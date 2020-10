Se cercate la colonna sonora perfetta per i vostri incontri romantici, ecco le migliori canzoni per fare l'amore che ci sono. Provare per credere

Quando si parla di canzoni per fare l'amore ognuno ha i suoi (personalissimi) gusti. Giustamente.

Anche perché - anzi, soprattutto perché - ci sono modi e modi per fare l'amore: ci sono le prime volte con qualcuno, ci sono le serate romantiche e quelle alla fine di una serata di folleggiamenti; ci sono poi le personalità tenere e quelle con l'animo piccante o passionale.

Ciò che unisce tutti però è un dato di fatto, che vale nella vita come nei film: se la musica è quella giusta il risultato è ancora meglio.

Assoli da brivido, batterie sincopate che diano il ritmo dell'amplesso e voci roche che, tra un grido e un vocalizzo, emettano qualche gemito.

Qualunque sia la vostra necessità, abbiamo la colonna sonora che fa per voi.

Ecco le migliori canzoni per fare l'amore

Canzoni per fare l'amore (per la prima volta insieme)

- Blue in Green di Miles Davis: tutto l’album da cui è tratta, Kind of Blue, è considerato un disco dall’elevato potere afrodisiaco. Un jazz perfetto per scaldare gli animi.

- Say It Ain't So dei Weezer: traccia virtualmente la curva del sesso. Incomincia lentamente ma in maniera ritmata, continua in modo sempre più sincopato e arriva a un’acme tale che susciterebbe pensieri impuri in chiunque. Oh yeah! Alright! Feels good! Inside!

- Where Is My Mind dei Pixies: la hit dei Pixies è un contorno per il sesso tra novizi da leccarsi i baffi. E non solo i baffi… Griderete la stessa cosa: “Where is my mind?”

- I Heard It Through The Grapevine di Marvin Gaye: un classico, così classico che il vostro partner vi sgamerà subito. Appena la metterete su, capirà quali sono i vostri piani. Se volete una versione più rock blues, c’è anche quella dei Creedence Clearwater Revival. E di Marvin Gaye mettete subito dopo Let’s Get It On e poi Sexual Healing e via!

- I Belong To You di Lenny Kravitz: un sound che ti fa muovere il bacino per ballare esattamente come dovresti fare tra le lenzuola. Dal dancefloor al letto il passo è breve, con la playlist giusta.

- Careless Whisper di George Michael: un classicone dell’erotismo uditivo. Il sax e le sonorità jazz molto hot faranno da padrone di casa (e di camera da letto).

- Can't Get Enough of Your Love, Babe di Barry White: c’è chi mette su qualsiasi cosa della discografia di Barry White e gli parte l’ormone. Questa lo schizza in altissimo.

- Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me degli U2: se lui ha un petto e una tartarughina addominale in stile Batman e voi siete sensuali come Catwoman, questo pezzo tutta la vita. Colonna sonora di Batman Forever, riuscirebbe a eccitare perfino un pinguino (rimanendo in tema).

Canzoni per fare l’amore (e non sesso)

- Bold as Love di Jimi Hendrix: con questa canzone Jimi Hendrix vi fa innamorare. Di se stesso e tra voi due. Sarà come fare una cosa a tre. Amore al cubo.

- Downtown Train di Tom Waits: passionalità, voce roca molto stimolante (Tom Waits è una garanzia) ma questa è per fare l’amore, deve esserci tanto sentimento tra le lenzuola prima ancora che il piacere.

- Get Direct di Joan as Police Woman: amore, amore e amore. Piano melodioso, ritmica da battito cardiaco e accordi giusti gridano love.

- Crimson & Clover di Tommy James & the Shondells: un inno all’amore che ben si sposerà alla vostra parentesi di “ti amo”, “ti adoro”, “ti voglio”…

- Feels Like We Only Go Backwards dei Tame Impala: romanticismo allo stato puro con arrangiamento lisergico in stile Lucy in the Sky With Diamonds. Da strippare.

- Try Me di James Brown: la potrebbero usare in qualsiasi scena d’amore quindi fatela vostra per il vostro personale film. L’happy ending arriverà...

Canzoni per fare sesso ultra passionale

Se le canzoni per fare l'amore sono accomunate da un certo livello di sound romantico, questo cambia quando più che di amore si parla di sesso.

- Why Is It So Hard di Charles Bradley: è una canzone dalla portata passionale pazzesca, sia musicalmente sia vocalmente. Travolge senza lasciare scampo. Da orgasmi multipli

- I’ve Been Loving You Too Long di Otis Redding: c’è chi la metterebbe nella playlist del fare l’amore ma è perché non l’ha ancora provata tra le lenzuola. Seguitene il ritmo strano: qui il buon vecchio Otis (che ne sapeva eccome, non solo di musica) ci dice di cambiare ritmo continuamente. E di fare una pausa prima dell’apogeo, quella pausa che potenzia l’orgasmo in maniera inimmaginabile.

- For Reasons Unknown dei The Killers: una campana di Gauss musicale che dovrebbe darvi la traccia da seguire con i movimenti del bacino.

- Hit The City di Mark Lanegan e PJ Harvey: loro due sembra che stiano facendo del gran bel sesso mentre duettano. Unitevi al coro.

- P.D.A. (We Just Don’t Care) di John Legend: funziona come un bel drink, sciogliendo il ghiaccio e facendo venire tanta ma tanta voglia di divincolarsi.

- Need You Tonight degli INXS: amalgama sussurrato e gridato, ha un ritmo sincopato ipnotico e la mononota. Uno spartito del sesso ben fatto. Bis!

