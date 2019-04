State frequentando un ragazzo che vi sta facendo impazzire (e non nel senso buono)? Ecco come capire se è quello sbagliato - e scappare in tempo

Capita a tutte di imbattersi prima o poi nello psicopatico di turno, e purtroppo capita anche di prendersi una cotta per lui e farla diventare una forma di ossessione.

Attenzione però perché possono portarvi sull'orlo di un esaurimento nervoso: ecco come riconoscerli e imparare a capire che non siete voi ad avere qualcosa che non va, state solo uscendo con quello sbagliato.

L'importante è esserne consapevoli e scappare il prima possibile.

(Continua sotto la foto)

Vi da corda se non rispondete, non lo fa se lo cercate

Sono quelli che vi chiedono il numero di telefono, vi rincorrono e vi cercano ma solo fino al momento in cui voi non lo considerate per niente.

Se iniziate a cercarlo vi rispondono a monosillabi o non vi rispondono completamente, tanto che finirete per sentirvi delle pazze e vincerete il premio per il maggior numero di messaggi lanciati nel nulla e che non riceveranno risposta.

Il messaggio gettato a chi lo ignora ha un suono preciso, quello del fallimento. Indirizzate le vostre attenzioni verso chi le vuole o le può ricevere.

Ha uno strano modo di provarci

Non si approccia in modo normale o tranquillo, reagisce in modo spropositato se lo paccate perché siete stanche e decide di non rispondervi al telefono per punirvi.

Vi chiede di uscire con messaggi in caps lock che sembrano delle minacce più che degli inviti, si fa trovare per caso nel bar dove avete postato una stories e poi però una volta lì non vi rivolge la parola.

Insomma, più che un corteggiamento è una specie attacco ansioso alla vostra sanità mentale.

È impossibile da capire

Non capite mai se scherza o se sta dicendo sul serio, ma non capite neanche quello che vi scrive.

Ogni volta che vi manda un messaggio sembra sempre che vi stia prendendo in giro o che vi stia insultando, vi chiedete anche perché abbia scelto proprio voi per sfogare la sua rabbia verso il genere femminile e non sapete mai e poi mai cosa rispondere e se rispondere.

Tanto nella maggior parte dei casi nel bel mezzo di una conversazione visualizzerà e non risponderà.

Fa uscire il peggio di voi

È in grado di far uscire il peggio da voi e vuole anche tirarlo fuori, capisce come farvi uscire dalla grazia divina, trova quel tasto e lo preme fino a quando non ha ottenuto la vostra peggior reazione per poi guardarvi con tranquillità e dirvi che lui è tranquillissimo e non capisce proprio perché voi ve la state prendendo così tanto.

Rischiate di finire in galera per omicidio.

Vi fa sentire sbagliata

Ha l'arte di rovesciare la frittata, vi fa sentire come se ci fosse qualcosa in voi che non va, che è sbagliato, inadatto.

Siete voi che non avete senso dell'umorismo, siete voi che lo inseguite anche se lui risponde a monosillabi, siete voi che ve la prendete troppo e siete in premestruo.

Cambiate numero di telefono e scappate a gambe levate o finirete veramente per impazzire perché non potete stare dietro ai suoi continui cambi di versione.

Sappiate che non siete voi a non capire le cose, è lui che le gira e rigira a suo piacimento.

È inquietante

Tanto che non sapete veramente il perché avete deciso di frequentarlo, vi guarda sempre in modo strano e non riuscite mai veramente a capire cosa gli passa per la testa.

Dice di essere timido ma vuole stare sempre al centro dell'attenzione e mette sempre a disagio i vostri amici, solo per il gusto di sembrare strano e interessante.

In più niente di quello che fa sembra naturale, ma tutto sembra incredibilmente costruito.

È strano sui social

Non vi segue ma conosce a memoria il vostro profilo instagram, non vi mette mai like, vi manda messaggi che poi cancella dopo che li avete già visualizzati e guarda tutte le vostre stories un secondo dopo che le avete pubblicate.

In più di solito è un haters, odia tutto e tutti e pubblica solo post dove insulta cose, persone e fatti accaduti.

Già questo dovrebbe farvi urlare "aiuto, aiuto, aiuto".

Dice che ha bisogno di sparire

Lui non ha solo bisogno dei suoi spazi, ha proprio bisogno di sparire nel nulla, lo giustifica con il fatto che gli servono i suoi spazi e che è sano stare un po' da solo.

Peccato che sia impossibile contattarlo o trovarlo, non lo trova neanche la CIA e in più sapete quando sparisce ma nessuno può sapere quando tornerà.

E il problema è che torna.