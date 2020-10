Thriller, romanzi d'amore, gialli o noir: ce n’è per tutti i gusti. Ecco una selezione dei 10 libri da leggere questo autunno tra le nuove uscite.

I nuovi libri da leggere quando inizia la stagione fredda sono merce preziosa.

Dal giallo al romanzo rosa, dal noir al libro che vi terrà compagnia facendovi ridere, ecco 10 titoli da tenere sul comodino o in borsa questo mese scelti tra gli ultimissimi arrivi in libreria.

10 bellissimi nuovi libri da leggere a Ottobre

Nuovi libri da leggere: romanzi

Replay, di Marco Gelmetti

J ha trentaquattro anni suonati. Letteralmente “suonati”: nel cassetto conserva il sogno di fare il musicista ma sulla scrivania invece pare profilarsi un lavoro molto diverso, che detesterà.

È un “adultescente”, con una sindrome di Peter Pan che lo porta a costruirsi attorno un mondo fatto di serate al bar con gli amici, partite a calciobalilla e ai videogame.

Deve fare i conti con tre fantasmi che si annidano nella sua mente: Luna, la sua ex ragazza, Skorpio, l'imbattibile rivale al biliardino e Garius, l'avversario immortale dell'ultimo schema di Dragon Nights.

Ma la sfida vera di J, quella che forse - chissà - non porterà inesorabilmente con sé la tanto odiata scritta Game Over, arriva all’improvviso.

Una spirale di eventi inaspettati travolge la sua vita e per J arriva il momento di affrontare i suoi fantasmi e scheletri nell’armadio, facendo così i conti con la realtà. E con la vita.

Cose che succedono la notte, di Peter Cameron

Un libro fatto di buio e di neve, attraversato da un treno che viaggia di notte e da una coppia senza nome che scenderà in una stazione deserta del Grande Nord.

Si passa da un lussuoso albergo che sorge nel cuore di una foresta, frequentato da una vecchia cantante e da un losco uomo d’affari, a uno strano orfanotrofio e a un enigmatico guaritore.

Un romanzo che fa del mistero il fil rouge, da leggere tutto d’un fiato per non perdere quel fil (rouge) ma soprattutto per calarsi totalmente nei tanti personaggi incredibili che si stagliano sulla pagina.

L'altra donna, di Cristina Comencini

Un romanzo che indaga nel profondo i risvolti più patologici e profondi che può assumere l’amore.

Racconta la storia di Elena, la giovane compagna di Pietro che improvvisamente verrà coinvolta in un inganno che le tende l’ex moglie di lui, Maria.

Quest’ultima riesce a contattare e a fare la conoscenza di Elena con un tranello. Le due donne incominciano così a raccontarsi l'un l'altra, confidandosi e confrontandosi.

L’uomo che le accomuna inizierà a trasformarsi per entrambe, portando Elena e Maria a una complicità che pian piano si amalgama a quella iniziale rivalità.

Amare tutto, di Letizia Pezzali

Il mondo immobile di una città di provincia è scosso dall’esplosione dentro una fabbrica chimica.

Due donne, le cui esistenze prima si erano solo sfiorate, decidono di scappare con i figli in una villa in collina per trascorrere una settimana lontano da tutto. Qui diventaranno amiche, faranno le madri di giorno e si scambieranno confessioni in maniera alquanto perversa ed eccitante durante la notte.

Ma l’arrivo di un uomo misterioso e dei mariti delle due donne renderà parecchio tesi i rapporti, portando quasi a una sorta di nuova esplosione nella villa. Non meno disastrosa di quella nella fabbrica, almeno per tutti coloro che la abitano.

È quello che ti meriti, di Barbara Frandino

Un romanzo che ruota attorno a un difficile protagonista: un matrimonio ferito.

Claudia e Antonio vivono insieme però la loro relazione incespica, zoppica inesorabilmente e rischia di inciampare, di cadere senza rialzarsi più. Ma la loro love story - anche se evidentemente si tratta di una love story al rovescio poiché semmai storia di non-più-amore - si tinge anche di nuance forti, da noir.

Due misteri da risolvere trasformeranno il lettore in investigatore, trascinandolo assieme ai protagonisti verso un finale imprevedibile.

Antonio è in cima a una scala appoggiata a un albero del giardino.