- Gimme All Your Love degli Alabama Shakes: avete presente il consiglio del cambiare continuamente ritmo durante il sesso per un’esplosione di piacere? Ecco, seguite passo passo questo pezzo e… boom!

- After Dark di Tito & Tarantula: impossibile non pensare a Salma Hayek in bikini con il pitone che balla in maniera sensuale nel film Dal tramonto all’alba. Un brano che è sensualità pura.

- Knights in White Satin di Giorgio Moroder: un pezzo che ha fatto la storia dell’erotismo oltre che quella della musica. Se volete un po’ di sesso da film hard.

Canzoni per fare sesso frenetico

- No One Knows dei Queens of the Stone Age: una ritmica da cavalcata delle Valchirie. Se la seguirete, beh… i risultati non tarderanno ad arrivare.

- Lust for Life di Iggy Pop: il suo ritmo è diventato l’icona del ritmo a quattro quarti, quello che se si segue nel sesso fa faville. Seguite la batteria e ne vedrete delle belle.

- You & Me dei Disclosure: una chicca di elettronica che regala performance sotto alle coperte davvero top. Perderete anche un bel po’ di calorie.

- Whole Lotta Love dei Led Zeppelin: al minuto 2.05 incominciate a simulare un orgasmo come fa Robert Plant. E al minuto 3.0 fate esplodere il piacere con la batteria di John Bonham e l’assolo da perdere il senno di Jimmy Page. Povero John Paul Jones al basso, non se lo fila mai nessuno…

- He Was a Big Freak di Betty Davis: non dà il ritmo da frenesia pura ma entra talmente tanto nelle membra la sua voce a tratti gutturale e il ritmo funky che il sesso frenetico verrà da sé.

Canzoni per fare l'amore (di nascosto)

- Everything in Its Right Place dei Radiohead: perché ha un sottofondo un po’ ansiogeno da suspense, a complemento dello stato d’animo che di certo avrete.

- Personal Jesus dei Depeche Mode: un po’ blasfemo mettere un brano che si intitola “Personal Jesus” tra le canzoni con cui fare l'amore ma questo gioiellino è la soundtrack perfetta. La versione rifatta da Johnny Cash va bene invece per la prima volta con lui.

- Stop Me di Mark Ronson (feat. Daniel Merriweather): pregate di farvi fermare (stop me, stop me) e aumentate a dismisura il piacere. Il peccato rende succulento il sesso. Ma stop me, eh! Seeé, vabbè, come no...

- Insecurity dei Metronomy: ritmo sincopato da sveltina. L’insicurezza del titolo è la stessa del vostro sesso.

- Venus In Furs dei Velvet Underground: un mix di suoni di sottofondo che cozzano lievemente tra loro, provocando a tratti un certo fastidio che diventa la cosa più erotica che ci sia, assieme alla voce sensualissima di Lou Reed. Il testo è erotismo allo stato liquido, da orgasmo appunto.

- Closer dei Nine Inch Nails: la soundtrack perfetta per il sesso rubato.

Canzoni per fare sesso con l’ex

- Free Bird dei Lynrd Skynrd: questo pezzo è abbastanza lento e forse anche un po’ palloso all’inizio, perfetto per tastare il terreno con l’ex e magari incominciare a pomiciare. Poi al minuto 4.43 preparatevi al sesso più infuocato che mai abbiate provato: parte un assolo erotico, sensuale e da orgasmo a più livelli.

- Walk on the Wild Side di Lou Reed: ha un non so che di ancestrale, ci porta a esplorare un territorio che conosciamo da tempo immemore. Quello dell’intimità con l’ex? Chissà, fatto sta che mette a proprio agio e ci riporta indietro nel tempo, come inzuppare una madeleine proustiana nella memoria. Anche nella memoria sessuale, ecco.

- Crazy degli Aerosmith: un classico su cui tutti quanti abbiamo fantasticato del gran bel sesso adolescenziale, dai. Quindi è ora di rispolverare questa hit e mettere in pratica quei film a luci rosse che ci siamo auto-proiettati.

- Wicked Game di Chris Isaak: perché riuscirebbe a rompere il ghiaccio più gelido che è rimasto tra ex. La voce di Chris Isaak e la melodia suadente sciolgono pure gli iceberg di vecchi rancori.

- Between The Bars di Elliott Smith: perfetta se vi siete lasciati con profondo dolore e rammarico. Mettete su questa e magari piangerete durante il sesso ma sarà comunque terapeutico.

Canzoni per l’autoerotismo

- Learn To Fly dei Foo Fighters: energia, esplosione pura. E poi il fatto che sia stata rifatta dai Rockin’1000 a Cesena ci farà sentire meno soli durante l’auto-amore.

- The Hardest Button To Button dei White Stripes: se usate sex toys, seguite con quello la batteria di Meg White (che tanto riuscirebbe a seguirla anche chi ha zero senso del ritmo). Orgasmo express assicurato.

- Cornflake Girl di Tori Amos: sentite come suona il piano la Amos? Fate lo stesso con le vostre zone erogene. Basta toccare i tasti giusti…

- Teardrop dei Massive Attack: questo capolavoro che si basa sul ritmo del battito cardiaco e usa accordi a loop ipnotici vi aiuterà a esplorarvi a fondo durante la masturbazione.

- Mustang Sally di Wilson Pickett: un evergreen del blues da cui farvi guidare la mano per risultati zero tristi e che semmai arrivano all’anima. Dovrebbe quindi non essere blues ma soul.

- Je t'aime moi non plus di Serge Gainsbourg e Jane Birkin: se l’auto-erotismo vi fa sentire troppo soli, mettete su questa e vi sembrerà di fare una cosa a tre con Serge Gainsbourg e Jane Birkin.