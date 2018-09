Dare il due di picche senza offendere o ferire la persona che si ha di fronte non è facile, ma a volte nemmeno necessario: eccone 8 modi, più o meno crudeli

Il ragazzo con cui state uscendo alla fin fine non fa per voi e invece lui vi si sta attaccando come una cozza allo scoglio?

Quello che incontrate tutti i martedì e giovedì in palestra, con cui chiacchierate perché lo trovate simpatico, lascia capire che vorrebbe qualcosa di più?

Dovete assolutamente fare qualcosa prima che sia troppo tardi.

Non esiste un modo indolore per dire a qualcuno che non ci piace (più o abbastanza), esistono solo diversi gradi di crudeltà per farlo, tenendo purtroppo presente che spesso più il metodo è crudele più il messaggio è efficace.

Ecco dunque 8 diversi modi per dare il due di picche, dal più vago (e gentile) al meno fraintendibile (e cattivo).

Tenete presente, va detto, che questa lista vale anche per riconoscere se qualcuno sta provando a darvi il ben servito.

D'altra parte la ruota gira: oggi a voi, domani a loro.

(Continua sotto la foto)

Fingete di avere un fidanzato

Avete capito che non fa per voi, sembra troppo insistente o ha già lanciato segni di evidente psicopatia: troncate sul nascere, fingendo di essere già occupate.

Se vi conosce abbastanza da sapere che non avete un fidanzato, spiegategli che state uscendo con un tizio (che ovviamente non esiste) e che volete provare a fare le cose sul serio con lui: a questa frase sincera e tenera non potranno replicare se non dicendo che gli dispiace ma che sperano che voi siate felici.

Rispondete solo con le emoticon

Serve un po' di tempo per far funzionare questo comportamento e ottenere l'effetto desiderato ma alla lunga funziona: qualsiasi cosa lui vi scriva rispondete con il seguente elenco di emoticons: sorrisino, ditone che approva, faccia che ride, segno della vittoria.

Se credete nel karma sappiate che vi starà riempendo di moltissime maledizioni o al contrario potrebbe anche avere l'effetto contrario e farlo innamorare perdutamente di voi, in questo caso provate la soluzione numero 1.

Dite che volete stare da sole

Il classico più classico dei classici, ci hanno scritto canzoni, lo usano anche i bambini ma è una scusa che non smetterà di andare di moda.

Si finge di essere in un momento di solitudine, siete uscite da una relazione da poco - non importa se non è vero, su dai l'hanno usata anche con voi.

Anche in questo caso se l'effetto è farli innamorare ancora di più dovrete andare su qualcosa di più esplicito.

Fingetevi impegnate

Se non volete proprio essere dirette perché non volete ferire la sua sensibilità e sperate di poter far raffreddare tutto con il tempo, beh allora potete semplicemente adottare la tecnica del temporeggiare.

Lui vi chiamerà o vi scriverà per proporvi delle uscite, voi dite che non potete.

Certo, non è esattamente un buon comportamento da tenere, ma se proprio non riuscite a essere chiare o sapete che a lui non frega particolarmente potete farlo.

Sappiate che quando vi ripagheranno con la stessa moneta non potrete lamentarvi.

Provate con la sincerità

Cioè una sincerità non troppo sincerità, non potete dirgli che non uscirete più con lui perché la quantità di selfie che si fa è imbarazzante, però potreste provare a dirgli che non credete sia scattato qualcosa tra di voi e per questo motivo non pensate che sia il caso di vedervi.

È difficile ed è diretto, ci rimarrà male ma almeno non gli farete perdere tempo.

Rimanete vaghe

Un'altra tattica simile a quella delle emoticons è quella di rimanere vaghi, non dire di no ma non dire neanche di sì che in pratica significa dire che non ci state ma che volete fare la profumiera.

Se lui vi chiede di andare a un concerto voi rispondete che avete un impegno ma che forse passate ma non lo sapete.

Insomma, questo significa sperare che il giramento di maroni che gli procurerete lo faccia sparire, se si innamora dovrete ricorrere alla sincerità moderata.

Sparite

È la strategia peggiore a livello di karma, probabilmente vi lanceranno fulmini e maledizioni da qui alla fine dei vostri giorni, vi arriveranno messaggi di fuoco e Babbo Natale non vi porterà il premio per la bambina più buona.

Però anche questo è un grande classico, l'hanno fatto a voi e lo avete fatto a vostra volta nello stesso modo, siate consapevoli però che vi state comportando come una brutta persona.

La friendzone

Friendzonare qualcuno è uguale o peggio a servirgli su un piatto d'argento un fantastico due di picche.

Guardatelo candidamente e ditegli che lo vedete solo come un amico, potrete vedere nei suoi occhi l'esatto momento in cui gli state spezzando il cuore.

Se però vale la pena salvare la relazione e se lui non è così innamorato, potrebbe veramente diventare un buon amico, questo è l'unico caso in cui un due di picche può servire a qualcosa.