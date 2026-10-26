Un omicidio misterioso, una protagonista che non parla e un finale sorprendente: questo è il miglior libro da leggere se vi piacciono i thriller psicologici

Halloween si avvicina e, insieme alla voglia di organizzare una serata a tema o riguardare i nostri film horror preferiti, torna anche quella di immergersi in una storia capace di farci venire i brividi. Non necessariamente una storia di fantasmi, case infestate o presenze soprannaturali. Perché, a volte, le vicende più inquietanti sono proprio quelle che potrebbero accadere nella realtà.

È il caso dei thriller psicologici, libri che giocano con le nostre percezioni, mettono in discussione ciò che crediamo di sapere e riescono a trasformare anche i dettagli più insignificanti in possibili indizi.

E se state cercando un thriller psicologico da leggere in attesa di Halloween, ce n'è uno che merita un posto sul comodino: La paziente silenziosa di Alex Michaelides.

Pubblicato nel 2019 e arrivato in Italia per Einaudi, questo romanzo ha tutti gli ingredienti di una lettura da divorare in pochi giorni: un omicidio misterioso, una protagonista enigmatica, segreti che emergono lentamente e una verità molto più complicata di quanto sembri.

Ma soprattutto, è un thriller psicologico che riesce a costruire la tensione intorno a qualcosa di apparentemente semplicissimo: il silenzio di una donna. E il risultato è una storia che, una volta iniziata, diventa difficile abbandonare.

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La paziente silenziosa: il thriller psicologico di Alex Michaelides da leggere tutto d'un fiato

Alicia Berenson sembra avere tutto ciò che si potrebbe desiderare. È una pittrice affermata, vive in una splendida casa a Londra ed è sposata con Gabriel, un fotografo di moda di successo. La loro, almeno all'apparenza, è una vita perfetta.

Finché una sera tutto cambia.

Quando Gabriel torna a casa dal lavoro, Alicia gli spara cinque volte al volto, uccidendolo.

Ma il dettaglio più sconvolgente arriva subito dopo: da quel momento, la donna smette completamente di parlare. Non confessa, non si difende e non offre alcuna spiegazione per quello che è successo.

Rinchiusa in una struttura psichiatrica, Alicia diventa così il centro di un mistero che affascina l'opinione pubblica. Perché una donna apparentemente felice avrebbe dovuto uccidere il marito? E soprattutto, perché si rifiuta di pronunciare anche una sola parola?

A cercare le risposte è Theo Faber, uno psicoterapeuta determinato a entrare nella mente di Alicia e a scoprire cosa si nasconda dietro il suo silenzio. Ma più si avvicina alla verità, più la vicenda si complica.

Il punto di forza di questo thriller psicologico è proprio il modo in cui Alex Michaelides costruisce il mistero, alternando rivelazioni, indizi e nuove domande, fino a mettere in discussione le certezze del lettore.

La narrazione esplora temi come il trauma, le relazioni, l'ossessione e la difficoltà di distinguere la verità dalle interpretazioni che ne diamo. Il tutto senza rinunciare a un ritmo incalzante e a un'atmosfera sempre più inquietante.

E poi c'è il finale, costruito intorno a un colpo di scena che invita a ripensare tutto ciò che si è letto fino a quel momento.

Insomma, se cercate un thriller psicologico capace di sorprendervi e tenervi con il fiato sospeso, La paziente silenziosa è una scelta perfetta per accompagnare le serate che precedono Halloween. Meglio ancora se con una coperta, una tazza di tè e nessun programma per il resto della serata.