Tagliarsi i capelli significa avere voglia di cambiamento e andare dal parrucchiere può aiutare a superare la fine di una relazione: ecco a quali condizioni

Vi siete lasciate con il fidanzato.

La vostra vita oscilla tra una sensazione di vuoto che sembra incolmabile e punti di domanda che non trovano risposta.

Munirsi di fazzoletti, cioccolata e una buona amica vi è servito ma quella malinconia sembra proprio non passare tanto che cominciate a chiedervi cosa potete fare di diverso per sentirvi finalmente meglio.

** «Ci siamo lasciati ma lo penso sempre»: 9 trucchi per togliersi un pensiero fisso **

Il punto è che quando ci si lascia avviene un cambiamento radicale non solo nella nostra routine ma anche dentro di noi.

Siete in una fase di transizione ed è arrivato il momento di confermarlo con un gesto pratico: tagliarsi i capelli, ad esempio.

Ecco perché vi farà bene cambiare look dopo la fine di una relazione.

Ma attenzione, tagliarsi i capelli quando ci si lascia fa bene solo a una condizione: che lo si faccia per stare meglio e non come mossa per riconquistare o colpire l'ex.

(Continua sotto la foto)

Cosa significa a livello psicologico tagliarsi i capelli

Tagliarsi i capelli ha un significato emotivo ed è un gesto che molte donne fanno dopo la fine di una storia.

Il cambio di capigliatura aiuta a chiudere un capitolo e crearsi una nuova immagine corrisponde al desiderio di cambiare vita.

Se siete in questa fase di vita, un cambio di look vi farà sentire pronte a voltare pagina.

Rispettate l'ordine: prima dovete decidere di ripartire, e solo dopo dovrete prenotare il parrucchiere. Non il contrario.

Decidete chi volete essere (senza di lui) e diventatelo

Vi siete lasciati ma il pensiero di lui è rimasto esattamente lì dov’era.

È il momento di cambiare radicalmente look, darci un taglio vi porterà a farlo anche con la relazione ormai finita.

Tagliate i capelli, cambiate colore, create qualcosa di unico che possa farvi percepire un cambiamento interno che si riflette anche sull’immagine esterna.

No, la spuntatina delle doppie punte non vale. Dovete vedervi diverse.

Vedervi "nuove" allo specchio, vi farà sentire nuove anche dentro

Per dare uno scossone alla mente e farle capire che sta avvenendo un cambiamento, vi serve un segnale forte.

Tagliarsi i capelli comporta un cambio esteriore che vi farà sentire pronte e attive al cambiamento.

Dimostrerete a voi stesse di non vivere la situazione con passività ma anzi di avere potere su tutto ciò che vi riguarda: capelli, corpo, relazioni, decisioni.

Dopo che l’avrete fatto, vi sentirete meglio.