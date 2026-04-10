La popolarità del Pilates cresce e Apple Fitness+ ha introdotto un programma pensato per aiutare gli utenti ad avvicinarsi a questa disciplina

Negli ultimi anni il Pilates è diventato molto più di una semplice disciplina fitness. È entrato nelle routine quotidiane di chi cerca un allenamento efficace ma sostenibile, capace di lavorare su forza, postura e mobilità senza forzature. Non è un caso che continui a crescere tra tutte le fasce d’età, conquistando anche chi non si è mai riconosciuto negli allenamenti più intensi.

Oggi, più che mai, il modo in cui ci alleniamo sta cambiando: meno performance estrema, più attenzione alla qualità del movimento e al benessere nel lungo periodo.

Ed è proprio in questo contesto che si inseriscono nuove modalità di allenamento guidato, pensate per rendere il Pilates più accessibile e strutturato anche per chi parte da zero.

Tra queste, anche le piattaforme digital stanno iniziando a proporre programmi sempre più mirati, con percorsi pensati per accompagnare passo dopo passo nella costruzione di una routine efficace.

Ne è un esempio Apple Fitness +, che ha introdotto un nuovo programma pensato proprio per aiutare gli utenti a sfruttare i benefici di questa disciplina in modo strutturato e accessibile: 3 settimane di Pilates.

Il programma è ideato per aiutare gli utenti a costruire una routine di Pilates completa e a far progredire la propria pratica, indipendentemente dal punto in cui si trovino nel proprio percorso di fitness.

Nell’arco di tre settimane, chi sceglie di partecipare potrà completare tre allenamenti a corpo libero da 20 minuti a settimana, ognuno dei quali si focalizza sui principali gruppi muscolari, sviluppando progressivamente forza, controllo e mobilità.

Ogni settimana si concentra su un tema diverso per aiutare i partecipanti ad affinare la tecnica:

Settimana 3: Fluidità – muoversi senza interruzioni da un esercizio all’altro con forza e accuratezza.

Settimana 1: Centratura – connettersi al “core” come fondamento di ogni movimento.

Settimana 2: Controllo – sfidare la stabilità e la precisione man mano che gli esercizi diventano più avanzati.

Poiché gli allenamenti sono propedeutici l’uno all’altro, il programma aiuta chi partecipa anche a vedere progressi tangibili nel tempo e può essere ripetuto ciclicamente per continuare a migliorare la forma fisica e la forza.



Gli utenti di Apple Fitness+ possono accedere ai 12 tipi di allenamento del servizio, tra cui Rafforzamento, Yoga, HIIT, Pilates, Ballo, Bici, Kickboxing e Meditazione, con puntate che variano dai 5 ai 45 minuti su iPhone, iPad e Apple TV. Gli utenti possono potenziare i propri allenamenti su Apple Fitness+ con Apple Watch, o utilizzare AirPods Pro 3 per visualizzare le metriche personali direttamente sullo schermo, come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e i progressi per chiudere gli anelli Attività.