Sta flirtando con noi o è solo amicizia? Ci sono 7 segni del linguaggio del corpo che permettono di capire se è attratto con certezza: ecco quali sono

Quando si parla di relazioni non è sempre tutto di facile interpretazione e quando si è agli inizi di un rapporto con un ragazzo che conosciamo poco può capitare addirittura di non riuscire a capire se è attratto da noi o se si tratta solo di simpatia e gentilezza.

Però, per quanto l'unica certezza la avremo solo in caso di una dichiarazione diretta, ci sono un'ampia varietà di indizi che possono aiutarci a capire se è attratto o meno da noi da un punto di vista fisico e relazionale.

Si tratta del linguaggio del corpo, attraverso cui è possibile leggere dei messaggi nascosti negli atteggiamenti che mettiamo in atto senza rendercene conto quando siamo interessati a qualcuno.

**Come capire se gli piaci (leggendo il suo linguaggio del corpo)**

Ci sono alcuni classici segni rivelatori infatti che facciamo involontariamente quando ci piace qualcuno, come ad esempio mantenere il contatto visivo o trovare scuse per essere fisicamente vicini.

Ma ci sono anche alcuni segnali più sottili che non sempre è facile notare e interpretare. Ecco quali.

7 segnali da tenere a mente per scoprire se è attratto

1. Ride spesso

Il modo in cui conversiamo con le persone varia in base a se siamo attratti o meno da chi c'è è di fronte.

Se per esempio qualcuno ride spesso alle vostre battute non significa per forza che siete dei comici nati, potrebbe piuttosto indicare che l'altra persona prova attrazione o dei sentimenti nei vostri confronti.

Lo psicologo e esperto di relazioni Neil Wilkie ha detto:

«Questo è un segno che le barriere si stanno abbassando e che sono più aperte nei vostri confronti. In altre parole, significa che vi trovano attraente e vogliono creare una connessione più profonda con voi».

2. Ha le pupille dilatate

Quando le pupille di una persona si dilatano, può voler dire molte cose. Uno di questi, spiega la psicologa e dottoressa Susan Marchant-Haycox, è l'eccitazione.

«La dilatazione della pupilla è un buon segno rivelatore di attrazione ed eccitazione. È un fattore che una persona non può controllare quindi è sicuramente autentico».

3. Cerca di starvi vicino fisicamente

Uno dei segnali più ovvi e facilmente riconoscibili.

Se qualcuno continua a muovere il proprio corpo per essere fisicamente vicino a voi, magari addirittura sporgendosi o sfiorandovi, allora questo è un chiaro indizio che c'è dell'attrazione fisica.

4. Imita i vostri movimenti

Secondo la dottoressa Marchant-Haycox, più una persona è attratta da voi, più è probabile che rispecchi esattamente il vostro linguaggio del corpo; modificando addirittura il proprio per adattarlo al vostro.

Per esempio, se siete seduti uno di fronte all'altro in un ristorante e l'altra persona copia la vostra posa, potrebbe essere effettivamente un segnale importante.

5. Abbassa il tono di voce

Secondo varie ricerche, le persone tendono ad abbassare il tono di voce quando sono attratte dalla persona con cui stanno conversando.

«Abbasseranno il tono della loro voce perché credono che suoni più attraente», spiega la dottoressa Marchant-Haycox.

6. Si tocca il collo, i capelli o la bocca?

Mentre è ovvio che se qualcuno è attratto da voi potrebbe essere più incline al tocco fisico, è invece meno ovvio il fatto che potrebbe essere più tattile anche verso se stesso.

In che senso? Ce lo spiega la dottoressa: «Quando le persone sono attratte da qualcuno spesso si toccano il viso o i capelli o iniziano ad attorcigliarsi i capelli intorno alle dita. Potrebbero anche toccarsi il collo o trovare il modo di toccarsi la bocca e le labbra con la punta delle dita».

Fate caso a questi segnali fisici, sono veramente rivelatori.

7. Non lascia mai cadere una conversazione

Lo sappiamo tutti: quando siamo attratti da qualcuno, non vorremmo mai smettere di parlare con questa persona.

Per questo, uno dei primi segnali per capire se c'è attrazione è il modo in cui tale persona riempie ogni silenzio, che sia con una domanda o una semplice osservazione o dichiarazione.

«Saranno desiderosi di assicurarsi che non ci sia una pausa nella conversazione per garantire che ci sia sempre uno scambio reciproco di idee e pensieri».