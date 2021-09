Secondo una ricerca, le persone che usano più emoji nei messaggi hanno più successo ai primi appuntamenti e fanno più sesso di chi scrive senza emoticon

L'uso delle emoji è un'arte complessa. Secondo qualcuno, infatti, se non si mettono abbastanza faccine nei propri messaggi si è freddi e senza alcuna comprensione del divertimento. Se se ne usano troppe, invece, si può passare per frivoli e spensierati.

Ma una nuova ricerca ha scoperto che la passione per le emoji - e il loro uso abbondante - ha un vantaggio sorprendente al quale (probabilmente) nessuno aveva mai pensato.

**Fate "abbastanza" sesso? Ecco la formula per scoprirlo**

A quanto pare, infatti, le persone che condiscono i loro messaggi con le emoticon hanno una vita sessuale migliore.

**L’oroscopo del sesso: come fanno l'amore i 12 segni zodiacali**

(Continua sotto la foto)

Ecco cosa dice di voi l'uso che fate delle emoji

La ricerca è stata pubblicata dalla rivista PLoS ONE, ed è stata condotta dai membri del Kinsey Institute dell'Università dell'Indiana e del Dipartimento di Psicologia del Lake Forest College di Chicago.

Le due università hanno intervistato oltre 5.000 partecipanti, di età compresa tra i 18 e i 94 anni.

I risultati sono stati chiari: le persone che usano più emoji nella comunicazione online hanno avuto in media molti più appuntamenti, e hanno fatto più sesso di chi non usava faccine.

Gli autori dello studio hanno dimostrato che l'uso frequente di emoji con potenziali partner è legato non solo a un incremento dell'attività fisica sotto le lenzuola, ma anche a una vita di appuntamenti più attiva e di successo.

**10 segnali per capire se il sesso tra voi due non va (e correre ai ripari)**

I partecipanti alla ricerca hanno dovuto compilare un sondaggio in cui gli era chiesto se usassero emoticon e, in tal caso, perché. Sono poi state poste anche diverse domande sulla loro vita sentimentale e sulla loro attività sessuale.

Si è scoperto che il 38% non le usa mai, il 29% quasi mai, il 28% usa emoticon regolarmente, il 3% ne usa almeno uno in ogni messaggio e il 2,5% ne usa più di una nella stessa conversazione.

I ricercatori hanno poi esaminato i dati del sondaggio, che includevano non solo la frequenza nell'uso delle emoji, ma anche l'intimità con il ricevente delle faccine ed eventualmente il livello d'intimità raggiunto.

Cosa c'entrano le emoji con il successo in amore?

«L'uso di emoji con potenziali partner è associato al mantenimento della relazione oltre il primo appuntamento e ad interazioni più romantiche e sessuali», hanno spiegato gli autori dello studio.

**Quante calorie si bruciano facendo sesso?**

Tuttavia, rimane il mistero sul perché sia effettivamente così.

Gli autori hanno diverse spiegazioni sul motivo per cui l'uso elevato di emoji potrebbe essere collegato a una fiorente vita amorosa.

Secondo loro, infatti, coloro che usano tante faccine potrebbero essere più bravi a formare connessioni intime ed emotive con gli altri: le espressioni non verbali comunicate attraverso le emoticon sono utili sia per conoscersi meglio sia per amplificarne un messaggio positivo.

Infine, le emoji aiutano anche a capire l'interesse che le persone mostrano l'un l'altro.

**10 trucchi per fare sesso meglio (ci ringrazierete)**