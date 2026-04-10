Non è una sfida fitness ma un vero indicatore di età biologica: il tempo che resistete in plank racconta molto della vostra salute generale

Immaginate la scena: rientrate a casa, buttate i tacchi in un angolo, aprite il frigo pensando al bicchiere di vino… e invece tirate fuori il tappetino yoga. In meno di due minuti potete scoprire se il vostro corpo sta invecchiando più velocemente di quanto dica la vostra carta d’identità.

No, non è un test virale qualunque. È una versione casalinga di un check usato in geriatria sportiva. L’esercizio è la plank, sì proprio quella, ma fatta con regole molto precise e un cronometro spietato. E tra poco avrete un numero chiave: se non arrivate a quel tempo, il vostro corpo vi sta lanciando un messaggio abbastanza chiaro.

Il test della plank che vi dice quanti anni ha davvero il vostro corpo

Età anagrafica: quella sta sul documento. Età biologica: quella la raccontano i vostri muscoli, le ossa, i neuroni motori. L’European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) e diversi protocolli di geriatria sportiva usano ormai la resistenza isometrica, cioè la capacità di “tenere” una posizione contro la gravità, come biomarcatore di invecchiamento cellulare.

La plank è perfetta per questo. Mette sotto pressione il core e le fibre muscolari di tipo II, quelle rapide, le prime che si atrofizzano con l’età. Se quelle fibre iniziano a spegnersi, perdete forza, equilibrio, capacità di reagire quando inciampate su un gradino o su quel tappeto persiano che rifiutate di eliminare.

In alcuni studi scientifici, i ricercatori hanno scoperto che la durata della plank è circa il 40% più precisa del classico test di forza di presa nel prevedere il rischio di caduta mortale nei cinque anni successivi. Tradotto: il modo in cui resistete a terra, su quei avambracci, racconta molto di come invecchierete… e di quanto in fretta.

Questo è il tempo preciso che dovete battere

Partiamo dal numero che non vorreste leggere, ma dovete conoscere: 30 secondi. Se non riuscite a tenere una plank standard per almeno 30 secondi, in buona tecnica, è un segnale forte che il sistema neuromuscolare sta perdendo colpi. Significa che i motoneuroni alfa della vostra colonna faticano a reclutare abbastanza unità motorie per vincere la gravità.

Poi ci sono le soglie “ufficiali” per età e sesso. Semplificando i protocolli clinici: tra 50 e 59 anni, gli uomini dovrebbero puntare ad almeno 60 secondi, le donne ad almeno 45. Tra 60 e 69 anni, il riferimento scende a 45 secondi per gli uomini e 30 per le donne. Dopo i 70 anni, il minimo sindacale è 30 secondi per gli uomini e 20 per le donne. Sotto questi numeri si parla di sarcopenia accelerata.

Cosa significa nella pratica? Se siete ben sopra la vostra soglia, i vostri muscoli stanno invecchiando più lentamente di voi, complimenti. Se siete intorno alla soglia, siete “in media”, ma vale la pena sorvegliare. Se siete molto sotto, soprattutto se non arrivate a 30 secondi a qualunque età, il corpo vi sta dicendo che è ora di occuparvi sul serio di forza e stabilità, non solo di passi giornalieri e insalate.

Come fare il test stasera (e cosa fare se va male)

Per rendere il test affidabile vi servono solo un tappetino, il timer del telefono e magari un’amica che controlli la posizione o vi filmi. Prima fate almeno due o tre minuti di mobilità morbida per spalle e anche. Poi vi mettete in plank sugli avambracci: gomiti sotto le spalle, gambe tese, piedi a pochi centimetri di distanza. Avviate il cronometro quando siete stabili.

Perché il risultato sia “valido” contano tre criteri. Primo criterio: allineamento rigoroso tra malleoli, anche e spalle, con una tolleranza di massimo cinque gradi – niente sedere puntato verso il soffitto né schiena a forma di amaca. Secondo criterio: respirazione diaframmatica continua, l’aria deve entrare e uscire, senza apnee eroiche. Terzo criterio: fermate il timer alla prima sensazione di tremore articolare, cioè quando iniziano a ballare spalle, anche o ginocchia, non quando siete ormai in modalità terremoto totale.

Qui entra in scena il nemico silenzioso del test: la manovra di Valsalva, cioè bloccare il respiro per “spingere” di più. Il 90% dei senior la fa senza accorgersene. Il problema? In meno di quindici secondi la pressione arteriosa può superare i 200 mmHg, con un rischio reale di incidente vascolare. Se avete ipertensione, problemi cardiaci, aneurismi o vi hanno detto più volte “misuriamo meglio la pressione”, parlatene con il medico prima di giocare a chi resiste di più a terra.

Se stasera il cronometro si ferma molto prima dei vostri valori di riferimento, non è una condanna ma un avvertimento. La strategia smart non è tentare ogni giorno una plank infinita, bensì costruire capacità con calma: due o tre volte a settimana, serie brevi da 15 o 20 secondi in forma perfetta, intervallate da recuperi generosi. Ogni settimana potete aggiungere cinque secondi alle serie che vi sembrano facili.

Per aiutare le fibre di tipo II, potete aggiungere movimenti semplici ma veloci: alzatevi dalla sedia in modo esplosivo e controllato per qualche ripetizione, fate step-up rapidi su un gradino stabile, o mini-squat veloci se le ginocchia sono d’accordo. Dopo circa otto settimane, rifate il test: vedere il timer che avanza qualche secondo in più è una delle poche rughe al contrario che potete misurare. E sì, vale più di una nuova crema “lifting” dimenticata nel beauty case.