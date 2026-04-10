Weekend alle porte, mettiamoci comodi e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

Nuova stagione, nuovi inizi: tra collaboration, cerimonie alle porte, denim sostenibile, lino leggero e nuove aperture, la primavera riscrive il guardaroba con uno sguardo fresco e contemporaneo.

#FashionPills

Fashion Pills: lunedì e Lozza incontra lo sguardo di The Sartorialist!

(Credits: courtesy of press office)

Quanto ci piace iniziare la settimana con progetti che celebrano l’eleganza autentica, quella che attraversa le generazioni senza perdere identità. È questo lo spirito del lunedì delle Fashion Pills, con protagonista Lozza, il marchio di occhiali più antico d’Italia, che affida allo sguardo di The Sartorialist la reinterpretazione delle sue icone d’archivio: Zilo, Macho e Cooper. Un dialogo elegante tra memoria e contemporaneità, dove le linee restano fedeli all’heritage ma si muovono con naturalezza nell’estetica di oggi, tra carattere vintage e attitudine contemporanea.

#ItalysOldestEyewearBrand

Fashion Pills: martedì e Tosca Blu lancia la Elodie Bag

(Credits: courtesy of press office)

C’è una nuova arrivata in casa Tosca Blu, un modello che ricalca le silhouette cargo, con tasche che ci piacciono tantissimo. È la Elodie Bag, una limited edition dal dettaglio più forte e chic, nascosto all’interno: la scritta “From Women to Women”, piccolo manifesto di solidarietà femminile. Una borsa unconventional che unisce carattere deciso e un messaggio che non poteva sfuggire a Grazia.it, tra stile e consapevolezza. La Elodie Bag diventa così simbolo di indipendenza e complicità, pensata da donne per le donne. #CraftedForTheModernMuse

Fashion Pills: mercoledì e la linen capsule di Pangaia

(Credits: courtesy of press office)

Il lino è il grande protagonista della nuova capsule di PANGAIA, non solo come tessuto ma come attitudine di leggerezza, naturale e consapevole. La collezione SS26 gioca con silhouette essenziali e pulite, pensate per accompagnare i mesi caldi, tra camicie, abiti minimal, shorts rilassati e pantaloni fluidi che costruiscono un guardaroba misurato senza sforzo, veramente effortless. Anche la palette tra Bone White, Light Lilac e Soft Lime (come il modello nella foto) resta delicata, perfettamente accordata alla stagione che amiamo di più. Un drop che conferma quanto oggi il contemporaneo passi dalla versatilità fatta bene.

#EarthPositiveFuture

Fashion Pills: giovedì e ARKET apre il suo secondo store romano

(Credits: courtesy of press office)

ARKET raddoppia in Italia e sceglie Roma per il suo secondo store, nel cuore di Via Frattina. Il brand nordico porta la sua idea di contemporaneo essenziale tra linee pulite, materiali naturali e palette rilassate, in uno spazio su tre livelli che dialoga con l’architettura romana. Il risultato è un ambiente misurato e funzionale, perfetto per presentare ready-to-wear, accessori, beauty e oggetti per la casa firmati ARKET, dove ogni elemento convive in un’esperienza coerente con lo stile del brand.

#NordicEssentials

Fashion Pills: venerdì e la linea denim di ECOALF

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Grazie a Ecoalf, il denim diventa un progetto, non più solo un tessuto. Con Denim for the Planet, il brand ripensa uno dei capi più iconici riducendone drasticamente l’impatto. Ogni paio permette di risparmiare oltre 5.400 litri d’acqua e nasce da cotone riciclato e rigenerativo, senza sostanze chimiche nocive. La tintura Smart Indigo utilizza elettricità al posto di reagenti tossici, mentre laser e ozono sostituiscono i trattamenti tradizionali. Il risultato è un denim 100% riciclabile, monomateriale, progettato per durare e rinascere.

#DenimForThePlanet

Fashion Pills: sabato e la collezione sposa by LOVABLE

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La stagione delle cerimonie sta per iniziare e Lovable è prontissima con Beautiful Lace, la nuova collezione lingerie sposa 2026 che sembra fatta di un merletto antico. Pensata per accompagnare il giorno del sì (e non solo) con leggerezza e naturalezza. Cuciture invisibili, dettagli moderni e pizzi impalpabili di un tempo, nella nuance bianco latte, disegnano una femminilità discreta ma protagonista… profondamente vera.

#BeautifulLace

Fashion Pills: domenica e lo spirito scanzonato di Parfois

(Credits: courtesy of press office)

La giocosità di Parfois continua a sorprenderci con la collezione Primavera/Estate 2026, The Table After, che racconta attraverso uno shooting divertente, giocoso e femminile i momenti dopo, quando la tavola diventa incontro, musica e condivisione. Silhouette leggere, stratificazioni spontanee e palette morbide costruiscono un guardaroba rilassato ma ricercato, in pieno stile Parfois. Il risultato è disinvolto, conviviale e contemporaneo.

#ParfoisAndFriends