Improvvisamente la scala oscilla, lui cerca un appiglio tra i rami ma non lo trova. Precipita a terra, non si rialza e Claudia nel frattempo vede tutta la scena.

Da lì in avanti accadrà di tutto, senza che nulla di ciò che leggerete possa anche solo lontanamente essere intuibile.

Nuovi libri gialli da leggere

L'ultimo traghetto, di Domingo Villar

Un romanzo che mescola tinte gialle a nuance rosse.

Mónica Andrade è sparita da qualche giorno ma non è un caso che merita chissà quali attenzioni dato che non si sospetta ancora nulla, tantomeno di omicidio.

Ma la ragazza è la figlia di un famoso cardiochirurgo con cui tutti si sentono in debito, compreso il commissario Soto, diretto superiore dell'ispettore Leo Caldas.

Proprio lui, Caldas, verrà spedito a indagare, dapprima controvoglia poi facendosi pian piano coinvolgere in maniera quasi inesorabile.

Addentrandosi nella vita della giovane, si ritroverà a esplorare uno strano villaggio, un mondo antico e isolato, collegato alla grande città da un traghetto che lei prendeva quotidianamente.

Tre passi per un delitto, di Cristina Cassar Scalia, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni

Tre passi per un delitto riunisce in un’unica pubblicazione tre voci di tutto rispetto del genere thriller nostrano: Cristina Cassar Scalia, Giancarlo De Cataldo e Maurizio de Giovanni.

Una giovane bellissima che lavora nel mondo dell'arte viene trovata uccisa nel proprio appartamento a Roma.

Tre personaggi, coinvolti per ragioni diverse nell'omicidio, forniranno la propria personale interpretazione dei fatti. Qualcuno però chiaramente sta nascondendo o manipolando la verità.

Il commissario Davide Brandi è il poliziotto che conduce le indagini, Marco Valerio Guerra è l’uomo d’affari ricchissimo che è l’amante della vittima, Anna Carla Santucci, la moglie di Guerra che si ritroverà a scoprire il tradimento del marito senza però uscirne così stupita…

Un uomo migliore. Le indagini del commissario Armand Gamache, di Louise Penny

A Three Pines, nel Québec, l’ispettore Armand Gamache si ritrova a fronteggiare due emergenze: quella meteorologica, con fiumi in piena e dighe che rischiano di cedere, e quella legata all'improvvisa scomparsa di una ragazza.

Si chiama Vivienne Godin e ha venticinque anni, è incinta e tra i sospettati della sua sparizione c'è il marito violento e alcolizzato.

L’alluvione rischia di annacquare le indagini e rallentare le ricerche ma Gamache ha una figlia della stessa età di Vivienne e non può quindi fare a meno di sentirsi anche un po’ padre.

Andando fino in fondo a una storia dietro cui crede fermamente si celi un terribile omicidio.

La moglie silenziosa, di Karin Slaughter

Un serial killer uccide in maniera brutale delle giovani ragazze in una foresta ma viene finalmente braccato e arrestato.

Dieci anni dopo il caso è ormai chiuso: l’assassino seriale, Daryl Nesbitt, è dietro le sbarre da ormai un decennio.

All’improvviso, però, un’altra giovane donna viene aggredita e uccisa con lo stesso modus operandi.

Riaprire il caso non è affatto facile ma l’agente speciale del GBI Will Trent deve farlo. Si ritroverà in una spirale in cui passato e presente si sovrappongono in maniera lisergica.

A un millimetro di cuore, di Massimo Bisotti

Meg è sola in una casa ormai vuota da quando Demian, il partner scrittore con cui ha vissuto gli ultimi due anni, se ne è andato senza darle spiegazioni. Ma ci sono i suoi scritti a parlare per lui.

Meg aveva conosciuto Demian mentre lui era in coma, in seguito a un terribile incidente.

Al risveglio, lui era riuscito a liberarla da un sentimento che era diventato un chiodo fisso: quello per George Cabot, un uomo immaginario che aveva conosciuto solo in sogno e che altro non era se non il personaggio di un libro di Demian.

L’improvvisa sparizione dello scrittore è un mistero che si aggiunge a tanti altri piccoli misteri che puntellano l’intero romanzo. Non vedrete l’ora di arrivare alla fine per scoprire cosa sta dietro all’incredibile storia di Meg (che diventerà anche la vostra storia fino alla fine del libro).