanti

Le caratteristiche delle mani dell’uomo possono dire molto della persona che si ha davanti.

Si mangia le unghie? Probabilmente avrà difficoltà a esprimere le sue emozioni.

Ha le mani tagliate e rovinate? Sarà un gran lavoratore.

Sembrano quelle di una donna? Chissà quanto tempo dedica a curare il proprio corpo.

Insomma le mani svelano molto della persona che abbiamo davanti e proprio per questo affascinano.

Le mani "toccano"

Le mani sono la prima cosa che si mette in contatto con il corpo del partner.

Alle donne piacciono perché sono lo strumento attraverso il quale possono sentirsi amate, volute e coccolate dal partner.

Lo stesso accade al contrario: anche il sesso maschile tiene molto alla cura delle mani di lei proprio perché nel rapporto di coppia sono fondamentali per esplorarsi a vicenda.