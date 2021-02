Per ravvivare la passione con il lui (o lei) di sempre spesso basta sperimentare qualcosa di nuovo: ecco 12 giochi piccanti da provare sotto le lenzuola

Ravvivare la passione è spesso il modo migliore per dare una sferzata di energia a ogni tipo di rapporto sentimentale e porterà benefici alla coppia che andranno ben oltre la camera da letto.

Condividere l'intimità del sesso di coppia, infatti, unisce i partner in modo profondo ed è spesso una cartina di tornasole dello stato del rapporto.

Ecco perché è importante non lasciare che l'abitudine o la stanchezza ci facciano mettere in secondo piano il lato fisico del vostro rapporto. O che non lo facciano troppo spesso perlomeno.

Come ravvivare la passione dunque? Facile, sperimentando cose nuove insieme.

Attenzione: tutto quanto suggerito deve essere inteso come un gioco, ovviamente condiviso, all'interno di un rapporto consolidato.

12 sperimentazioni di coppia per ravvivare la passione

Come ravvivare la passione: usate uno specchio

Prima che parta l’amore, posizionate un grosso specchio di fianco al letto e guardatevi in azione.

Amplificherà notevolmente l’eccitazione, provare per credere. È un po’ come guardare un film hard assieme, anzi, meglio ancora: è come filmarsi e riguardarsi.

Aggiungete del cibo

Se la gola è un vizio capitale, gola + sesso equivalgono a un biglietto solo andata per il Paradiso.

Ibridate cibo e passionalità, accogliendo tra le lenzuola il cibo giusto.

Dagli alimenti afrodisiaci (tipo i classici, panna montata e fragole oppure ostriche e champagne) a ciò che più vi ispira, sperimentate quello che volete. Cospargete di marmellata il corpo di lui, fatevi colare del miele sul collo, posizionate cioccolatini succulenti nei punti più strategici…

Il sesso unito al piacere del cibo amplifica il piacere perché coniuga orgasmo sessuale e orgasmo culinario.

Sensualità a livello letterale, con il senso del gusto che si aggiunge a tutto quanto.

Filmatevi (e riguardatevi)

Dicevamo prima che filmarsi e riguardarsi è meglio di godersi assieme la visione di un film hard. Ebbene sì: vedersi protagonisti dell’amplesso è uno dei modi più sicuri per ravvivare la passione con minimo sforzo.

Basta uno smartphone, ma ricordatevi poi di cancellare il video una volta che l'avrete rivisto.

Il soft bondage

Niente di troppo complicato né di spericolato, solo un delicato e leggero tocco di “lègami”.

Con una sciarpa di seta o un nastro di raso, fatevi legare i polsi oppure fatelo voi a lui.

Il senso di costrizione e di proibito daranno una bella sferzata di passione, ma niente nodi troppo stretti.

Scegliete una colonna sonora che stimoli il sesso

Oltre al palato, l’altro dei cinque sensi da stuzzicare è l’udito. Gemiti, respiro sensuale e gridolini fanno già il loro sporco lavoro ma se volete creare una base di sensualità pura, puntate sulla base musicale giusta, quel sottofondo di sette note dall’alto livello non di volume ma di sensualità, è un’alleata pazzesca di un sesso altrettanto pazzesco.

Basta selezionare le canzoni che più rievocano l’andamento di un amplesso, quelle il cui ritornello simula un orgasmo, i brani in cui un assolo fa venire brividi lungo la schiena.

Autoerotismo vis-à-vis

Secondo uno studio della Society for the Scientific Study of Sexuality, il 72,6% degli uomini prova un’enorme eccitazione nel vedere una donna intenta a toccarsi.

E niente fa pensare che la cosa non valga anche al contrario.

Dunque concedetevi entrambi dell'autoerotismo mentre vi guardate.

Vi ecciterete da un lato guardando e dall'altro all’idea di essere guardati. Un gatto che si morde piacevolmente la coda, insomma.

Wild Sex

Sperimentarlo tra le lenzuola (o dovunque dato che si tratta di tipologia wild) potrebbe farvi scoprire che è quello che fa per voi.

Sesso selvaggio significa lasciare fuori dalla stanza le inibizioni e buttarsi a capofitto nella passione pura.

E per una volta tanto, non preoccupatevi dei vicini: qualche grido concedetevelo.

Sex Toys

L’errore che frequentemente si commette è quello di crederlo amico solo dell’autoerotismo.

Invece è un perfetto compagno pure della coppia. Provate ad accoglierlo nella vostra intimità e scoprirete quanto alza il livello di eccitazione.

Travestimenti e giochi di ruolo

Un evergreen del sesso è la teatralità: travestirsi, interpretare ruoli che non ci appartengono, fare un po’ di sana sceneggiata insomma. Tutto questo giova alla libido quindi lasciate correre la vostra fantasia, liberatela dalle briglia in cui la si costringe quasi sempre.

Quindi il primo step è senz’altro il “dressing up”, ma l’abito non è il solo a fare il monaco: ci vuole anche un po’ di azione, ossia di gioco di ruolo.

Calatevi nella parte, costruendovi un personaggio che magari potrete tenere vivo nel tempo - da rispolverare all'occorrenza.

Frottage

Si chiama frottage e significa strofinare i corpi l’uno contro l’altro. Con la pelle nuda oppure vestiti, non importa. Lo sfregamento provocherà il piacere.

Fa parte del gioco il resistere alla penetrazione: anche se l’impulso sarà quello di cedere alla tentazione, provate a imporvi di non farlo per una mezz’ora o più.

Quando poi vi lascerete andare del tutto, l’estasi sarà doppia. Per non dire quadrupla.

Dormite nudi

Niente veste da camera, zero camicia da notte: dormire con il costume adamitico è la cosa migliore che possiate fare per coltivare la lussuria.

Basterà infatti che uno dei due si svegli con qualche idea balzana in testa e ne vedrete delle belle.

Un ritorno al contatto pelle a pelle è il preliminare più potente che possiate sperimentare.

Sesso virtuale

Infine, c’è il sesso a distanza. Fatelo assolutamente per mantenere vivo il rapporto, anche se da remoto.

Gli strumenti non vi mancano di certo: tra smartphone, PC, app e piattaforme di ogni tipo con cui si riesce perfino a laurearsi online, figuriamoci se non si può fare del sex virtuale di tutto rispetto.