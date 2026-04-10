Una certa irritazione è fisiologica, ma ecco cosa dice la psicologia se il comportamento delle persone introno a voi vi infastidisce sempre

Avete presente quei giorni in cui vorreste vivere in un eremo tibetano, lontane dai colleghi che parlano a voce alta, dalla tizia in metro che mette il vivavoce al telefono, dal partner che mastica troppo forte? Poi scoprite che non è “un giorno”: è quasi sempre. Il comportamento degli altri vi dà continuamente fastidio e voi vi chiedete se siete diventate delle misantrope con abbonamento annuale all’odio per il genere umano.

Se vi riconoscete, non è solo una questione di buona educazione altrui. La psicologia ci racconta che, quando tutto quello che fanno gli altri ci irrita, sta succedendo qualcosa di molto più interessante dentro di noi. E no, non è necessariamente che “avete un caratteraccio”.

È normale che il comportamento degli altri dia sempre fastidio?

Una certa quota di irritazione è fisiologica: siete stanche, avete dormito poco, siete in deadline infinita e il collega che batte sulla tastiera diventa il vostro nemico numero uno. Qui il fastidio è legato al contesto, non alla vostra visione dell’umanità.

Diventa un segnale diverso quando il fastidio è costante e generalizzato: qualunque cosa facciano gli altri, vi sembra sbagliata, invadente, maleducata. È il salto da “oggi sono intrattabile” a “non sopporto nessuno”. In psicologia, quando questa sensazione si cronicizza, si parla di misantropia: non è solo non amare la folla, è una vera diffidenza verso “le persone” in quanto tali. Spesso, però, dietro questo rifiuto netto c’è una storia ben precisa.

Quando il fastidio parla di voi: specchio, proiezioni e vecchie ferite

Un’idea scomoda ma utile: le persone che ci danno più fastidio sono spesso uno specchio. Vi irrita follemente chi è disorganizzato? Probabilmente avete una regola interna rigidissima sulla perfezione. Non sopportate chi “si mette al centro dell’attenzione”? Forse una parte di voi vorrebbe farlo, ma se lo vieta da anni.

Gli psicologi parlano di proiezione: attribuite agli altri emozioni, desideri e fragilità che non volete riconoscere in voi. Così la collega “troppo sensibile” vi manda in crisi perché tocca la vostra stessa vulnerabilità, che però avete imparato a nascondere. Oppure l’amica che cambia idea di continuo vi fa scattare perché voi vi imponete di essere sempre coerenti, anche quando questo vi fa male.

C’è poi la questione delle ferite antiche. Se siete cresciute in ambienti critici, giudicanti, dove vi siete sentite tradite o ridicolizzate, è facile sviluppare una lente: “prima o poi tutti deludono”. Il fastidio diventa un’armatura. Se dite “odio tutti”, nessuno può avvicinarsi abbastanza da ferirvi ancora. Dietro la misantropia c’è quasi sempre un bisogno enorme di proteggersi.

I trucchi della mente: bias che alimentano l’idea che “la gente fa schifo”

La mente, quando si è convinta che gli altri siano insopportabili, comincia a cercare solo prove a favore. È il famoso bias di conferma: vedete il guidatore maleducato, il collega scorretto, l’influencer superficiale, e voilà, la tesi “la gente fa schifo” è servita. Le mille micro-gentilezze quotidiane, però, passano sotto il radar.

Poi c’è l’errore fondamentale di attribuzione: sui vostri scatti d’ira avete sempre una spiegazione (“sono stressata”), sugli altri attaccate etichette globali (“è un egoista”, “è una persona tossica”). È rassicurante, perché vi solleva da qualsiasi responsabilità nella relazione. Ma vi blocca in una narrazione in bianco e nero: loro cattivi, voi vittime.

Infine, la profezia che si autoavvera: se entrate in ufficio convinte che “qui sono tutti falsi”, vi chiudete, rispondete secche, interpretate come ostili anche i tentativi di avvicinamento. Gli altri reagiscono con distanza, e voi vi dite: “Lo sapevo”. Non vi state inventando il fastidio, ma senza accorgervene lo state alimentando.

Confini, frustrazione e stile di vita: quando odiate gli altri perché non vi ascoltate

C’è un paradosso che gli psicologi vedono spesso: chi dice “non sopporto più nessuno” è spesso una persona che ha detto sì per anni. Siete quelle disponibili, accomodanti, che non vogliono conflitti. Accettate richieste, carichi di lavoro, confidenze che non avete energia di reggere. Il risultato? Una frustrazione cronica che cercate di tenere buona finché esplode come fastidio verso chiunque vi chieda qualcosa.

Il punto non è che gli altri siano innocenti: ci sono comportamenti davvero oltre il limite, relazioni in cui la dinamica è tossica. Ma la domanda chiave diventa: dove non state mettendo un confine chiaro? Quando continuate a rispondere ai messaggi di lavoro la sera, non è solo “il capo invadente”: siete anche voi che, forse per paura o insicurezza, non vi date il diritto di chiudere la porta.

E poi c’è lo stile di vita: sonno tagliato, zero pause, multitasking continuo, bombardamento di notizie e commenti aggressivi sui social. Il sistema nervoso resta sempre in allerta. In quello stato, è quasi inevitabile percepire ogni comportamento altrui come una minaccia o un disturbo. Il problema sembrano le persone, ma spesso è il modo in cui state vivendo il vostro tempo.

Cosa potete fare quando il comportamento degli altri vi dà sempre fastidio

Primo passo: osservare, non giudicarvi. Per una settimana potete annotare tre cose: situazione, comportamento che vi ha irritato, emozione sottostante. A volte sotto la rabbia scoprirete tristezza, paura di non valere, senso di solitudine. Il fastidio è la punta dell’iceberg.

Secondo: fatevi tre domande oneste ogni volta che partite in quarta. Questo fastidio parla di me (un mio valore, una mia ferita)? Parla dell’altro (un comportamento realmente irrispettoso)? O parla della relazione (ruoli sbilanciati, aspettative mai chiarite)? La risposta non sarà sempre comoda, ma è lì che inizia il cambiamento.

Terzo: lavorate sui confini minimi vitali. Non dovete trasformarvi in guerriere della comunicazione assertiva dall’oggi al domani; potete iniziare da un no piccolo, da una richiesta molto concreta di spazio o di tempo. Ogni confine messo con chiarezza è un mattone in meno nel muro del “odio tutti”.

Infine, ascoltate i segnali rossi: se il fastidio è accompagnato da umore basso persistente, apatia, insonnia, attacchi di ansia o pensieri aggressivi verso di voi o gli altri, è il momento di coinvolgere un professionista. Chiedere aiuto non significa “avere qualcosa che non va”, significa prendere sul serio il messaggio che il vostro fastidio vi sta mandando.